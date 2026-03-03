Motorola presentó hoy dos nuevos dispositivos que inauguraron una nueva colección de la marca: FIFA World Cup 26 Collection. Los nuevos equipos fueron diseñados para llevar el espíritu, la energía y la unidad global del torneo a las manos de los aficionados, los jugadores y los creadores. Como socio oficial de smartphones de la FIFA World Cup 2026, la colección incluye para América Latina el Motorola Razr Fold y el Motorola Edge 70 Fusion, ambos con refinados detalles chapados en oro de 24 quilates que fusionan un diseño premium, tecnología de vanguardia y la cultura del fútbol.

Inspirados en la marca oficial del torneo, cada dispositivo combina elementos icónicos del fútbol con la artesanía característica de Motorola, lo que da como resultado productos premium y profundamente arraigados en la cultura del juego. Es una colección creada para aquellos que viven para la patada inicial, se alimentan de la energía del día del partido y llevan sus colores con orgullo.

Motorola Razr Fold FIFA World Cup 26 Collection

La FIFA World Cup 26 Collection presenta un nuevo y audaz diseño para la gama plegable de Motorola con el Razr Fold FIFA World Cup 26 Collection, que combina un estilo inspirado en el torneo y una artesanía premium. Su cubierta posterior presenta un patrón de puntos en relieve inspirado en las texturas y los materiales del juego, lo que añade una riqueza táctil que mejora el agarre y crea un efecto visual dinámico. La brillante interacción entre el patrón y la llamativa tipografía “26” confiere al dispositivo una calidad coleccionable que destaca desde todos los ángulos.

En el centro del diseño se encuentra el logotipo oficial de la FIFA World Cup 26, elaborado con materiales de primera calidad y acabado con un baño de oro de 24 quilates. Es un detalle que eleva el dispositivo de un simple smartphone a un recuerdo, algo que los aficionados pueden conservar mucho después del silbato final.

Más allá de su diseño icónico, el Razr Fold está pensado para los aficionados que quieren estar cerca de cada momento del partido. La pantalla externa de 6,6 pulgadas ofrece la facilidad de un smartphone familiar para obtener actualizaciones rápidas y resultados en directo, mientras que al desplegarse se convierte en una pantalla LTPO 2K de 8,1 pulgadas ideal para ver los momentos más destacados de los partidos y seguir el torneo sobre la marcha. Calificado como el sistema de cámara número uno en el segmento de los plegables por DXOMARK, el conjunto de tres cámaras de 50 MP con sensor Sony LYTIA captura cada gol, celebración y momento del público con un detalle impresionante, mejorado por la grabación Dolby Vision® y la estabilización avanzada. Con una de las baterías más grandes entre los principales dispositivos plegables y la compatibilidad con el lápiz moto pen ultra para tomar notas, hacer bocetos o anotar ideas durante los partidos, el Razr Fold mantiene a los aficionados con energía y creatividad desde la patada inicial hasta el silbido final.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA World Cup 26 Collection

A la colección FIFA World Cup 26 se une el Motorola Edge 70 Fusion, un dispositivo que mejora el diseño característico curvo cuádruple y la estructura ligera del Edge 70 Fusion. Este dispositivo presenta un estilo audaz y un rendimiento potente inspirado en la velocidad y la intensidad del fútbol moderno, que cobra vida gracias a una cubierta posterior con un exquisito acabado inspirado en el cuero que recuerda la textura icónica de un balón de fútbol, convirtiendo el elemento más reconocible de este deporte en algo que puedes llevar contigo todos los días. Al igual que en el Razr Fold, el chapado en oro de 24 quilates se puede ver en los detalles del logo de la M estilizada y FIFA World Cup 26, lo que crea una identidad premium cohesiva en toda la gama.

Para complementar el diseño exclusivo, el Motorola Edge 70 Fusion ofrece una experiencia de última generación. Con un impecable diseño curvo cuádruple, es el primer smartphone del mundo que cuenta con un sensor Sony LYTIA 710 y la primera pantalla de diseño curvo cuádruple de 144 Hz con Pantone Validated Color. Junto con una durabilidad de primera categoría y funciones basadas en la inteligencia artificial que mejoran el uso diario, ofrece una experiencia de smartphone potente y moderna, pensada tanto para los aficionados como para la vida cotidiana.

En toda la colección, las experiencias de software exclusivas con temática de la FIFA World Cup 26 mejoran la conexión con el torneo. Desde las herramientas de la FIFA World Cup 26 integrada en la cámara que permiten a los aficionados capturar y compartir sus colores, hasta los fondos de pantalla y tonos de llamada seleccionados que aportan la energía de los días de partido a los momentos cotidianos, cada dispositivo se convierte en una expresión personal de la afición. El acceso preinstalado a la aplicación FIFA World Cup garantiza que los aficionados estén siempre cerca de la acción, antes, durante y mucho después de la patada inicial. También se incluye FIFA® Heroes, con Motorola como socio exclusivo de smartphones para el nuevo juego con licencia de la FIFA, que proporciona acceso directo a los usuarios en determinados dispositivos.

La colaboración de Motorola con la FIFA refleja un compromiso compartido con la tecnología significativa, la conexión global y el poder del deporte para unir a las personas. A medida que se acerca la FIFA World Cup 26 Motorola seguirá dando vida al torneo a través de herramientas, tecnología y experiencias diseñadas para conectar a las personas, capturar emociones y celebrar el poder de esta copa del mundo.

Disponibilidad

La colección FIFA World Cup 26 que incluye los modelos Razr Fold y Motorola Edge 70 Fusion, estará disponible en determinados países a partir del próximo mes. Para obtener más información sobre precios y disponibilidad, ponte en contacto con tu representante de relaciones públicas local.