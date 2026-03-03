Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La FIFA World Cup 26 Collection incluye versiones especiales del Motorola Razr Fold y el Motorola Edge 70 Fusion con detalles chapados en oro de 24 quilates.
/ Diego Barrio de Mendoza
Por Redacción EC

Motorola presentó hoy dos nuevos dispositivos que inauguraron una nueva colección de la marca: FIFA World Cup 26 Collection. Los nuevos equipos fueron diseñados para llevar el espíritu, la energía y la unidad global del torneo a las manos de los aficionados, los jugadores y los creadores. Como socio oficial de smartphones de la FIFA World Cup 2026, la colección incluye para América Latina el Motorola Razr Fold y el Motorola Edge 70 Fusion, ambos con refinados detalles chapados en oro de 24 quilates que fusionan un diseño premium, tecnología de vanguardia y la cultura del fútbol.

