El sector gama media en el mercado de smartphones es un campo de batalla, e incluso de experimentación. Las firmas de teléfonos suelen mezclar diferentes características que para el usuario puede ser beneficioso por la calidad y el precio, y Samsung entra con dos propuestas: el Galaxy A57 y el Galaxy A37 .

Hemos probado ambos teléfonos que buscan destacar en el sector, con funciones de inteligencia artificial, la calidad de imagen, el rendimiento, etc.

Antes de revisar cada una de sus características es importante conocer algunos datos de sus especificaciones.

Galaxy A57 Galaxy A37 Dimensiones 161.5 x 76.8 x 6.9

179g 162.9 x 78.2 x 7.4

196g Pantalla 6,7 pulgadas Super AMOLED Plus FHD+

1080 x 2340 6,7 pulgadas Super AMOLED FHD+

1080 x 2340 Procesador Exynos 1680 Exynos 1480 RAM 8GB 8GB Almacenamiento 256GB 256GB Sistema operativo One UI 8.5 (Android) One UI 8.5 (Android) Cámara frontal 12MP 12 MP Cámaras traseras 12MP (Ultra gran angular

50MP (Gran angular)

5MP (Macro) 8MP (Ultra Gran angular)

50MP (Gran angular)

5MP (Macro) Batería 5.000 mAh 5.000 mAh Colores Navy, Gray, Icyblue y Lilac Lavanda, Blanco, Gris verdoso y Carbón

Para comenzar, en cuanto al diseño lo que se puede decir es que el contraste entre ambos teléfonos de Samsung está en los detalles. Y es que la firma surcoreana es bastante fiel al diseño clásico que continúa en casi todos sus teléfonos.

Por un lado, la pantalla es plana tanto en el Galaxy A57 como en el Galaxy A37. Del mismo modo, los bordes son curvos. Ambos teléfonos cuentan con dos altavoces que permiten un buen sonido al reproducir música, películas, series o para jugar videojuegos.

El Galaxy A57 resulta un tanto más delgado frente al Galaxy A37. Como se ve en las especificaciones, hay una diferencia de 0.5 mm entre ambos dispositivos, que se refleja también en el peso. ¿Eso significa un problema o una desventaja? La verdad es que no.

El set de cámaras contrasta en el Galaxy A37. / Daniel Bedoya Ramos

En el Galaxy A57 el set de cámaras se mimetiza con el color del equipo. / Daniel Bedoya Ramos

El Galaxy A57 resulta un poco más delgado que el Galaxy A37. / Daniel Bedoya Ramos

Sin embargo, lo que sí puede ser un riesgo es la textura. El material es plástico para ambos, pero la diferencia está en el acabado. Señala Samsung en su página web que, por un lado, el Galaxy A37 tiene “acabado de cristal brillante y un aspecto de cerámica esmaltada”, mientras que el Galaxy A57 tiene “acabado de vidrio brillante”, con una apariencia moderna similar a cerámica esmaltada.

Estas características son muy llamativas, pero resulta un poco peligroso en el agarre. Es decir, al ser tan liso se resbala de las manos, en especial si estás mucho tiempo grabando un video. Mi recomendación es colocarle sí o sí una carcasa.

El borde del Galaxy A57 (der.) resulta más delgado por lo que permite aprovechar más la pantalla. / Daniel Bedoya Ramos

Otra diferencia es el borde. Como se ve en la foto comparativa, el Galaxy A57 tiene un borde menos grueso que el Galaxy A37, lo que permite aprovechar la pantalla cuando se quiere editar videos, fotos, ver algunos videos, etc., es decir, en labores muy puntuales.

Sin embargo, por el lado del diseño no hay diferencias marcadas entre ambos teléfonos. Incluso ambos tienen protección IP68 para la resistencia al agua y las pantallas vienen con el cristal Corning® Gorilla® Glass Victus®+.

Teléfonos versátiles

Una de las apuestas tanto para el Galaxy A37 y el Galaxy A57 es la inteligencia artificial, lo cual resulta más interesante cuando se trata del sector gama media. Por un lado trabaja con Gemini, de Google, pero también cuenta con herramientas propias de Samsung para la edición de fotografía, la transcripción de audios, la conección con otros dispositivos, etc.

Para el caso del audio, es importante descargar los paquetes de idiomas para la traducción.

Otro detalle interesante es la captura de texto en tiempo real. Es decir, mientras estas pensando tomar una foto, la cámara puede identificar donde hay texto para hacer una captura específica de esa imagen, incluso en cualquier ángulo.

El borrador de objetos también funciona bien. No es lo más avanzado como en equipos premium de Samsung, pero resulta bastante efectivo.

El borrador de objetos usa inteligencia artificial para eliminar personas, casi sin dejar sombras. Aunque puede mejorar. / Daniel Bedoya Ramos

El teléfono permite escanear objetos en donde se detecta texto, e incluso corrige la inclinación. / Daniel Bedoya Ramos

También entrega una función llamada Remasterizar, que tiene la finalidad de añadir desenfoque, eliminar sombras, reflejos, o mejorar la resolución en una fotografía. Todo esto con ayuda de la inteligencia artificial. Eso sí, para acceder a estas funciones y otras más el usuario se debe loguear a Samsung.

Otra función divertida es el uso de filtros de Snapchat que actúan directamente en el celular, mientras que las cámaras están siendo usadas. La combinación de estas funciones pueden estimular tu creatividad y mejorar el trabajo.

Desempeño de cámaras

Las cámaras ofrecen buenos resultados en ambos teléfonos. Tanto el Samsung Galaxy A37 como el Samsung Galaxy A57 tienen imágenes realistas, es decir, colores que se asemejan mucho a lo que se ve en la vida real, sin saturaciones o distorsiones.

Por otro lado, ambos teléfonos tienen la misma variedad de medidas que van de 0.6X, 1X, 2X, 4X y 10X. Las tres primeras medidas corresponden al tipo de cámara física, mientras que los otros dos son medidas digitales.

Prueba de cámaras 0.6X, 1X y 2X del Galaxy A57. / Daniel Bedoya Ramos

Prueba de cámaras 4X y 10X del Galaxy A57. / Daniel Bedoya Ramos

La cantidad de megapixeles (MP) también es similar. La cámara principal de 50 MP funciona bastante bien gracias a la apertura de f1.8 que permite el ingreso de luz. Esto garantiza buenas fotografías en bajas condiciones de iluminación.

La cámara macro es de 5 MP. Pero donde sí podría haber algunas diferencias es en la cámara gran angular, pero por una cuestión de megapixeles, pues el Galaxy A37 cuenta con 8MP y el Galaxy A57 tiene 12 MP. Aun así, la calidad de imagen se mantiene, incluso cuando se aplica el zoom 10X las diferencias son casi imperceptibles.

Prueba de cámaras 0.6X, 1X y 2X del Galaxy A37. / Daniel Bedoya Ramos

Prueba de cámaras 4X y 10X del Galaxy A37. / Daniel Bedoya Ramos

En cuanto a la grabación de video ambos teléfonos ofrecen grabación en resolución HD, FHD y UHD, que van de 30fps a 60fps. También cuentan con superestabilizador y la posibilidad de usar el flash como una luz continua.

Aunque tienen las mismas funciones y megapixeles, queda la impresión de que el Galaxy A37 pierde definición al utilizar el zoom. A continuación algunas imágenes que nos dejan el Galaxy A37 y Galaxy A57.

Fotografía con la función panorámica del Samsung Galaxy A37. / Daniel Bedoya Ramos

Cámara macro del Samsung Galaxy A37. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografía de noche con el Samsung Galaxy A37. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografía con el Samsung Galaxy A57. / Daniel Bedoya Ramos

El Samsung Galaxy A57 muestra gran contraste en sus fotografías. / Daniel Bedoya Ramos