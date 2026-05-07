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Resumen

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El sector gama media en el mercado de smartphones es un campo de batalla, e incluso de experimentación. Las firmas de teléfonos suelen mezclar diferentes características que para el usuario puede ser beneficioso por la calidad y el precio, y Samsung entra con dos propuestas: el Galaxy A57 y el Galaxy A37 .

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