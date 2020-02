La era de los celulares 2020 ya empezó y una de las primeras marcas en sumarse a ella ha sido Samsung. La firma asiática presentó en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, a los nuevos integrantes de su serie S. En total son tres smartphones: Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra. ¿Cuándo llegarán a Perú? Aquí te lo contaremos.

Antes de entrar en mayores detalles, te dejamos las especificaciones técnicas de cada uno de los nuevos Galaxy S20:

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas Cámara posterior Triple: 12MP (ultrawide) + 12MP (wide) + 64MP (telephoto)

Space Zoom: Zoom Óptico híbrido 3X (acerca 30 veces al objetivo) Cuádruple: 12MP (ultrawide) + 12MP (wide) + 64MP (telephoto) + DepthVision

Space Zoom: Zoom Óptico híbrido 3X (acerca 30 veces al objetivo) Cuádruple: 12MP (ultrawide) + 108 MP (wide) + 48MP (telephoto) + DepthVision

Space Zoom: Zoom Óptico híbrido 10X (acerca 100 veces al objetivo) Cámara frontal 10MP 10MP 40MP Dimensiones 151.7 x 69.1 x 7.9mm 161.9 x 73.7 x 7.8mm 166.9 x 76.0 x 8.8mm Peso 163g 186g 220g Procesador Procesador 7nm 64-bit Octa-Core (Max. 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) Procesador 7nm 64-bit Octa-Core (Max. 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) Procesador 7nm 64-bit Octa-Core (Max. 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) Memoria RAM 8GB 8GB 12GB / 16GB Memoria interna 128GB (expandible hasta 1TB) 128GB (expandible hasta 1TB) 128GB / 512GB (expandible hasta 1TB) Batería 4000 mAh 4500 mAh 5000 mAh

De acuerdo a la firma surcoreana, la serie Galaxy S20 “cambiará la forma en que capturamos y experimentamos nuestro mundo”

“Estos equipos presentan una nueva arquitectura de cámara que combina Inteligencia Artificial (IA) con el sensor de imagen más grande de Samsung hasta ahora, para brindar una calidad de imagen sorprendente”, agrega.

Principales novedades de los Galaxy S20

Conversamos al respecto con Pablo Tapia, el vocero de Samsung para la delegación latina en San Francisco, y esto fue lo que nos dijo:

5G y LTE. Todos los Galaxy S20 (Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra) vienen equipados con la tecnología 5G. En países en los que esta red aún no está disponible, como el Perú, habrá equipos configurados para la velocidad LTE. Ojo, esta configuración no podrá ser cambiada.

Múltiples tomas con un solo toque. La función Single Take de la cámara permite permanecer en el momento mientras lo capturamos. A través de Inteligencia Artificial, tendremos distintos videos y fotos de una sola escena con un solo toque en la pantalla.

SuperZoom. Con la tecnología Space Zoom, podremos acercarnos hasta 30 veces al objetivo, con los Galaxy S20 y 20+; y hasta 100 veces, con el S20 Ultra. Además, con la función Quick Crop podremos recortar fotos ya capturadas sin perder calidad.

Videos en 8K. Los Galaxy S20 graban en 8K y, de acuerdo a la firma asiática, también tienen estabilización mejorada con anti-rolling y análisis de movimiento IA. Esto último, a través de la función Super Steady.

El siguiente nivel en gaming. En este apartado, Samsung anunció que para el segundo trimestre tendrán el Forza Street en la Galaxy Store, marcando la primera vez que el juego llega a dispositivos móviles.

Colores de los S20:

∙ Galaxy S20: Cosmic Grey (Gris Cósmico), Cloud Blue (Azul Nube), Cloud Pink (Rosa Nube)

∙ Galaxy S20+: Cosmic Grey (Gris Cósmico), Cloud Blue (Azul Nube), Cosmic Black (Negro Cósmico)

∙ Galaxy S20 Ultra: Cosmic Grey (Gris Cósmico), Cosmic Black (Negro Cósmico)

¿Cuándo llegarán los Galaxy S20 a Perú?

De acuerdo a la nota de prensa compartida por Samsung, los S20 estarán disponibles en Estados Unidos a partir del próximo 6 de marzo. En el caso de países de Sudamérica, Pablo Tapia indicó que la fecha de estreno también estaría por el mes mencionado.

Precio de los Samsung Galaxy S20

Como se sabe, la línea S de los celulares Samsung corresponde a equipos gama alta, así que el precio de estos no sería nada barato. En ese sentido, el S20 básico costará US$ 999,99, el S20 Plus US$ 1.199,99 y el S20 Ultra, el más caro de todos, llegará hasta los US$ 1.399,99.

El año pasado, con la anterior generación, los S10 salieron con un precio base de US$ 749,99 y llegaban hasta los US$ 999,99.

