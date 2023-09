La categoría de los teléfonos con pantallas plegables es muy joven, pero casi desde el saque Samsung decidió apostar con todo por ella. Incluso se ha dado el lujo de desarrollar en paralelo dos productos: los Fold (que se abren como libros) y los Flip (los ‘sapitos’ o de tapita). He tenido la suerte de probar no solo cada uno de los modelos que han ido saliendo en los últimos años, sino también de asistir al más reciente lanzamiento de sus nuevos productos. Tras varios días probando el Galaxy Z Flip5, me queda en claro por qué Samsung decidió, esta vez, que sea el centro de su propuesta para el público y en esta reseña te voy a compartir mis razones.

Pero no solo eso, sino que además te voy a contar cuáles considero que son las tres principales novedades que tiene este nuevo dispositivo plegable que hace que esta no sea solo una generación más, sino que la actualización -aunque no total- sea bastante evidente.

Especificaciones técnicas

El unboxing

Las tres apuestas para el éxito

Quienes seguimos de cerca a la tecnología de consumo, sabemos que cuando hablamos de aparatos que de manera regular tienen una nueva versión normalmente no encontramos mejoras sustanciales de año a año. Es más, hay quienes recomiendan dejar pasar una actualización y recién ahí buscar una renovación que haga que el usuario sienta el cambio . También están los más radicales que, por lo menos en el caso de los smartphones, nunca te recomiendan comprar las primeras versiones (porque suelen llegar plagadas de errores por corregir) así como no renovar sino hasta que el equipo ya no dé más o se quede sin soporte técnico oficial (lo que llegue primero).

La primera versión fue, por decirlo de alguna manera, experimental. Si bien, entre esta y la tercera versión de los Z Flip sí se habían aplicado cambios importantes, entre la tercera y la cuarta versión los ajustes fueron menores, pero le bastaron a Samsung para demostrar que había alcanzado cierta madurez y distancia de sus competidores . Pero en el interín, la competencia empezó a mostrar nuevas alternativas (unas más osadas que otras) y solo se estaba esperando la respuesta de la surcoreana. Esta quinta generación llega con los cambios justos y necesarios para hacer que la competencia en el segmento de los plegables tipo Flip se haga más entretenida.

[Seguramente te preguntarás por qué no hubo Galaxy Z Flip2. Para Samsung sí hubo, fue la versión del Flip original con tecnología 5G]

Son tres los cambios en los que Samsung fundamenta esta nueva propuesta : primero, una pantalla exterior mucho más grande y funcional; segundo, una bisagra que por fin se cierra completamente; y tercero, una configuración que lo consolida como un teléfono inteligente de alta gama.

Para verte (y usarte) mejor

La novedad más evidente es el incremento en el tamaño de la pantalla externa . Ahora es de 3,4 y con un ángulo caprichoso, con el que el fabricante prefiere tener los lentes principales fuera de la pantalla. Sin dudas, esto genera un cambio radical pues si bien en los modelos anteriores fue creciendo gradualmente, hemos pasado de recibir notificaciones a poder interactuar con el equipo y hasta, inclusive, tener la opción de manejarlo sin necesidad de abrirlo en todo momento . Esto es clave, sobre todo para el tema de la longevidad, que es tan cuestionada en este tipo de aparatos.

El incremento de la pantalla externa del Galaxy Z Flip 5 plantea un uso más versátil, sin necesidad de abrir constantemente el teléfono. / Bruno Ortiz Bisso

Y funciona. Salvo por el hecho de que se le obliga al usuario a seguir unos cuantos pasos más para que la experiencia sea completa . Es necesario ingresar, a través de los ajustes, a la opción Labs para que te aparezcan las aplicaciones en la pantalla externa. Otra opción es descargar, a través de la Galaxy Store el launcher Good Look (y seleccionar el acceso a los widgets desde ahí). Entendería que, al no estar todas las aplicaciones preparadas para utilizarse de manera adecuada en esas nuevas dimensiones, prefieren que esté a la mano lo que sí es 100% funcional y adaptativo.

Más allá de eso, la experiencia con la nueva pantalla externa en buena en general. Por un lado, es lo suficientemente nítida y con colores vívidos, para la reproducción de videos en esa proporción reducida. Por otro lado, permite acceder a casi todas las funciones del teléfono y hasta escribir mensajes, a través de un teclado que aparece en toda la superficie.

Cachete con cachete (por fin)

Samsung ha logrado en esta generación de plegables (tanto en el Fold como en el Flip) reducir bastante el espacio entre las partes de la pantalla cuando el teléfono está plegado. El espacio es casi inexistente, por lo que a simple vista podemos decir que se pliega completamente.

En esta quinta versión del Galaxy Z Flip, Samsung logra por fin que el pliegue logre cerrar perfectamente ambos lados del equipo. / Bruno Ortiz Bisso

Ahí, la surcoreana ha tenido que hacer varios cambios a su tecnología para lograr el efecto de gota de agua y ponerlo en práctica de manera fenomenal. Esto es clave para que el ingreso de polvo en esa parte del mecanismo sea más difícil y, también, para que el equipo tenga la certificación IPX4.

Una buena configuración

El Galaxy Z Flip5 trae el procesador Snapdragon 8 Gen 2, con el apellido “For Galaxy” que les permite a los dispositivos de esta marca encontrar mejoras en su desempeño en general. Si a eso le sumamos los 8GB de RAM y los 256GB de almacenamiento, estamos hablando de una configuración nada envidiable de un teléfono de alta gama.

Como era de esperarse, el equipo camina como una seda y sin problemas : tanto en navegación, como uso de redes sociales, consumo de multimedia y streaming, como en la creación de contenido, grabación y edición de video, etc. Sin embargo, cuando estás con videojuegos demandantes por una buena cantidad de tiempo, la temperatura que se acumula en el lado de la nueva pantalla externa se hace notorio.

¿Es suficiente?

Por supuesto que en un segmento relativamente nuevo no es suficiente, pues todavía hay mucho por hacer. Porque sí, aunque este Galaxy Z Flip5 sea un buen equipo y haya alcanzado una madurez que haya animado a Samsung a convertirlo en el equipo principal de sus comunicaciones en esta parte del año, tiene muchas cosas qué mejorar.

Por ejemplo, la batería. Trae la misma doble de 3.700 mAh que vimos en la versión del año pasado y aunque debemos recordar que ahora hay que alimentar una pantalla externa más grande, igual te da pocas horas de pantalla (entre unas 3:30 horas y 4:00 horas) pero llegas a completar el día (excepto cuando sometes al teléfono a un uso muy exigente). Hay que recordar que, como ya es costumbre en la marca, no se incluye el adaptador de pared en la caja. De conseguir el adaptador de 25W, podrás recargarlo al 100% en poco más de dos horas.

Y otro aspecto que también tiene para mejorar son las cámaras. Una vez más: no es que sean malas, pues por el contrario son bastante buenas y, como están, cumplen con esa nueva máxima de que en Samsung podrás encontrar equipos con buenas cámaras para fotos y videos . Pero, repiten exactamente la configuración del modelo del año pasado. Si con la cámara lenta del Galaxy Z Flip5 de noche pude capturar en detalle la caída de un rayo, ¡qué sería si tuviera mejores cámaras!

Un pavo real fotografiado en modo automático, a tres acercamientos (3X) con luz natural. / Bruno Ortiz Bisso

Aquí se utilizaron diez acercamientos (10X) del Samsung Galaxy Z Flip 5. / Bruno Ortiz Bisso

Aquí se utilizaron cinco acercamientos (5X) del Samsung Galaxy Z Flip 5. / Bruno Ortiz Bisso

Aquí se utilizó el ultra gran angular (0,5X) del Samsung Galaxy Z Flip 5. / Bruno Ortiz Bisso

Tres aves bebiendo agua de una piscina, captados a plena luz del día con cinco acercamientos del Galaxy Z Flip5. / Bruno Ortiz Bisso

Una foto con el ultra gran angular del Galaxy Z Flip 5 de Samsung. / Bruno Ortiz Bisso

Modo automático, en interior, de noche, con el acercamiento por defecto (1x). / Bruno Ortiz Bisso

Con el ultra gran angular (0,5x), con luz natural y bajo el cielo nublado, en modo automático. / Bruno Ortiz Bisso

Día soleado, modo automático, acercamiento por defecto (1x) del Galaxy Z Flip 5 de Samsung. / Bruno Ortiz Bisso

Una cría de venado captada con cinco acercamientos (5x), en modo automático, bajo la luz natural, con el Samsung Galaxy Z Flip 5. / Bruno Ortiz Bisso

Modo noche, acercamiento por defecto (1x) con el Galaxy Z Flip 5 de Samsung. / Bruno Ortiz Bisso

A tener en cuenta Precio y disponibilidad El Galaxy Z Flip5 de Samsung se encuentra disponible en nuestro país, en configuraciones de 8GB de RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento, desde los S/4.799, a través de la página oficial.

Otras consideraciones

Solo para no dejarlo de mencionar: la pantalla interna del Galaxy Z Flip5 es Dynamic AMOLED de 6,7″, con tasa de refresco de 120 Hz, HDR 10+, con la que debemos tener bastante cuidado, sobre todo para proteger el tema de la bisagra.

Y, por si te lo preguntabas: el pliegue sigue ahí, se ve, pero una vez que empiezas a visualizar contenido en la pantalla, pasa desapercibido. Hoy por hoy, no debería ser problema en casi ninguna marca que use tecnología de pantallas plegables.

Aunque no tenemos la alucinante variedad que se encuentra en las tiendas de Corea del Sur, en el Perú están disponibles una serie de accesorios no solo bastante bonitos, sino muy útiles para utilizar el nuevo teléfono. La unidad que tuve a prueba me la prestaron con un Clear Gadget Case que me fue de mucha utilidad.

La última: cuando lo miras con cuidado te das cuenta de que, por un tema físico, tampoco queda completamente erguido cuando los despliegas. Sin embargo, sus formas más rectas hacen que, a simple vista, no se note.

Aunque no está completamente erguido, el Galaxy Z Flip 5 de Samsung aprovecha sus lados más rectos para dar otra impresión a primera vista. / Bruno Ortiz Bisso

¿Este smartphone es para ti?

Hace unos días justo se publicaba también la reseña del Motorola RAZR 40 Ultra, un serio contendiente en el mercado local para este Galaxy Z Flip5 de Samsung. Ahí mencioné que, después de esta inusual oportunidad de tener a prueba dos teléfonos con esta tecnología, pese a sus virtudes, me quedó en claro que no son equipos para cualquiera.

Los Galaxy Z Flip 5 de Samsung están disponibles en el mercado local en diferentes colores y con una buena variedad de accesorios. / Bruno Ortiz Bisso

Me parece que Samsung tiene claro que el formato Flip o ‘sapito’ o ‘con tapita’ es el que más se acomoda al usuario común que quiere tener un dispositivo potente, pero que a la vez sea muy portátil . Todo eso, dentro de la envoltura de exclusividad y vanguardia que puede dar un aparato con una tecnología tan innovadora como la de las pantallas flexibles. Y es por lo que el Flip fue la cara visible en su último lanzamiento global. Sin embargo, puede que acostumbrarse a nuevas rutinas no sea para todos: no estar abriendo a cada rato el equipo, a manejar todo desde la pantalla externa, a aprender a acomodar la mano para que no tapes alguno de los lentes al momento de tomar una foto, o saber que puedes contestar mensajes en un teclado reducido, etc. Porque cuando lo despliegas te encuentras con un teléfono de toda la vida… claro, pero mucho más caro.

Desplegado encontraremos un teléfono con funciones y usos similares a cualquier otro. / Bruno Ortiz Bisso

Si tienes todo eso en cuenta (y además tienes la plata), este teléfono es sin dudas para ti. Pero si ya vienes de algún Flip de Samsung anterior y quieres renovar, sentirás el salto y le encontrarás más valor a tu inversión. Hoy es el smartphone con pantalla flexible tipo ‘sapito’ más maduro y convincente que puedes encontrar en el mercado local.