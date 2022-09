El Galaxy Z Flip4 es uno de los dos modelos plegables que ha lanzado Samsung este año. Este smartphone busca posicionarse en el mercado como uno de los más potentes y fáciles de usar, pues prácticamente reduce un 50% del espacio que ocupa un teléfono móvil “regular”.

El Z Flip4 llega con el equipo celular, un cable USB C a USB C y el pin para abrir la ranura del chip. Es decir, no llega con un cargador, pero sí permite carga inalámbrica. Asimismo, no cuenta con un puerto para audífonos de 3.5 mm.

Galaxy Z Flip4 Características Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas

Full HD+, 2640 x 1080 puntos

120 Hz Pantalla posterior Super AMOLED de 1,9 pulgadas

260 x 512 puntos

302 ppp Sistema operativo Android 12 con One UI 3.2 Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 Memoria interna 128 GB, 256 GB Memoria RAM 8 GB Cámara posterior Principal: 12 MP f/2.4

Ultra gran angular: 12 MP f/2.2 Cámara interior 10 MP f/2.4 Batería 3700 mAh con carga rápida de 25W

Permite carga inalámbrica Dimensiones 72,2 x 86,4 x 17,1 mm (plegado)

72,2 x 166 x 6,9 mm (extendido) Peso 183 gramos Conectividad 5G SA y NSA, Sub6 / mmWave

LTE Enhanced 4X4 MIMO

Bluetooth

Doble SIM (Nano SIM + eSIM)

USB-C Sensores Lector de huellas dactilares

Acelerómetro

Barómetro

Giroscopio

Sensor geomagnético

Sensor de proximidad

Sensor de luminosidad Colores Púrpura bora

Grafito

Oro rosado

Azul

Diseño del Galaxy Z Flip4

En este aspecto, el celular de Samsung es casi idéntico a la versión anterior. Al igual que su antecesor, la parte posterior del celular no se ensucia tanto. Al no tener el acabado de cristal, no acumula huellas o polvo. Además, la textura del material es agradable al tacto, lo que genera confianza a la hora de tenerlo en las manos.

La pantalla principal es ligeramente más alta que otros modelos de celulares, pues es una Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas full HD+ y una tasa de actualización de 120 Hz. El pliegue aún es visible, especialmente si hay colores oscuros. Si bien para algunos es un inconveniente que este se sienta y se vea, no cambia mucho la experiencia del celular. Es decir, no es un impedimento al momento de usar la función touch.

Por otra parte, la pantalla posterior es una Super AMOLED de 1,9 pulgadas, la cual puede configurarse para tener notificaciones, calendario, alarmas, entre otras funciones. Asimismo, con el uso de apps se puede personalizar para que muestre videos o imágenes que nos gusten, además de tener la función “Always on display”.

La pantalla posterior del Galaxy Z Flip4 puede ser personalizado. | (Foto: Samsung)

Los colores del Galaxy Z Flip4 son muy agradables a la vista, pues no son tan vistosos al no tener el acabado de cristal. Púrpura bora, grafito, oro rosado y azul son los modelos que vienen con este celular plegable. Además, al plegarse por la mitad es más simple de llevar para cualquier persona, pues no solo reduce su tamaño, sino que pesa tan solo 183 gramos. Es un celular que pasa desapercibido en nuestros bolsillos.

Cámara del Galaxy Z Flip4

Este smartphone plegable cuenta con dos cámaras posteriores: principal de 12 MP y ultra angular de 12 MP, mientras que la interior, o “selfie”, tiene 10 MP.

Una de las grandes características de este celular es que no necesitas obligatoriamente un trípode para poder usarlo. Al ser plegable, puedes “sentarlo” o “recostarlo”, en alguna superficie plana. Además, puedes usar la pantalla posterior para grabarte o tomarte fotos y verte al mismo tiempo, sin la necesidad de un tercero para ayudarte con este contenido.

Por otra parte, cuando estás utilizando la cámara y pliegas el celular en 90 grados, la pantalla principal se ajusta a la forma, dejando la imagen en la parte superior y los botones y herramientas en la inferior.

Esto también ocurre cuando ves contenido multimedia. Por ejemplo, cuando realizas esta acción con YouTube, la función deja el video en la parte superior y los comentarios o descripción del video en la inferior.

La función de doble pantalla del Galaxy Z Flip4 que se ajusta a los 90 grados. | (Foto: Samsung)

Videojuegos en el Galaxy Z Flip4

Al ser un modelo de alta gama, cuenta con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 y una memoria RAM de 8 GB. Es decir, casi cualquier videojuego para celular podrá disfrutarse en este celular sin ningún problema.

Asimismo, al ser ligeramente más alto, o ancho si lo acomodas como si fuese un mando de consola, tienes más espacio para usar los controles y ver lo que ocurre en la pantalla. De esta manera, tus propias manos no serán un incoveniente a la hora de disfrutar un videojuego.

Lo no tan bueno del Galaxy Z Flip4

Además de ser, en diseño, prácticamente igual que su versión anterior, aún cuenta con algunos problemas heredados. El pliegue puede ser uno de los más llamativos para algunas personas, pero en realidad es uno menor.

Para abrir este smartphone se necesitan las dos manos. Si bien se puede utilizar con una en todo momento, sí requerimos de las dos al extenderlo. La única forma de lograrlo es colocándo el equipo sobre una superficie.

Por otra parte, cuando se le exige, como cuando se está jugando, el calor no se reparte entre ambos lados. Es decir, solo se acumula en la parte superior del smartphone, mientras que la inferior sigue en su temperatura normal.

Asimismo, al momento de utilizarlo de forma horizontal, debemos estar prácticamente vigilando que no vayamos a plegarlo sin querer. Esto ocurre usualmente cuando se utiliza el contenido multimedia o se está jugando videojuegos.

Las cámaras son de buena calidad, incluso hasta mejores que algunos modelos de otras marcas que tienen las mismas características, pero es inusual que un modelo de alta gama no tenga un lente para telefoto.

Finalmente, la tendencia es no incluir accesorios con los equipos celulares, como audífonos o cargadores. Sin embargo, en el caso de los últimos, es debatible si debería estar incluido o no en nuestra región. A diferencia de otros países, no solemos cambiar de celular cada año, por lo que no necesariamente tendríamos estos accesorios para reutilizarlos.

Costo del Galaxy Z Flip4