Honor es una marca que poco a poco intenta posicionarse en la mente del consumidor peruano. La firma es relativamente nueva, ya que, si bien existe desde 2013, inició su trajín en el competitivo mundo de los celulares como un producto de Huawei, independizándose recién en 2020. En menos de un lustro, la compañía ha sabido destacar, prueba de ello es el Magic 6 Pro, su modelo de más alta gama lanzado este año, el cual ha sido calificado por algunos especialistas como uno de los equipos con mejor cámara para fotos del 2023. Y en la gama media, ¿cómo le está yendo?

En una gama repleta de opciones para todos los gustos y bolsillos, la tarea de Honor es capturar el público de marcas como Samsung, con su línea Galaxy A, una de las favoritas en el mercado local. Y para lograrlo cuenta con nuevos miembros en su portafolio: el Honor 200 Lite, el hermano menor de una familia compuesta también por el Honor 200 y Honor 200 Pro, este último enfocado a un mercado más prémium.

Destacar en un segmento tan saturado no es tarea sencilla. Hace poco ayudé a un familiar a escoger un equipo que rondara entre los 1.000 y 1.400 soles. No fue fácil, había que decidirse entre una vasta gama de modelos con características bastantes similares. Creo que Honor está logando sobresalir, en parte, gracias a su interfaz, pero de eso hablaremos más adelante.

Primero veamos las especificaciones del Honor 200 Lite, del que hablaremos hoy.

Especificaciones DIMENSIONES Y PESO 161 x 74,5 x 6,78 mm

168 g PANTALLA 6,7″ AMOLED

2.412 x 1.080 px (20.1:9)

90 Hz PROCESADOR MediaTek Dimensity 6080

GPU Mali-G57 MC2 MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB BATERÍA 4.500 mAh

Carga 35W CÁMARAS TRASERAS Principal: 108 MP, f/1.75

Angular: 5MP, f/2.2

Macro: 2MP, f/2.4 CÁMARA FRONTAL 50MP, f/2.45 + flash SISTEMA OPERATIVO MagicOS 8.0

Android 14 CONECTIVIDAD 5G, WiFi ac, Bluetooth 5.1 OTROS Lector de huellas en el lateral PRECIO S/1,399

Diseño creativo

El Honor 200 Lite llega en tres colores: azul estelar, aquamarino y negro medianoche. Me toco probar el aquamarino, un diseño bastante curioso que simula, de alguna manera, el color del agua clara en alguna laguna tropical. No es un color entero, por el contrario, combina el azul con toque verdes, que le dan el aspecto de movilidad. Es, sin duda, un diseño bastante original.

Más allá de cómo luce, cabe destacar que estamos ante un dispositivo relativamente liviano, pesa 166 gramos. Además, es bastante delgado, tiene 6,78 mm de grosor y dimensiones de 161.05mm x 74.55mm x 6.78mm, que facilitan el agarre. Si piensas que ser liviano lo hace frágil, no es así. De acuerdo a la marca, es capaz de resistir caídas desde una altura de 1,65 metros. Las esquinas están protegidas por materiales de aleación de alta resistencia, mejorando su resistencia a caídas accidentales y posibles daños.

La parte trasera es limpia, interrumpida únicamente por el módulo de cámaras. Módulo que no es tan gran, pero principalmente no sobresale demasiado del cuerpo. En lo personal no disfruto demasiado de los celulares con módulos fotográficos que son voluminosos, aunque entiendo que las marcas no los hacen así por capricho, sino porque para ofrecer mejor tecnología necesitan sensores más grandes, de allí la necesidad de ocupar más espacio.

Módulo de cámaras

En la parte delantera encontramos la pantalla, que ocupa la mayor parte de espacio, y es interrumpida por una cápsula superior en donde, a parte de alojar a la cámara selfi, hay un pequeño espacio, al mismo estilo de la isla dinámica de los iPhone, tecnología que Honor ha bautizado como “Cápsula mágica”.

¿Qué más encontramos? Los botones de volumen y de encendido y apagado, el puerto jack 3.5 mm para audífonos, el puerto USB Tipo-C para la carga y la ranura para la NanoSIM. El botón de encendido hace a la vez de lector de huella lateral.

¿Cómo es la pantalla?

Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, brillo máximo de 2.000 nits y resolución Full HD+. En la parte superior, la pantalla está perforada para la cámara frontal de 50 megapíxeles y un flash para iluminar los selfis, ubicados en la ya comentada “Cápsula Mágica”.

¿Pero qué tal es la experiencia visual? En general es buena. Estamos ante una pantalla grande con la que podemos disfrutar viendo streaming, jugando videojuegos o simplemente navegando por las redes sociales. Y al ser el equipo liviano no nos cansaremos tanto si es que lo llevamos en mano.

Por otro lado, tenemos colores vibrantes y bien calibrados, además las imágenes se ven con buena nitidez. La pantalla ofrece una frecuencia de actualización de 90Hz, lo que ofrece una adecuada respuesta y un movimiento fluido.

En cuanto a la resolución, hablamos de 1080 x 2412 píxeles, que nos permite ver las imágenes sin ningún tipo de retraso y con nitidez.

Hardware y software

Honor ha implementado su dispositivo con un chipset MidieaTek Dimensity 6080, procesador con vigencia en el segmento que nos interesa. Teniendo en cuenta la relación calidad-precio parece haber sido una buena elección. Este SoC ofrece gran potencia y gráficos 3D de suficiente resolución.

Acompañan al chipset un sistema de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, cifras que ya se han vuelto un estándar en esta gama. Son número suficientes para que el almacenamiento no se vuelva un dolor de cabeza. Cabe advertir no podemos añadir memoria SD.

Ahora bien, ¿cómo se traduce todos estos números a la hora de la acción? Por el precio al que se vende, cumple en todos los aspectos. Podremos navegar de una aplicación a otra sin tener problemas de retrasos. De igual manera, es posible jugar videojuegos demandantes como ‘Call of Duty’ o ‘Genshin Impact’, aunque en este caso sí encontraremos cierto “laj” especialmente sí intentamos utilizar los ajustes con mayor calidad gráfica, pero no lo suficientemente grave como para malograr la experiencia del juego. Si queremos mayor potencia a nivel de videojuegos, deberemos apostar por un dispositivo de mayor precio.

Es importante hablar también sobre el lector de huella. Cada vez más son los celulares que lo ubican en la misma pantalla, pero en el caso del Honor 200 Lite lo encontramos en el mismo botón de encendido, una posición lógica por la forma en la que agarramos el equipo para desbloquearlo. En líneas generales el lector funciona bastante bien, no he tenido mayores problemas para desbloquear el equipo. A veces sí tardaba en reconocer mi huella, pero no fue algo demasiado incómodo, solo había que probar una segunda o como máximo una tercera vez.

El lector de huellas se ubica en el mismo botón de encendido-apagado

El smartphone de la firma asiática llega con sistema operativo Android 14 y su capa de personalización MagicOS 8.0, que añade varias funciones de inteligencia artificial (IA), acorde a la tendencia del momento.

En lo personal, disfruto mucho del sistema operativo de Honor, que nos da a elegir entre un estilo clásico, el de Android, y el que se controla por gesto, más similar a la experiencia de iOS de iPhone.

Y no solo eso. MagicOS 8.0 añade varias funciones de IA que pueden ayudarnos en el día a día. Podemos, por ejemplo, seleccionar un texto y arrastrarlo hacia los laterales de la pantalla para enviar esa información hacia aplicaciones como Google Maps, si tenemos una dirección, de tal manera que la app señalará la ubicación en el mapa; blog de notas, si es un texto; e incluso, si seleccionamos una imagen, podemos enviarla hacia una app de comercio electrónico, como eBay, para ver si encontramos el artículo, su precio y disponibilidad. A todo ese conjunto de herramientas la compañía ha bautizado como “Magic Portal”.

Tenemos, por otro lado, la “Cápsula Mágica” que se mencionó párrafos arriba. Esta herramienta parecida a la isla dinámica de los iPhones puede ser bastante útil. Ubicada en la zona superior de la pantalla, permite al usuario participar de interacciones multimodales. La “Cápsula Mágica” se expande al tocar en la pantalla, proporcionando información complementaria de manera rápida y conveniente. Esta función mejora la experiencia del usuario al evitar la necesidad de navegar por varias aplicaciones del sistema, como llamadas, temporizador, alarma y proyección de pantalla. A mí me sirve mucho para manejar Spotify y las apps de taxi, sin necesidad de ingresar directamente a esas apps.

Cápsula Mágica

Una propuesta interesante es la del “Espacio Paralelo”, un espacio independiente que puede utilizarse al mismo tiempo que el espacio principal. Ideal para brindar mayor privacidad y seguridad, de tal manera que podemos almacenar información importante, aplicaciones personales e incluso migrar archivos o jugar en ambos espacios a través de la función pantalla dividida. Básicamente, es como tener dos sistemas en el mismo equipo.

¿Qué tal son las cámaras?

El Honor 200 Lite llega con un sistema de cámara triple: con un sensor principal de 108 megapíxeles con apertura de f/1,7; gran angular de 5 megapíxeles con apertura de f/2,2, y cámara macro de 2 megapíxeles con apertura de f/2,4. ¿Qué tal va a la hora de tomar la foto?

El equipo se defiende bastante bien, pero no es muy distinto de lo que ofrece la competencia. Hace poco probé el Galaxy A35 de Samsung, de similar rango de precio, y comparándolos ambos están por ahí.

La cámara no satura demasiado las fotos a diferencia de otros equipos de la competencia, en lo personal, eso es algo bueno, pues se acerca más a lo natural; sin embargo, hay usuarios que disfrutan de la saturación, es cuestión de gustos. El trabajo con la luz es correcto, pero a veces incluso con el HDR el exceso de luz no llega a corregirse en las imágenes.

Módulo de cámaras

El gran angular no es su fuerte, menos aún en las fotos de noche con escasa luz. Esto es algo que suele pasar en la mayoría de teléfonos celulares, incluso en los de gama alta. En las fotos macros, se nota la pérdida de la nitidez.

Donde sí se ve gran esmero es en la cámara frontal de 50 megapíxeles, apertura de f/2,1 y angular. Trabaja bastante bien los colores y la luz. Quedé sorprendió con el efecto ‘bokhe’ (desenfoque), que no se nota forzado, al contrario, la transición entre el primer plano y el fondo se nota natural.

En cuanto a video, con el Honor 200 Lite podemos grabar a 1080p y 30fps tanto con la cámara principal como con la frontal. Aquí dejamos algunas muestras:

Foto usando la cámara principal. / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto usando el gran angular. / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto usando la cámara principal. / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto usando el gran angular. Aquí podemos apreciar cómo sufre el sensor para capturar detalles y hacer un buen trabajo con la luz. / Christian Mestanza Arquiñigo

El celular no tiene un teleobjetivo dedicado, trabaja con zoom digital. Aquí una comparación de X0.6 (gran angular), X1 (cámara principal), zoom X2 y zoom X3. / Christian Mestanza Arquiñigo

Y aquí el zoom X3, zoom X5 y zoom x10 (el máximo). / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto selfie con cámara frontal, selfie en modo retrato, frontal con desenfoque. / Christian Mestanza Arquiñigo

/ Christian Mestanza Arquiñigo

Batería del Honor 200 Lite

A nivel de batería, el celular cuenta con 4.500 mAh y carga de 35W. De acuerdo a la empresa, el smartphone admite hasta 29 horas de llamadas, 14 horas de reproducción de video o 16 horas de navegación.

Definitivamente podremos cumplir una jornada completa y llegar al final del día sin haber consumido el total de la carga. Incluso si le damos un uso intenso, llegaremos al fin del día con alguna reserva de batería.

¿Qué tan rápido carga? En 10 minutos llenamos el 22%, en 30 minutos poco más del 50% y completa el 100% de la carga a los 80 minutos.

¿Vale la pena el Honor 200 Lite?

Estamos ante una de las mejores opciones de la gama media. Compite con modelos como los Galaxy A35 y El Galaxy A55 es la mejor carta de Samsung para la gama media, ¿qué tal funciona?de Samsung o el Reno11 F de Oppo. Cada una de las alternativas mencionadas tienen sus pros y contras, además de encontrarse en el mismo rango de precio.

Podremos ver streaming, jugar videojuegos y navegar entre una aplicación y otra sin miedo a que el equipo se ralentice; contamos también con una memoria bastante amplia para no tener que estar preocupándonos de borrar las fotos a cada momento para liberar espacio; de igual manera, tenemos cámaras bastante decentes, un poco floja en el gran angular y macro, pero que de día, y con el sensor principal, obtiene tomas bastante buenas. A esto hay que añadir su interfaz bastante intuitiva y amigable.