Este modelo es la evolución del Honor 100 Pro lanzado el año pasado. Llega acompañado del Honor 200 Lite, una versión más económica, y del Honor 200, orientado a la gama media. El Honor 200 Pro se posiciona como uno de los celulares más equilibrados del mercado, especialmente en términos de relación calidad-precio.

Tras varias semanas de uso, comparto mi experiencia con este dispositivo. Pero antes, repasemos sus principales características.

HONOR 200 PRO DIMENSIONES Y PESO 163.3 x 75.2 x 8.2 mm

199 g PANTALLA OLED, 6 pulgadas, 120Hz, HDR, 4000 nits PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 MEMORIA 12 GB ALMACENAMIENTO 512GB BATERÍA 5200 mAh CÁMARAS TRASERAS 50 MP, f/1.9, (principal), 1/1.3″, 1.2µm, PDAF, OIS

50 MP, f/2.4, (teleobjetivo), PDAF, OIS, 2,5x zoom optico

12 MP, f/2.2, 112˚ (gran angular), AF

Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS CÁMARA FRONTAL 50 MP, f/2.1

2 MP, f/2.4, (profundidad) SISTEMA OPERATIVO Android 14, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, MagicOS 8 CONECTIVIDAD 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.3

NFC

IR Blaster

USB-C OTROS Altavoces estéreo

Lector de huellas en la pantalla

IP55 PRECIO 3.400

Diseño peculiar

Módulo de cámara ovalado

Aunque priorizamos el hardware y el software al comprar un celular, el diseño sigue siendo importante. Honor ha apostado por un diseño atrevido y peculiar en el 200 Pro.

El cuerpo es delgado y ligero, en contraste con los modelos tope de gama. Lo que más destaca es su módulo de cámaras ovalado, que sobresale notablemente. Este diseño rompe con el minimalismo habitual y seguramente dividirá opiniones.

El color también es inusual, con pequeñas líneas que imitan el movimiento ondular del mar, en lugar de un acabado uniforme. Los biseles están optimizados para aprovechar al máximo la pantalla. En la parte superior, dos pequeños agujeros alojan la cámara frontal y el sensor de profundidad.

Un punto débil en el diseño son los bordes laterales de plástico, lo que lo coloca un paso atrás frente a la competencia, que ya usa aluminio o titanio. En cuanto a resistencia, cuenta con protección IP55, que lo protege contra agua y salpicaduras.

Rendimiento: hardware y software

El panel del teléfono posee un brillo máximo de 4.000 nits

Cuando se busca un celular de alto rendimiento, se priorizan la velocidad, el almacenamiento amplio y una buena cámara. El Honor 200 Pro cumple en estos aspectos, aunque la pregunta clave es si vale la pena pagar casi Hasta 4 actualizaciones importantes de AndroidHasta 4 actualizaciones importantes de Androidsoles por este dispositivo.

El 200 Pro está equipado con el chipset Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm, una versión optimizada para la gama alta. El procesador soporta las innovaciones en inteligencia artificial de Honor y ofrece un rendimiento fluido en aplicaciones exigentes. Se acompaña de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, lo que garantiza un rendimiento óptimo sin preocupaciones por el espacio.

En cuanto a la multitarea, el dispositivo permite ejecutar varias aplicaciones sin ralentizarse. Para los gamers, incluye una cámara de vapor para disipar el calor durante sesiones intensas. Incluso en condiciones exigentes, el dispositivo mantiene una temperatura adecuada.

La pantalla OLED curva de 6,78 pulgadas ofrece una experiencia visual agradable, con un brillo máximo de 4.000 nits y una buena calibración de color. MagicOS 8.0, basado en Android 14, incluye funciones inteligentes como reconocimiento de escenas, traducción en tiempo real y gestión inteligente de la batería. Además, la Cápsula Mágica, similar a la Isla Dinámica de Apple, facilita la gestión de llamadas y audio.

Terminamos esta sección comentando sobre la batería del smartphone. A pesar de su ponte hardware, la autonomía no es una limitante. El equipo gestiona bastante bien la energía. Con una carga podemos superar hasta una jornada completa, claro que dependerá de la intensidad de uso que se tenga. Además, su tecnología de carga rápida de 100W permite cargar la batería al completo en tan solo 40 minutos. Esta combinación de duración y velocidad de carga es bastante atractiva.

Foto de día la cámara principal / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto de día con el gran angular / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto nocturna con la cámara principal / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto nocturna con el gran angular / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto con gran angular, zoom 1x y 2,4x / Christian Mestanza Arquiñigo

Zoom 10x, 15x y 25x / Christian Mestanza Arquiñigo

Nivel de detalle del Honor 200 Pro / Christian Mestanza Arquiñigo

Nivel de detalle del Honor 200 Pro / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto modo retrato / Christian Mestanza Arquiñigo

Foto con cámara selfie de día y noche / Christian Mestanza Arquiñigo

Le Honor 200 Pro tiene nuevos modes de disparo / Christian Mestanza Arquiñigo

Cámaras: un paso por delante

El módulo fotográfico es clave en la elección de un teléfono, y en este caso, el Honor 200 Pro no decepciona.

Por un lado, tenemos la cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor H900 de 1,3″, OIS (estabilización de imagen) y apertura f/ 1,9. En segundo lugar está el teleobjetivo, también de 50 megapíxeles, con sensor Sony IMX856, OIS, apertura f/ 2,4 y zoom óptico de 2,5x. Acompañan un gran angular de 12 megapíxeles y una cámara selfie de 50 megapíxeles con apertura de f/ 2,1.

El rango dinámico es excelente, gestionando bien luces y sombras. Sin embargo, las fotos a veces se ven demasiado procesadas, con colores saturados, especialmente en tonos amarillos, verdes y azules. Aunque esto puede gustar a algunos usuarios, quienes prefieran imágenes más naturales podrían no estar tan satisfechos. El modo manual ofrece opciones para ajustar estos detalles.

Además, el 200 Pro incluye nuevos estilos de disparo, como ‘Vibrant’, ‘Natural’ y ‘Authentic’, que añaden un toque artístico sin parecer demasiado artificiales. La calidad del zoom óptico es adecuada, y la cámara selfie mantiene un nivel similar al de la cámara principal.

En cuanto al video, aunque el sensor es potente, los resultados no alcanzan el nivel de los mejores dispositivos de gama alta. La estabilización es algo artificial y los colores tienden a estar saturados, incluso al grabar en 4K a 60 fps.





¿Vale la pena el Honor 200 Pro?

El equipo cuenta con carga rápida de 100W

El Honor 200 Pro no tiene la mejor cámara ni el procesador más potente del mercado, pero es una excelente opción para quienes buscan un dispositivo de gama alta a un precio accesible. Su diseño atrevido, buen rendimiento y batería de larga duración lo convierten en una alternativa sólida, aunque no deslumbrante. Si no estás dispuesto a gastar en los modelos más caros, el Honor 200 Pro ofrece una relación calidad-precio difícil de superar.