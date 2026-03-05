La imagen, ya sea en foto o video, sigue siendo uno de los retos en los smartphones. A estas alturas es difícil tener grabaciones de mala calidad, y Honor da unos pasos más allá incursionando en la imagen cinematográfica.

La firma china anunció su colaboración con ARRI, el reconocido diseñador y fabricante de tecnología de cámaras profesionales para narrativa cinematográfica.

Este trabajo conjunto busca llevar los estándares cinematográficos hacia el mundo de la imagen móvil.

Señala Honor que se podrá desbloquear nuevas posibilidades creativas y extender los estándares cinematográficos de expresión visual desde el mundo de la cinematografía de alto nivel hacia la próxima generación de creadores de contenido.

“A través de esta colaboración, estamos llevando esos estándares cinematográficos y flujos de trabajo profesionales a la imagen móvil, permitiendo a los creadores contar historias con mayor autenticidad y profundidad emocional“, indicó James Li, CEO de HONOR.

Desde ARRI consideran que los smartphones de consumo ya se han convertido en una herramienta seria en la producción cinematográfica profesional. Por eso, señala David Bermbach, director general de ARRI, "es momento de acercar aún más estos mundos". Agregó que por primera vez se están agregando elementos centrales de ARRI Image Science en un dispositivo de consumo.

Por lo que adelantó, los primeros resultados de esta colaboración debutarán en el próximo HONOR ROBOT PHONE, durante el desarrollo de este año.