La firma china Honor presentó su nueva propuesta de smartphone: el Honor Magic V5, un teléfono plegable que con sus 8.8 mm es uno de los teléfonos más delgados y que apuesta por la inteligencia artificial (IA).

“A través de una estrecha colaboración con líderes de la industria como Google y Qualcomm, hemos combinado a la perfección las capacidades de IA de próxima generación de HONOR”, dijo James Li, CEO global de HONOR.

Y es que el dispositivo, por todas sus características y la tecnología que incorpora, apunta a la productividad, creatividad y las actividades de la vida cotidiana.

Además de ser delgado, es bastante ligero con solo 217g. También integra batería Silicon-Carbon de última generación, con una capacidad de batería de 5820mAh y un contenido de silicio del 15% en las celdas.

Está impulsado por el Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, lo que garantiza un rendimiento de IA de primer nivel y una inteligencia de alto desempeño en el dispositivo para satisfacer las demandas tanto de negocios como de entretenimiento, multimedia y gaming.

POr otro lado, en cuestión de fotografía también cuenta con varias cámaras: una cámara de teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64MP, una cámara principal ultrasensible a la luz de 50MP y una cámara ultra gran angular de 50MP.

En cuanto a las pantallas, tiene una amplia pantalla interior de 7.95 pulgadas y una pantalla exterior de 6.43 pulgadas, ambas totalmente compatibles con el uso de su lápiz óptico, los usuarios pueden interactuar con hasta tres aplicaciones simultáneamente, lo que facilita la revisión de documentos, unirse a videollamadas y comparar precios en plataformas de compras, todo dentro de una sola vista.

Con MagicOS 9.0, el HONOR Magic V5 viene preinstalado con Google Gemini. Los usuarios pueden chatear con Gemini para obtener ayuda con la escritura, la planificación, el aprendizaje y más.

HONOR Magic V5 apunta a la creatividad y la comunicación con su suite de IA en procesamiento conjunto entre el dispositivo y la nube. Imagen a video con AI, transforma fotos estáticas en videoclips cortos, dinámicos y realistas, Recorte con AI, Borrador AI, Expansión de imagen con AI y Mejora con AI, etc.