El Honor Magic Vs no se puede clasificar estrictamente como una tablet, pero tampoco es solo un smartphone. Estamos ante un dispositivo híbrido que la industria de los teléfonos móviles ha denominado como “teléfono plegable o flexible”, una tendencia que se acrecienta cada vez más, aunque aún no termina de calar del todo. El Comercio probó el equipo de la marca china por algunas semanas y pudo conocer a profundidad sus aspectos positivos y negativos.

En primer lugar, es importante destacar que los teléfonos plegables, a pesar de llevar algunos años en el mercado, todavía se consideran una tecnología en desarrollo y, por lo tanto, relativamente exclusiva. Debido a su tamaño más grande y a los componentes avanzados que incorporan, estos dispositivos tienden a tener precios más elevados en comparación con los modelos convencionales. De hecho, la mayoría de los teléfonos plegables pertenecen a la gama alta de los fabricantes. El Honor Magic Vs no es una excepción, aunque su precio es competitivo dentro de su segmento, sigue siendo alto, superando los 6.000 soles.

Su valor responde a la alta capacidad del equipo, pues nos encontramos ante uno de los diseños más potentes de Honor, equipado con uno de los mejores procesadores disponibles en la actualidad.

Especificaciones del Magic Vs

Magic Vs Características PANTALLA Interior : OLED plegable 7,9 pulgadas

Resolución 2.272 x 1.984 píxeles

382 ppp y 90 Hz

HDR10+ con brillo de 800 nits

Exterior: OLED de 6,5 pulgadas

Resolución 2.560 x 1.080 píxeles

431 ppp y 120 Hz

HDR10+ con brillo de 1.200 nits DIMENSIONES Y PESO Plegado: 160,3 x 72,6 x 12,9 mm

Desplegado: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm

261 gramos PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 | GPU: Adreno 730 RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 512 GB CÁMARA POSTERIOR Principal: 54 Mpx f/1.9

Angular: 50 Mpx f/2.0

Telefoto: 8 Mpx f/2.4 CÁMARA FRONTAL 16 Mpx f/2.5 (externa e interna) BATERÍA 5.000 mAh

carga rápida de 66 W

Cargador incluido SISTEMA OPERATIVO MagicOS 7.1 y Android 13 CONECTIVIDAD 5G NSA/SA

4G

WiFi 6

Dual nanoSIM

USB tipo C OTROS Sensor de huella lateral

Sonido estéreo COLOR Cian metalizado PRECIO S/ 6.499

Diseño sobrio

Existen dos tipos de celulares plegables, los que se abren de manera vertical, también conocido como de tipo concha o sapito, y los que se abren de manera horizontal, como un libro. El Magic Vs es de este último tipo.

Es un celular algo grande, pero se adapta a todo tipo de manos. Es algo pesado, aunque no tanto como para volverse una molestia al cargarlo. Al igual que otros dispositivos de su estilo, se puede utilizar como un smartphone convencional cuando está cerrado gracias a su pantalla exterior. Sin embargo, al abrirlo, se revela una pantalla más amplia que ofrece una experiencia casi comparable a la de una tablet.

En cuanto al acabado, estamos ante un dispositivo que, de arranque, se da a notar como prémium. Su cuerpo se caracteriza por ser elegante y minimalista, interrumpido únicamente por el módulo que alberga sus tres cámaras. El Magic Vs llega en color cian metalizado, además, es texturizado al tacto, como si fuera una lija muy fina.

No pasa desapercibido su perfil delgado, que es menor al de su predecesor, el Magic V. Con tan solo 0,6 mm de grosor desplegado y 1,4 mm plegado, se ha logrado una notable reducción de volumen. Además, se ha conseguido reducir su peso en aproximadamente 20 gramos, llegando a un total de 267 gramos, lo cual lo coloca en una posición favorable considerando su naturaleza plegable. Aunque no puede considerarse liviano en comparación con un smartphone convencional, su peso es adecuado para un dispositivo de su categoría.

Otro aspecto a resaltar en este celular es su bisagra –elemento muy importante en los diseños flexibles –. Cuando el teléfono está cerrado, esta pieza queda totalmente plegada y evita que aparezca un hueco en la intersección de sus lados, como sí ocurre en otros modelos.

Si hablamos de su flexibilidad, su mecanismo de apertura y cierre es bastante firme, recuerda a las agendas magnéticas que, al cerrarlas, se plegaban a presión. Lo mismo pasa en este teléfono, al plegar la pantalla, una vez alcanza los 45 grados, se cierra de golpe y queda sellada herméticamente.

Las pantallas del teléfono de Honor se pueden doblar hasta 45 grados, una vez alcanza ese nivel, se cierran de golpe y quedan selladas herméticamente.

La disposición de los botones ha sido diseñada para brindar comodidad al usuario. Cuando la pantalla está abierta –y utilizamos las dos manos–, los controles de volumen se encuentran en el borde izquierdo, mientras que el sensor de huella para desbloqueo se sitúa en el borde derecho. Al plegar el dispositivo, todos los botones quedan en el lado derecho, cada uno en un borde diferente, facilitando el acceso y uso de manera intuitiva –sobre todo si usamos solo una mano–.

En el borde superior del móvil, se encuentra un emisor de infrarrojos junto a uno de los parlantes estéreo, mientras que en la zona inferior se ubican el puerto USB-C, la ranura para la doble SIM y los parlantes.

Pantallas: lo mejor del equipo

Llegó el momento de hablar del componente sobre el que gira todo el concepto de los celulares plegables: la pantalla. Este tipo de dispositivos cuenta con dos pantallas: una externa, que permite utilizar el teléfono como un smartphone convencional, y otra interna, formada por dos pliegues que se abren 180 grados, similar a un libro.

Aunque parezca contradictorio, es probable que utilicemos más la pantalla exterior que la interior. Cuando vamos por la calle y queremos mirar una notificación, responder un mensaje, enviar un correo o contestar una llamada lo más probable es que no tengamos que desplegar el equipo.

Esta pantalla externa es un poco más alargada frente a lo que vemos en formatos tradicionales, pues es de 21:9, lo que no significa que ofrezca una experiencia menor. Al contrario, el panel –que tiene bordes ligeramente curvados en las esquinas– aprovecha el 90% de la superficie frontal.

Cara frontal y posterior del plegable.

Vale destacar que esta pieza ha sido desarrollada con tecnología OLED, tiene 6,4 pulgadas, resolución FHD y tasa refresco de hasta 120 HZ, gracias a lo cual obtiene una gran fluidez. De acuerdo con la marca, el dispositivo logra los 1.200 nits, por lo que tendremos un nivel de color bastante alto, así como una buena nitidez y brillo máximo.

Si detuviéramos la descripción aquí, ya estaríamos frente a un equipo de gama premium. Sin embargo, hay más: su pantalla interna, la verdadera joya de la corona.

Tenemos un panel OLED flexible de 7,9 pulgadas con una relación de aspecto de 10,3:9 y una impresionante resolución de 1.984 x 2.272 píxeles. Además, cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz y alcanza un brillo máximo de 800 nits. Aunque algunos valores puedan parecer inferiores a los de la pantalla exterior, debemos considerar que su gran tamaño hace que mejoras adicionales resulten costosas.

Según Honor, el equipo puede soportar más de 400.000 pliegues en su vida útil, lo que equivale a unos cien pliegues diarios.

Como síntesis de todo lo mencionado tenemos que la calidad de imagen en el teléfono desplegado es sobresaliente: cuenta con una calibración de color excelente, muestra un alto nivel de detalle y reproduce las imágenes de manera clara, además de ofrecer el contraste adecuado que se espera de un dispositivo de gama alta.

A pesar de sus múltiples cualidades, no todo es de maravilla, hay ciertos detalles que podrían entorpecer la experiencia. Como todavía ocurre en los modelos plegables, el segmento que une los dos lados de la pantalla cuando se despliega deja una huella. Es una delgada franja en el medio del panel que se ve más como una leve hendidura. En mi caso, al inicio creí que me acostumbraría a dicho elemento, pero no fue así. De hecho, sobre un fondo oscuro la línea se pierde, en cambio, resalta en los fondos claros.

Acercamiento a la hendidura que se forma en la intersección de ambos lados de la pantalla interna.

Hay otro inconveniente que tiene que ver más con el software y es que no todas las aplicaciones están preparadas para adaptarse al formato de pantalla plegable. En el caso de las apps de streaming y juegos se ajustan a la pantalla completa dejando dos bandas del lado superior e inferior. Esto es así debido al formato cuadrado del equipo cuando está abierto.

Los videos se ajustan al formato de pantalla plegable.

Rendimiento asegurado

El Honor Magic Vs cuenta con uno de los procesadores más potentes disponibles en el mercado: el Snapdragon 8+ Gen 1. Aunque no se trata del último chip lanzado por Qualcomm (se presentó el año pasado), sigue siendo relevante y está diseñado para dispositivos de gama alta. Esto significa que tiene las capacidades necesarias para ejecutar cualquier tipo de aplicación actual, incluyendo videojuegos pesados como “COD” o “Genshin Impact”, títulos que funcionan con una fluidez absoluta en este dispositivo.

Si eres de los que exprime al máximo su celular instalando todo tipo de aplicaciones, este plegable será una alternativa bastante buena. Una de las cualidades más apreciadas en cualquier teléfono inteligente es el ‘multitasking’, es decir, la capacidad de ejecutar varias aplicaciones a la vez y tenerlas en segundo plano sin que el celular se ralentice, el Magic Vs cumple a la perfección. A todo esto, se suma la posibilidad de trabajar hasta con cuatro aplicaciones en simultáneo cuando la pantalla está desplegada.

Por otro lado, el dispositivo cuenta con 12 GB de RAM LPDDR5 para garantiza un rendimiento óptimo. Además, reserva 7 GB de almacenamiento interno por defecto, en caso de que se requiera un espacio adicional. La capacidad de almacenamiento interno del dispositivo es de 512 GB.

Para aprovechar al máximo su potencial, el dispositivo cuenta con un modo de juego que permite desbloquear las frecuencias de cuadro máximas de un juego, alcanzando hasta 90 fps. La configuración se puede ajustar desde el menú de batería y se recomienda utilizar en momentos específicos cuando se requiere un rendimiento mayor.

Cámaras que cumplen, pero no destacan

Los fabricantes de celulares siempre ponen énfasis en el apartado fotográfico de sus terminales más ‘tops’, y Honor no es la excepción. Estar frente a un móvil premium nos asegura que tendremos un mecanismo de cámaras, al menos, bueno.

Hay que decir que no estamos ante los mejores lentes que hayamos probado, pero no cabe duda que hacen bien su trabajo. Lo que pasa con los modelos plegables –como ya se dijo antes– es que, al ser modelos más grandes, deben sacrificar otros elementos para poder mantener un precio manejable en el mercado. En el caso del Magic VS, la firma ha querido cuidar mucho el diseño y ofrecer un modelo delgado, atributo que en contraposición limita el espacio para las cámaras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hablamos de piezas que pertenecen a lo más top del segmento.

Foto tomada con la cámara principal. Los modos IA y 4K estaban activos.

Del lado frontal, el dispositivo está equipado con una cámara principal con sensor Sony IMX800 de 54 megapíxeles y apertura f/1.9. Es curioso que no haya estabilización óptica (OIS) en el lente principal, tecnología bastante útil cuando se está en movimiento o en lugares sin buena iluminación. Encontramos también la cámara gran angular y macro con un sensor de 50 megapíxeles y apertura f/2.0. Destaca el ángulo de visión de 122º del gran angular. Finalmente tenemos el teleobjetivo, que llega con 8 megapíxeles, apertura de f/2.4, zoom 3x y OIS.

Asimismo, el teléfono está equipado con dos cámaras selfie ubicadas tanto en la pantalla exterior como en la interior, ambas con sensores de 16 megapíxeles y apertura de f/2.4.

Con estas características, un usuario promedio que busca tomar fotos para subirlas a sus redes o guardarlas para el álbum familiar tendrá todas las expectativas cubiertas. Los usuarios más avanzados podrían encontrar algunos puntos a mejorar, sobre todo en cuanto a video.

El sensor gran angular puede grabar vídeo FullHD o 4K a 30 fps,pero si pasamos a 60 fps solo tendremos disponibles el sensor principal y el teleobjetivo. Las cámaras frontales no pueden grabar 4K, pero sí FullHD a 60 fps.

Cámara principal con IA desactivada,

Cámara principal con IA activada.

Cámara principal con IA y modo 4K activados.

Modo retrato sin desenfoque (izquierda) y con desenfoque (derrecha) con cámara selfie de la pantalla exterior.

Gran angular.

Prueba de zoom: x1, x3 y x10.

Batería

El sistema de carga y la capacidad de la batería no suelen ser los puntos más fuertes en los teléfonos plegables. Honor, consciente de ello, vio una buena oportunidad para destacar con sus 5.000 mAh y su carga rápida de 66W, cifras que aventajan al Galaxy Fold 4 de Samsung, con 4.400 mAh y 25W de carga rápida.

Para aquellos quienes el celular es su principal herramienta de trabajo, la duración de la batería y el tiempo de carga son aspectos muy valorados.

Bajo un uso intenso, con la pantalla interna y externa con un promedio de 7 u 8 horas encendida, el teléfono finaliza la jornada con un 20% disponible de batería. Lo mejor de todo es su carga rápida, que puede salvarnos en momento cruciales, como cuando estamos de viaje y no podemos permitir que la batería ‘muera’. En poco más de un cuarto de hora, la carga de la batería se llena en un 50%. El 100% se obtiene en 50 minutos.

¿Vale la pena comprar el Honor Magic Vs?

En mi experiencia, los teléfonos plegables son muy apreciados por los usuarios que trabajan intensamente con sus dispositivos móviles. Si necesitas crear contenido, gestionar un negocio desde tu teléfono, trabajar con plantillas de Excel, redactar documentos o simplemente organizar tu vida, es probable que aprecies las ventajas que ofrecen estos dispositivos. Además de brindarte una pantalla amplia como la de una tablet, tienen la ventaja adicional de poder guardarse en el bolsillo.

Pero el Honor Magic Vs va más allá al ofrecerte no solo una superpantalla, también lleva un hardware bastante potente. Esto significa que puedes usarlo sin preocuparte de que se vuelva lento o se quede sin batería antes de lo esperado, incluso durante una jornada de trabajo intensa. Y, si la batería está a punto de agotarse, con solo 15 minutos de carga, recuperará la mitad de su capacidad.

Si eres un entusiasta de la tecnología y disfrutas experimentando con dispositivos de vanguardia, este teléfono flexible seguro también te sorprenderá. En cambio, para un usuario promedio que no requiere un hardware excesivo, hay opciones atractivas disponibles a un precio mucho más asequible. Es importante tener en cuenta que, según el sitio web de Honor, el equipo se vende por S/ 6.499, un monto que no cualquiera está dispuesto a gastar.

Con el tiempo, es probable que los teléfonos plegables se vuelvan más asequibles. En la actualidad, esta tecnología sigue siendo nueva en el mercado, lo que explica los precios elevados.