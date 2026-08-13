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Resumen

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Dispositivo integra un brazo robótico. (Imagen: honor.com)
Dispositivo integra un brazo robótico. (Imagen: honor.com)
Por Agencia Europa Press

Honor ha anunciado la disponibilidad del Honor Robot Phone, un ‘smartphone’ que inaugura una categoría de teléfonos que combina cuerpo metálico premium, Inteligencia Artificial (IA) física y herramientas de producción cinematográfica gracias al brazo de cámara orientado a creadores de contenido y el acuerdo con la firma cinematográfica ARRI.

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