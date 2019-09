Huawei Mate 30 | 10 claves para entender el difícil contexto que envuelve a estos nuevos celulares

Huawei confirmó el jueves 19 de setiembre en Múnich, Alemania, que su nueva generación de celulares de alta gama Mate 30 será comercializada sin aplicaciones Google preinstaladas a causa de las sanciones estadounidenses en su contra.

"A causa de la prohibición estadounidense (...) no podemos preinstalar" las aplicaciones Google, declaró Richard Yu, responsable de servicios al consumidor de Huawei. A pesar de ello, enfatizó, la marca china ofrece acceso a otras 45.000 aplicaciones a través de su plataforma.

Ante esta noticia, es necesario recordar los puntos claves para entender el difícil contexto que envuelve a estos nuevos celulares:

1. Los nuevos Mate 30. La nueva generación de celulares de alta gama de la firma china la integran: Mate 30 (799 euros), Mate 30 Pro (1.099 euros), Mate 30 Pro 5G (1.199 euros) y el Mate 30 Pro 5G edición Porsche (2.095 euros).

2. Sus principales características. El Mate 30 y el Mate 30 Pro están equipados, en el primero, con una triple cámara -una principal, una ultra gran angular y una cámara de teleobjetivo-, y en el segundo, con una cuádruple, es decir, se añade una cuarta, una cámara cine, que es capaz de tomar fotos de gama alta.

3. El primer Huawei sin apps de Google. Los Mate 30 corren con una versión de código abierto del sistema operativo Android de Google, que de fábrica no tendrá preinstaladas la suite de aplicaciones y servicios populares del gigante tecnológico de EE.UU. integrados en versiones autorizadas.



Tampoco incluye la Google Play Store, la principal forma en que usuarios afuera de China pueden acceder a las apps Android.

4. ¿Por qué Huawei no puede usar apps de Google? El presidente de EE.UU., Donald Trump, bloqueó en mayo el acceso de Huawei a componentes y tecnología estadounidenses, con argumentos de seguridad nacional.



Washington ha emitido exenciones temporales que permitieron a Huawei mantener el software para los dispositivos existentes, pero no cubren productos nuevos como los teléfonos Mate 30.

5. Huawei pasa de cliente a rival de Google. Richard Yu dijo que los nuevos teléfonos ofrecen su propia galería de aplicaciones a través de Huawei Mobile Services. De esta manera, la firma de Shenzen confirma su nuevo papel de rival ante el gigante estadounidense.

6. Un amplio abanico de opciones. A pesar de la ausencia de apps de Google, Yu enfatizó que la marca china ofrece acceso a otras 45.000 aplicaciones a través de su plataforma.

7. Nuevas apps. Por ejemplo, para Mate 30 y Mate 30 Pro no habrá buscador Google integrado, ni You Tube, sino "Huawei Browse" y "Huawei Music video".



8. Una inversión millonaria. El responsable de servicios al consumidor de Huawei, dijo también que la compañía gastaría 1.000 millones de dólares en incentivos para promover sus servicios de aplicaciones móviles.

9. Un panorama poco alentador. A menos que Huawei pueda encontrar una manera de convencer de que sus características no tienen comparación y que la oferta de software alternativo es estable y fácil de usar, los analistas consideran que los consumidores no querrán el teléfono sin los servicios móviles de Google.



“No creo que los operadores se arriesguen a tener a millones de clientes frustrados que dependen de los servicios de Google, que se dan cuenta que no funcionan en los nuevos dispositivos de la marca”, dijo a la agencia AP Jean Baptiste Su, principal analista en Atherton Research.



10. ¿Cuándo saldrán a la venta los Mate 30? De acuerdo a la agencia AFP, la serie Mate estará disponible en las tiendas el mes próximo. Hasta el cierre de esta edición, estaba en duda si llegarían a comercializarse en el Perú.



