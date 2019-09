Huawei Mate 30 | La firma china lanza su primer celular sin acceso a las apps de Google

Huawei presentó este jueves en Munich (Alemania) su nueva serie de celulares de gama alta Mate 30. Son dos modelos, el Mate 30 y Mate 30 pro, que llegan con una avanzada tecnología 5G y considerables mejoras en sus cámaras, pero sin las aplicaciones de Google preinstaladas.

La línea Mate es la que reúne la mejor tecnología de Huawei, y los equipos presentados en esta ocasión no son la excepción. Esta vez destacan por su nuevo procesador Kirin 990, una amplia pantalla sin borde laterales, 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento, potentes cámaras y batería de 4.500 mAh.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[Samsung, Apple o Huawei| ¿Qué marca tiene el procesador de celular más potente?]

[Samsung podría unificar sus marcas más potentes, Galaxy S y Galaxy Note, en una sola]

Especificaciones

Huawei sigue apostando por equipos con potentes cámara (tres en el Mate 30 y cuatro en el Mate 30 Pro). Ahora llega además con un notch más pequeño pero con una pantalla bastante amplia que, en el caso de la versión Pro, es curva y no tiene bordes laterales.



La versión más potente, prescinde de los botones laterales. En su lugar, al deslizar el dedo aparecen controles táctiles para, por ejemplo, bajar el volumen.



Asimismo, los nuevos modeles cuentan con sensores más grandes capaces de hacer fotos en entornos muy oscuros, una cámara dedicada para vídeo, con grabación 4K 60fps, utra slow motion (7680 fbps), bokeh en tiempo real.



El llamativo modo ultra slow motion se compara, según la compañía, al que se obtiene con un equipo profesional.



Richard Yu, CEO de Huawei, se ha jactado también de que el "cerebro" del teléfono, el chipset Kirin 990, supera a los teléfonos 5G con tecnología de Qualcomm.

Características técnicas del Huawei Mate 30

Pantalla 6,62 pulgadas OLED Procesador Kirin 990 RAM 8 GB Almacenamiento 128 GB (ampliables mediante tarjeta NM Card) Batería 4.200 mAh

Carga rápida de 40W

Carga inalámbrica 27W y reversible Cámara principal Principal: 40MP, f/1.8

Gran angular: 16MP, f/2.2

Telefoto: 8MP, f/2.4, OIS, zoom óptico 3x

Vídeo 4K/60fps, slow-mo 7680fps Cámara frontal 24 MP, f/2.0 Dimensiones y peso 160,8 x 76,1 x 8,4 mm

196 g Sistema operativo EMUI 10 + AOSP 10

Características técnicas del Huawei Mate 30 Pro

Pantalla AMOLED de 6,53 pulgadas 18,5:9 Resolución 1.176 x 2.400 píxeles Procesdor Kirin 990 RAM 8 GB (12 GB en la edición Porsche) Almacenamiento 256 GB (ampliables mediante tarjeta NM Card)

512 GB en la edición Porsche Cámara principal Sensor de 40 MP de 1/1,54 pulgadas (Cine Camera)

Sensor de 40 MP de 1/1,7 (SuperSensing Camera)

Ultra gran angular con sensor de 16 megapíxeles

Teleobjetivo con sensor de 8 megapíxeles Cámara frontal Sensor de 32 MP + TOF Batería 4.500 mAh con carga rápida 40W,

carga inalámbrica y soporte de carga inalámbrica inversa Sistema operativo EMUI 10 Otros Lector de huellas en pantalla, 3D Face ID, sonido por pantalla Dimensiones y peso 158,1 x 73,1 x 8,8 mm, 198 gramos

Sowtware

Debido al veto impuesto por el gobierno de Estados Unidos, los nuevos dispositivos de la compañía china se ejecutarán en una versión de código abierto de Android, y no en la versión actual con licencia de Google.



Esto quiere decir que los móviles contarán con los servicios propios de Huawei y su capa de personalización EMUI, pero sin Google Play, que sí venía instalada en todos sus dispositivos anteriores.



Al no tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google para descargar sus apps, los usuarios tendrán que descargarlas de la tienda de Huawei, que tiene más 11.000 aplicaciones, aunque por el momento no están disponibles ni las de Google como Youtube o Gmail, ni otras como WhatsApp, Facebook o Instagram.

El Mate 30 costará 799 euros y el Mate 30 Pro 1.099 euros. La firma china también lanzará un Mate 30 Pro 5G a 1.199 euros y una edición especial Porsche a 2095.

Revive la presentación del Mate 30 aquí:

Síguenos en Twitter...