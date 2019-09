Huawei Mate 30 | La firma china presenta mañana su nueva generación de celulares

Huawei mostrará al mundo sus nuevos celulares de la serie Mate 30 en un evento que llevará a cabo en la ciudad de Munich, en Alemania. La presentación es de suma importancia para la industria móvil no solo porque en esta se develarán las características de los mejores modelos de la compañía, sino también porque conoceremos si habrá algún cambio en el software de los equipos.

Se trata, pues, de los primeros celulares de gama alta que Huawei presentará desde que se avivaron los problemas con el gobierno de Estados Unidos. El veto impuesto por este país, que ha hecho que sus empresas no puedan vender tecnología a la firma china, ha puesto en duda sobre el sistema operativo que utilizarán los nuevos teléfonos.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[Los mensajes borrados de WhatsApp no desaparecen del todo en los iPhone]

[El nuevo Mi 9 Lite de Xiaomi tiene tres cámaras y lector de huellas en la pantalla]



Un reciente informe de la agencia de noticias Reuters, afirmaba que Huawei no podría seguir utilizando Android, propiedad de la estadounidense Google, y se especula que los nuevo Mate podrían estrenar HarmonyOS, su sistema operativo propio.

La respuesta a esta gran interrogante la sabremos el jueves 19, fecha en la que tendrá lugar la presentación. Sin embargo, gracias a las filtraciones, actualmente sí conocemos algunos otros detalles con los que podrían llegar los equipos.

Horario

La presentación está programada para las dos de la tarde, hora de Alemania. En otros países se podrá seguir la transmisión en estos horarios:

•8:00 a.m. Nueva York

•7:00 a.m. Ciudad de México / Bogotá /Lima

•9:00 a.m. Santiago / Buenos Aires

•2:00 p.m. Madrid

Presentación Huawei Mate 30 | EN VIVO

Huawei Mate 30 Pro | Características

Los más recientes rumores indican que los Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro tendrán un procesador Kirin 990 5G, pantalla de 6.6 y 6.8 pulgadas, y una cámara cuádruple en forma circular en la parte trasera. Además, se espera que los dos teléfonos tengan una batería de 4.500 mAh, carga rápida de 40 vatios y un cable incluido en la caja para que se cargarlo a esa velocidad.

También es posible que los nuevos modelos prescindan de los botones físicos para controlar el volumen o encender el dispositivo, y que, en su lugar, lleven un área sensible al tacto, la cual requerirá que los usuarios deslicen su dedo hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen.



Síguenos en Twitter...