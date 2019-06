Huawei | Todo lo que se sabe de su nuevo sistema operativo

Si usted es usuario Huawei, las últimas semanas pueden haber parecido extenuantes. Aunque teléfonos existentes, y en el mercado, de la marca china no han sufrido ningún inconveniente hasta el momento, se acerca el 19 de agosto, fecha en la que vence el periodo de licencia que dio EE. UU. para que la empresa china reciba actualizaciones del sistema operativo Android. Por ahora, no se sabe qué vendrá después.

Entre rumores, noticias y promesas, la posible llegada de un sistema operativo desarrollado por Huawei ha despertado todo tipo de preguntas. Por eso aquí le tenemos las respuestas a las más frecuentes sobre este nuevo sistema.

¿Ya es seguro que habrá un nuevo sistema?

Sí. Ejecutivos de la compañía han dicho en diferentes momentos durante las últimas semanas que su plan B estará disponible primero en China. El 13 de mayo la compañía recibió autorización en su país para el registro de HongMeng, marca registrada que estará vigente hasta mayo del 2029.

A finales de mes, Huawei también realizó un registro de patente de la Unión Europea para un sistema operativo y un compilador denominados Ark OS, como podría llegar el sistema a esa región. El 27 de mayo, la empresa otra petición de patente también con el nombre de HongMeng ante la agencia peruana antimonopolio, Indecopi.

¿Pero HongMeng y Ark OS son lo mismo?

Dado que los registros de patentes no tienen mayores detalles sobre el contenido no se puede decir a ciencia cierta si habrá una diferencia entre ambos. Puede que el cambio de nombre obedezca a estrategias de mercadeo, pero no es seguro.

Por ahora no ha habido confirmación oficial sobre el nombre del sistema. Parece probable que con el registro de Perú, si se aprueba, el sistema llegue con el nombre de HongMeng para la región latinoamericana.

¿Cuándo estará disponible?

Según el director ejecutivo de consumo, Richard Yu, el nuevo software estaría disponible inicialmente en China en el segundo semestre de 2019 y luego sería lanzado a nivel mundial a principios de 2020.

Según algunos medios locales, el sistema operativo podría llegar "tan pronto como este otoño". Eso significa que para agosto o septiembre podría nacer el primer sistema operativo del fabricante chino, un tercer actor en un mercado dominado por Android y iOS, tras el fracaso del intento de Windows Phone.

¿Ya se sabe cómo va a ser?

Hay rumores, muchos, pero no una confirmación certera. A continuación compartimos algunos de los que más fiabilidad tienen.

El sistema estaría habilitado para teléfonos, computadoras y tabletas, como una solución de software para los múltiples dispositivos de la marca china, que se verían afectados con un bloqueo de Android y de Windows debido a una orden del Gobierno de EE. UU, en un marco de tensión comercial con China.

Algunos portales apuestan a que HongMeng OS estará basado en el sistema operativo Linux, el mismo en el que está basado Android y que en lugar de optar por una arquitectura diferente, habrá un acercamiento que garantice la compatibilidad con la mayoría de los patrones de diseño actuales de Android. Eso podría apoyar a la adopción de Ark OS evitando que a los usuarios les cueste acostumbrarse al nuevo sistema operativo de Huawei.

Según un reporte del China Daily, existe un correo electrónico en el que la compañía está convenciendo a desarrolladores de entrar en su programa y publicar sus desarrollos en su propia tienda de aplicaciones, denominada AppGallery.

Dicha tienda de apps tendría que negociar la entrada de aplicaciones populares, como Instagram, Facebook o Netflix. Dado que es un nuevo sistema incluso podría entrar a negociar con 'apps' propias de Apple, que compiten con soluciones de Google, si así lo desea. En últimas, si no llegan a acuerdos, los usuarios podrían llegar a instalar archivos APK de las aplicaciones más populares, pero existe un riesgo de ciberseguridad en con algunos de esos archivos no avalados por los desarrolladores de las 'apps'.

¿Sería mejor que Android?

El proyecto HongMeng llevaba siete años en un desarrollo algo silencioso, por lo que Huawei no está creando su sistema operativo de la nada.

Según un reporte del periódico chino Global Times, Huawei ya está haciendo pruebas de su sistema en China con otros proveedores de teléfonos. Los fabricantes OPPO y VIVO enviaron equipos para probar el nuevo sistema y según el medio se mostró un 60 por ciento más rápido que Android. Un reporte de Huawei Central, portal de filtraciones sobre el fabricante, asegura que ya existen un millón de teléfonos con el sistema operativo instalado en fase de pruebas.

Sin embargo, más allá de de los periódicos locales y hasta que no se hagan pruebas técnicas directamente resulta imposible hacer cualquier tipo de comparación.

Recientemente Google advirtió que una prohibición de las actualizaciones de su sistema operativo en los teléfonos de Huawei podría hacer dichos dispositivos más vulnerables a hackeos y ataques de ciberdelincuentes. La premisa es que si Huawei desarrolla su propia versión de Android, Google no tendrá control del software ni podrá administrar las actualizaciones de seguridad sobre el sistema.

Según lo que suceda en los próximos meses, la llegada de un nuevo sistema operativo puede traer nuevas opciones y desarrollos para los usuarios y la elección del mejor sistema puede tornarse en un tema de preferencias o gustos por los servicios como ocurre actualmente con quienes usan Android o iOS.



