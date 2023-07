La nueva propuesta de Huawei para hacerse un espacio en el mercado de celulares de gama alta es el P60 Pro. El Comercio pudo probarlo por 12 días y aquí te contamos nuestra experiencia.

Antes de empezar recordemos un poco del apartado técnico del Huawei P60 Pro: procesador Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 8/12 GB de memoria RAM, pantalla de 6,67 pulgadas, triple cámara (48MP estándar, 48MP telefoto y 13MP ultraancho) y batería de 4.815 mAh. Especificaciones sólidas para el buque insignia de la firma china.

A su vez, tenemos que tomar en cuenta que, desde 2019, los dispositivos móviles de Huawei no incluyen los servicios de Google. El P60 Pro no es la excepción.

Ahora bien, te dejamos las especificaciones completas y luego nuestra experiencia con el equipo de Huawei.

Huawei P60 Pro Especificaciones Pantalla 6,67 pulgadas con resolución 1.220 x 2.700 píxeles. Tasa de refresco de 120Hz Dimensiones y peso - 161 x 74.5 x 8.3 mm

- 200 gramos Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) Memoria RAM 8 GB / 12 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB Cámara selfie 13 MP f/2,4 Cámara trasera 48MP estándar (f/1,4-f/4,0) + 48MP telefoto (f/2,1) + 13MP ultraancho (f/2,2) Batería - 4.815 mAh no removible

- Carga rápida de 88W Sistema operativo EMUI 13.1 sin servicios de Google Conectividad 4G, WiFi 802.11, Bluetooth 5.2 Otros Detector de huellas en pantalla, carga inversa e inalámbrica, Precio

Diseño del P60 Pro (pantalla tb)

Como solemos hacer en los revisados, empezamos por el apartado más visual de todos: el diseño. Desde que lo tenemos en mano al Huawei P60 Pro notamos que estamos frente a un equipo de alta gama por su cuerpo de construcción basado en vidrio y aluminio.

Otro detalle claro es el recubrimiento de la parte trasera. Huawei ha bautizado a este acabado como ‘Rococo White’, que se traduce en una textura perlada. De acuerdo al fabricante, cada P60 Pro tiene su propio patrón único, pero tan solo en el modelo blanco (el negro no).

Huawei P60 Pro tiene una pantalla de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de 120Hz. / Julio Melgarejo Bardales

Para conseguir este diseño, en la fabricación se añade polvo de perla en la parte trasera del teléfono y se deja que se junte. Así se forma esta textura de nácar. Se trata de un agregado atractivo que brinda más personalidad al celular, pero es una decisión que no puede gustar a todos (por ejemplo a quienes buscan dispositivos con estilo clásico).

Seguimos en la parte trasera. El módulo de las cámaras también destaca a simple vista, ya que el lente principal ocupa gran parte del módulo (y sí, también es ligeramente grueso). Se agradece que no tenga un diseño conservador como otros fabricantes.

En cuanto a los laterales, por la derecha tenemos el botón de bloqueo/desbloqueo y subir/bajar volumen. Por la izquierda está vacío. La combinación funciona, pero las teclas para el volumen están alto y si tienes una mano pequeña quizá no llegues al botón para subir volumen.

/ Julio Melgarejo Bardales

En conjunto la sensación será positiva para las manos grandes, puesto que el dispositivo tiene unas dimensiones de 161 x 74,5 x 8,3 mm y un peso de 200 gramos. Su pantalla, por su parte, es de 6,67 pulgadas a 120Hz, unos números que ya se asentaron en la gama premium y que se mantienen con la máquina china.

Sumado a esto, la pantalla ofrece resultados positivos gracias a su resolución de 1.220 x 2.700 píxeles con tecnología OLED. Al no ser QHD, no llegamos a más de 500 ppi de densidad de píxeles, nos quedamos en 441.

El Huawei P60 Pro tiene un módulo de cámaras rectangular con el lente principal en medio. / Julio Melgarejo Bardales

Cámara del P60 Pro

Si empezamos por la cámara antes que el rendimiento o batería es porque se trata de un apartado que no dejará indiferente a ningún fanático de la fotografía.

La triple cámara que ha incluido Huawei en el P60 Pro se divide en los siguientes lentes: 48MP estándar (f/1,4-f/4,0), 48MP telefoto (f/2,1) y 13MP ultraancho (f/2,2). El set brinda resultados excelentes para el usuario promedio. Es decir, para quien utiliza el celular los fines de semana para tomar fotos de viaje, la comida, los selfies durante las fiestas y cualquier otra actividad cotidiana que se te ocurra.

Y esto es algo que ya viene ocurriendo con los celulares de alta gama, ya que han mejorado sus cámaras a un punto que para cualquier persona común y silvestre las fotos funcionan.

Telefoto 3.5x del Huawei P60 Pro. / Julio Melgarejo Bardales

Desde las fotos con el gran angular, el telefoto, el zoom y hasta los retratos con el modo apertura, el celular trabaja sin ningún problema. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

En lo más destacado de está cámara encontramos el modo ‘Apertura’, al que se puede acceder desde la aplicación Cámara moviendo las opciones hacia la izquierda. Gracias a este incluso podemos obtener mejores resultados que con el modo ‘Retrato’. Para quien no lo sabe, se trata de una modalidad en la que la cámara prioriza a un objeto por encima del resto; con ello generamos un efecto bokeh.

Modo Apertura del Huawei P60 Pro. / Julio Melgarejo Bardales

A su vez, el telefoto 3.5x físico que se incluye en el P60 Pro también funciona con creces, mientras que el acercamiento 10X es, en tanto, cumplidor sin llegar a ser excelente. Basta acercarnos a las fotos tomadas con este zoom para ver que la calidad es buena sin llegar a ser excelente.

Aquí unos ejemplos con el telefoto:

Telefoto 3.5x del Huawei P60 Pro. / Julio Melgarejo Bardales

Foto con el telefoto de 3.5x. / Julio Melgarejo Bardales

Sumado a esto, los selfies son de alto nivel y los amantes de redes sociales estarán tranquilos con los resultados.

Cámara selfie del Huawei P60 Pro. / Julio Melgarejo Bardales

Por otro lado, un escenario que no ha respondido es el de video. Esto no significa que las cámaras sean mala para este propósito, sino que encontramos pequeños errores que opacan el resultado. De manera concreta, cuando grabamos a 1.080 píxeles o 4K, sin importar la tasa de frames (30 o 60), al momento de empezar hemos detectado un breve lag perceptible para un ojo entrenado. Es cuestión de milisegundos, pero allí está presente y es molesto.

Huawei P60 Pro sin servicios de Google ¿ya podemos sobrevivir sin ellos?

Lo cierto es que hay vida más allá de las apps y servicios de Google. Con el pasar de los años la App Gallery de Huawei se ha robustecido al nivel que encontramos apps muy populares como Yape, Telegram, aplicativos bancarios, Outlook, Rappi, Snapchat, etc.

Sin embargo, y siendo sinceros, no tener los servicios de Google es un detalle que podría ser crucial para ciertos usuarios. Si planeas comprarle este equipo a un familiar o recomendárselo a alguien mayor, quizá tengas que pensarlo bien, pues las apps como Google Maps, Facebook, Instagram, Gmail, Calendar o Youtube son de las más usadas hoy en día y no están en la App Gallery.

La cámara selfie del Huawei P60 Pro. / Julio Melgarejo Bardales

Si bien es cierto podemos instalar apps que traen consigo los servicios de Google, como los APK o los launchers como GBox, es un paso extra durante tu experiencia con el equipo. Si eres una persona que no tiene experiencia en las APK, instalarlas puede resultar engorroso y hasta peligroso, pues algunas páginas podrían incluir malware; uno nunca sabe.

Asimismo, existen estos launchers como GBox o Gspace que traen las principales apps de Google, pero nuevamente encontramos un riesgo: debemos otorgarle nuestros datos y contraseñas a una app tercera. Estos aplicativos crean un espacio virtual en el equipo para usar las apps de Google o las que necesitan de los servicios este. En pocas palabras, como si fuese un emulador.

En conclusión, podemos vivir sin los servicios de Google, pero la experiencia es complicada, ya que si te has acostumbrado a usar la suite usar las appk o Gbox conlleva con su riesgo propio. No obstante, si tienes conocimiento en descarga de apk’s y puedes sobrellevar no tener los servicios de Google, estarás más que encantado con el equipo.

Rendimiento y batería

Pasando a lo que ofrece el P60 Pro en rendimiento estamos satisfechos. Impulsados con el Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, al menos el modelo al que pudimos acceder en El Comercio, la navegación es impecable. No hay retardos en salir o entrar a otra aplicación, como tampoco hay lags o juegos que no podamos reproducir.

A día de hoy ya los gama premium como estos no tienen problemas con apps como Facebook, Instagram, Youtube o videojuegos pesados como Call of Duty Mobile o Free Fire, y con el P60 Pro no es una excepción (pese a que las aplicaciones no se hayan instalado de manera nativa).

El Huawei P60 Pro puede conseguir las apps de la Play Store mediante APK's y apps como Gbox. / Julio Melgarejo Bardales

Aunque sí es verdad que en largas sesiones de juego o cuando grabamos en 4K a 60 FPS el equipo comienza a calentarse. No es crítico, pero el calor está ahí. Esto podría relacionarse a que el Snapdragon 8+ Gen 1 no gestiona tan bien las temperaturas como sí lo hace su nueva versión, el Gen 2 (y el cual no fue incluido en el P60 Pro).

Otro detalle es que el Huawei P60 Pro tiene soporte para redes 4G y no para 5G. En la práctica no hay problemas, debido a que nuestro país la quinta generación de redes móviles todavía tiene poca cobertura. Pero, ya se está haciendo un requisito básico en los buques insignia de los fabricantes que se incluya esta tecnología.

Huawei P60 Pro. / Julio Melgarejo Bardales

En cuanto a la batería, estamos más que tranquilos con los 4.815 mAh de autonomía que posee el P60 Pro. Con un uso exigente, la batería responde de manera adecuada. No nos sobra carga, pero tampoco estamos corriendo a buscar un enchufe. Si tu uso es menos intensivo llegarás al final del día con más tranquilidad. En cualquier caso, nos queda la carga rápida de 88W que nos permite cargar el equipo en cerca de 10 minutos de 0 a 100%.

Cabe destacar que durante nuestras pruebas utilizamos el launcher de apps Gbox, con el cual teníamos acceso a apps como Instagram, Twitter, Youtube, WhatsApp y Facebook. El punto con ello es que el celular constantemente está informando que el aplicativo está consumiendo batería en segundo plano.

Conclusión

El Huawei P60 Pro es un equipo de alto calibre. Su cámara, rendimiento y diseño con personalidad son los tres puntos más fuertes del dispositivo móvil de la firma asiática. La batería es un elemento positivo, pero que no destaca al mismo nivel que los antes mencionados.

Por otro lado, si eres un amante de la tecnología podrás sobrevivir sin los servicios de Google, ya que están las APK y los launchers de apps; pero, si eres un usuario promedio que no necesariamente conoce todos estos conceptos, quizá sea más complicado sobrellevar la falta.