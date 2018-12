Review: Evaluamos los smartphones de la Serie Y 2018 de Huawei | ANÁLISIS

No cabe duda que la gama de entrada sigue siendo un segmento muy importante en los mercados del mundo, y sobre todo en nuestro país. Se trata de dispositivos con especificaciones básicas que permiten a los usuarios tener un primer contacto con los teléfonos inteligentes, a un precio razonable, y con una experiencia adecuada.



Huawei sabe bien de esta situación y es por eso que este año decidió renovar su gama de entrada –denominada Serie Y- dotando de características especiales a estos dispositivos, dirigidos a diferentes tipos de usuario. A continuación repasaremos los pro y contras de cada uno de estos equipos.

Y5 2018: simple y sorprendente

Ya mencioné que la Serie Y es de gama baja. Pero dentro de este segmento, el Y5 es el dispositivo más básico. ¿Y entonces por qué digo que es sorprendente? Porque me esperaba un smartphone con menor desempeño, debido a sus limitadas características, pero es uno al que Huawei ha sabido sacarle la vuelta para brindar una interesante oferta a los usuarios.

Una de las características principales del Y5 2018 de Huawei es su diseño. Aparenta ser de una gama superior. (Bruno Ortiz)

Las características del Y5 2018 de Huawei son las siguientes:

Pantalla: 5,45”, LCS IPS, HD+, con ratio 18:9

Dimensiones: 146,5 mm x 70,9 mm x 8,3 mm. Peso: 142 gramos.

Sistema operativo: Android 8.1 Go Edition

Procesador: Mediatek MT6739 de cuatro núcleos, hasta 1.5 GHz.

RAM: 1 GB

Almacenamiento interno: 16 GB, expandible vía micro SD.

Cámaras: frontal de 5 MP y la trasera de 8 MP.



LO MEJOR: El Y5 2018 de Huawei tiene un diseño llamativo. Viene en colores azul, negro y dorado. Parece Premium, pero no lo es, pues sus materiales son plásticos y se siente cuando se tiene en la mano. Sin embargo, es cómodo, manejable, con marcos no tan amplio y no es resbaladizo. Tener Android Go (y aplicaciones Go) maximizan el hardware disponible, sacándole el mayor jugo: de los 16 GB el sistema y apps solo ocupan unos 4GB. Así, tu equipo se mantiene funcionando con la fluidez que se espera en esta gama y, sobre todo, con espacio disponible. Otro punto favorable es –como se tendría que pasar en esta gama- la batería. Es de 3.020 mAh y responde muy bien, superando incluso en día de autonomía con uso intenso. No cuenta con EMUI, pero tiene una ligera personalización. ¿Juegos? Los incidentales los podrás jugar sin problemas.

LO NO TAN BUENO: La pantalla del Y5 2018 de Huawei funciona de manera correcta y muestra bien los colores en interiores. Pero bajo la luz del sol, sufre demasiado. Sus cámaras son Full HD, y para foto y video funcionan bien, sobre todo cuando hay buenas condiciones de luz. Pero de noche y con poca iluminación quedan evidenciadas sus falencias. A veces demora en los enfoques.



LO MALO: El Y5 2018 de Huawei no es un smartphone para grandes exigencias. No puedes usarlo en juegos con alta demanda gráfica, porque se va a trabar. A veces, cuando ya empieza a cargarse el equipo, puedes sentir que pierde fluidez. Aunque su batería brinda una interesante autonomía, recargarla puede tomarte tres horas o más. Y claro, no podemos pedirle carga rápida en un equipo de esta categoría.

CONCLUSIONES: El Y5 2018 de Huawei es un smartphone muy interesante para quienes buscan una primera experiencia con teléfonos inteligentes de Android o para quienes tengan un presupuesto ajustado, pero que busquen un equipo con una buena relación costo-beneficio.

Y6 2018: La tarea pendiente

En el caso del modelo medio de esta Serie Y2018 de Huawei me dejó una sensación agridulce. Por un lado, me confirma que la marca ha encontrado una identidad clara para su línea de entrada, pero por el otro parece no haberle puesto mucho cariño a este equipo y lo dotó de lo justo y necesario. Lamentablemente, para los requerimientos de los usuarios en la actualidad esto puede terminar quedando corto.



Las características del Y6 2018 de Huawei son las siguientes:

Pantalla: 5,7”, LCS IPS, HD+, con ratio 18:9

Dimensiones: 152,4 mm x 73 mm x 7,8 mm. Peso: 150 gramos.

Sistema operativo: Android 8.0 Oreo

Procesador: Qualcomm Snapdragon 425, cuatro núcleos 1,4 GHz

RAM: 2 GB

Almacenamiento interno: 16 GB, expandible vía micro SD hasta 256GB.

Cámaras: frontal de 5 MP y la trasera de 13 MP.

LO MEJOR : La pantalla del Y6 2018 de Huawei crece y se agradece, sobre todo para las funciones de entretenimiento. Aunque ahora es más alargado –por su ratio de 18:9-, esto no atenta contra su ergonomía. Las cámaras brindan muy buen nivel de detalles, aunque de noche sufren como cualquier otro de su gama. Otra: el altavoz (parlantes) van bien. Cumplen con lo prometido en la caja. Tiene 3.000 mAh de batería, lo cual no genera ningún tipo de dificultad en cuanto a la autonomía, sumado a que la capa de personalización EMUI que ayuda en este sentido. Además, tiene la opción de ahorro extremo. Tiene 3.000 mAh de batería, lo cual no genera ningún tipo de dificultad en cuanto a la autonomía, sumado a que la capa de personalización EMUI que ayuda en este sentido. Además, tiene la opción de ahorro extremo.



LO NO TAN BUENO: Pese a sus especificaciones –sobre todo en cuanto a cámaras-, hay procesos en los que le toma más tiempo que lo que debería. Por ejemplo, al usar la aplicación nativa de la cámara se mostraba una demora innecesaria al iniciarla y al procesar las imágenes. La pantalla va bien, pero se habría agradecido un poquito más de resolución.

LO MALO: Que este Y6 2018 de Huawei teniendo una configuración que, en el papel, parece superior a la del Y5 2018, termina dando una experiencia menor a la que uno podría esperar. Si tienes más de una aplicación abierta y funcionando en simultáneo, puedes entrar en problemas. Me entusiasmó que anunciara el reconocimiento fácil, pero en la práctica no va bien. Hacen falta las actualizaciones.



CONCLUSIÓN: En lo personal, el Y6 2018 de Huawei me dejó un sabor agridulce, pues esperaba que este smartphone pueda ser una alternativa a quienes requerían un poquito más de sofisticación en su experiencia móvil. Igual, atiende necesidades muy básicas de los usuarios.

Y7 2018: el hermano mayor

En este caso, Huawei intenta –no con un éxito total- mejorar la apuesta de la versión del año pasado. El Y7 2018 se presenta con una gran pantalla [ya familiar en otras gamas] y algunas funciones que buscan diferenciarlo de su competencia. Sin embargo, algunos problemas presentados en su funcionamiento básico han puesto el signo de duda en muchos usuarios. La actualizaciones de software prometen solucionar (y parecen hacerlo) estos problemas. Se trata de un smartphone que se vuelve a perfilar como uno de los preferidos de los usuarios de esta gama.

Las características del Y7 2018 de Huawei son las siguientes:

Pantalla: 5,99” IPS LCD, ratio 18:9 (720 x 1440 píxeles de resolución).

Dimensiones: 158,3 xx x 76,7 mm x 7,8 mm. Peso 155 gramos.

Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 430, ocho núcleos a 1,4 GHz

RAM: 2 GB

Almacenamiento interno: 16 GB, expandible a 256 GB vía microSD.

Cámaras: principal de 13 MP y frontal de 8 MP.

LO MEJOR. Es audaz que Huawei haya puesto una pantalla de 5,9” en un dispositivo de entrada. Eso y el lector de huellas (que va bien y rápido), y hasta el reconocimiento facial (que en realidad no es 100% seguro). Viene con Android 8 (Oreo). Como era lógico, las cámaras en este Y7 2018 mejoran a las de sus hermanos menores. Se agradece el ángulo amplio en la cámara frontal para selfies grupales. Va bien con aplicaciones cotidianas y juegos ligeros.

LO NO TAN BUENO. En lugar de ver un avance en el Y7 2018, da un pasito para atrás en el tema del procesador. Vuelve a un Snapdragon 430 y no se entiende mucho la razón (teniendo en cuenta que en la versión del año pasado usó un 435). Se insiste en la memoria interna de 16 GB. Demora casi tres horas en completar la carga de la batería.



LO MALO. Este Y7 2018 se sintió lento, con algo de lag en aplicaciones básicas (cámara, por ejemplo). Aunque al inicio esa situación fue frustrante, el problema se fue solucionando a través de actualizaciones. La batería es de 3.000 mAh y alcanza para un usuario intermedio. Si somete este smartphone a un uso intenso es probable que la autonomía no te alcance para la jornada laboral.