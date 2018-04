Instagram: Los smartphones compatibles con el nuevo modo enfoque

Instagram anunció recientemente la introducción de una nueva función fotográfica, la cual tenía por nombre “enfoque” y estaba disponible en las historias de su aplicación móvil.

No obstante, no todos los usuarios de la red social cuentan con este añadido, pues la misma compañía ha aclarado que se trata de una característica disponible únicamente para quienes posean dispositivos móviles de alta gama.

Según el blog de Instagram, el modo enfoque está disponible para los siguientes equipos de Apple: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

En lo que respecta a Android, la plataforma social no especificó a qué equipos llegaba, pues únicamente se refirió a un “grupo selecto de dispositivos” que usan dicho sistema operativo.

Sin embargo, se ha reportado que los siguientes equipos Android cuentan con el modo enfoque de Instagram: Google Pixel 2 XL, Sony Xperia XA2 Ultra, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+ y Samsung Galaxy Note 8.