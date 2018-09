Apple ha empezado a desplegar la nueva versión de su sistema operativo: iOS 12, el cual ya se puede descargar en los móviles iPhone e iPad. Hace unos días, solo los desarrolladores tenían acceso a este software, pero ahora está disponible para todo público.

La firma de Cupertino preció que iOS 12 será la versión más universal de su sistema operativo. Los móviles compatibles con este software son los mismos que soportaron iOS 11:

iPod

iPod touch (sexta generación)

iPhone

iPhone 5s, iPhone SE.

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus.

iPhone X.

iPad

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4.

iPad Air, iPad Air 2.

iPad 2017, iPad 2018.

iPad Pro (9,7), iPad Pro (12,9 pulgadas, 2015), iPad Pro (10,5 pulgadas, 2017), iPad Pro (12,9 pulgadas, 2017).

Mejoras de rendimiento en móviles antiguos

Con iOS 12 las tareas que realizan los usuarios con los móviles Apple serán más rápidas. Además de las mejoras en animaciones, por ejemplo, en el Centro de Control o el scroll, existen otras en cuanto al rendimiento:

-Aplicaciones que son 40% más rápidas.

-Acceder a la cámara desde la pantalla de bloqueo será hasta un 70% más rápido.

-Activar el teclado es hasta 50% más rápido

FaceTime mejorado

Apple ha sumado mejoras en su aplicación de telefonía FaceTime, permitiendo realizar llamadas grupales con hasta 32 personas, mediante una actualización que aparecerá dentro de algunas semanas. Enfocará a los miembros más activos de la conversación y funciona con llamadas de audio, video e incluso estará integrado con mensajes.

El usuario será capaz de usar un Animoji o Memoji durante una conversación; también se pueden añadir nuevos filtros y stickers.

Memojis y Animojis

Como cada año, Apple presenta mejoras en los Animojis y Memojis.

En el caso de los Animojis, habrá un Tiranosaurio Rex, fantasma, tigre y Koala.

Los memojis podrán ser creados con nuestra cara de forma animada. Ahora tendrán una duración de hasta 30 segundos en vez de solo 10 segundos.

Realidad aumentada

Con la llegada de iOS 11 el año pasado, Apple ingresó con fuerza al tema de la Realidad Aumentada (AR por sus siglas en inglés). Los dispositivos con procesador A9 podrán disfrutar las nuevas funciones con iOS 12.

El nuevo ARKit 2.0 posibilita reconocer objetos en tres dimensiones, tener escenas más realisas con reflejos de una alta calidad. La AR será capaz de detectar hacia dónde miran los ojos del usuario, si mueve la boca o realiza un guiño.

Cámara de fotos y video

Es uno de los atractivos que Apple sabe trabajar. iOS permite tener muchas novedades que detallaremos a continuación:

Se ha mejorado la iluminación en el modo retrato y la cámara es capaz de colorar una especie de máscara delante del rostro para delimitar mejor su forma, así como el fondo del escenario en el cual se encuentra. Cuenta también con una nueva API para desarrolladores que permitan separar diferentes capas de un retrato.

La app Fotos ha mejorado en su inteligencia y hará más tareas por el usuario. De tal forma que se podrá ver los Recuerdos que sugiere el iPhone, así como efectos para crear imágenes y ver la actividad de los álbumes compartidos.

Fotos también será capaz de compartir imágenes de la persona que acompañe al usuario a un viaje o a un concierto.

El programa será compatible con la edición RAW desde la propia app, y la búsqueda de lugares y eventos destacados ha sido mejorada.