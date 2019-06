iOS 13 y iPadOS |Estos son los iPhone e iPad compatibles con el nuevo sistema operativo de Apple

Apple presentó en su conferencia de desarrolladores (WWDC19) su nuevo sistema operativo llamado iOS 13 para móviles iPhone y sorprendió con la llegada del PadOS, el nuevo sistema operativo para iPad. En estos nuevos softwares destaca el modo oscuro, el cual ennegrece la pantalla, los recordatorios inteligentes y mejoras en velocidad.

Como todos los años, Apple deja fuera de la actualización de su último software a los dispositivos que tienen varios años en el mercado.

En esta ocasión, la nueva versión del sistema operativo de Apple no llegará a los modelos iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus y el iPod Touch de sexta generación.

Equipos que recibirán iOS 13

Conoce los equipos que recibirán este nuevo software:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod Touch (séptima generación)



Equipos que recibirán iPadOS

Los equipos iPhone e iPad han compartido el mismo sistema operativo iOS desde siempre, pero Apple decidió separarlos y ha creado uno exclusivo para iPad llamado: iPadOS. Este software ofrece una experiencia más profesional.

Sin embargo, el iPad Air original y el iPad mini 2 no recibirán esta actualización.

Estos dispositivos recibirán iPadOS:

iPad Pro (12,9 pulgadas)

iPad Pro (11 pulgadas)

iPad Pro (10,5 pulgadas)

iPad Pro (9,7 pulgadas)

iPad (sexta generación)

iPad (quinta generación)

iPad mini (quinta generación)

iPad mini 4

iPad Air (tercera generación)

iPad Air 2

El lanzamiento oficial de estos sistemas operativos está planeado para setiembre u octubre de este año.