iPhone 11: qué es la tripofobia y por qué hace que muchos no puedan ni mirar el nuevo modelo de Apple

Apple destaca por el diseño de sus productos. El del nuevo iPhone 11 vuelve a ser elegante y moderno. Pero algunos no pueden soportar ver esas tres cámaras circulares en la parte trasera.



La tripofobia es el miedo o repulsión que genera mirar figuras geométricas muy juntas, especialmente hoyos y rectángulos muy pequeños.

Y ha sido una de las protagonistas colaterales de la presentación de nuevos productos de Apple del martes.



El ejemplo más característico del miedo que genera la tripofobia es la figura que generan las semillas incrustadas en la flor de loto.

Pero también la estructura geométrica formada por un panal de abejas o una esponja marina.

Hay personas que quedan repugnadas por este grupo de hoyos en la flor de loto y los expertos tratan de entender ¿por qué? (Foto: Getty Images) Agencias

Los investigadores, Arnold Wilkins y Geoff Cole, de la Universidad de Essex, señalaron que la repulsión a esas formas y patrones podría tratarse de un mecanismo de defensa.



Debido a que muchos animales potencialmente mortales, como algunas arañas, serpientes y escorpiones tienen marcas similares, la aversión es una adaptación evolutiva que tienen que ver con la preservación individual.



Aunque no se puede diagnosticar clínicamente, se conoce también como fobia al patrón repetitivo.



Que es precisamente el dibujo que forman las tres cámaras circulares en dos de los nuevos modelos de iPhone en su parte trasera.

Quienes sufren este mal, al que un estudiante de Nueva York le puso voz abriendo una página de Facebook en 2009, no se habían sentido amenazados por modelos anteriores.



El iPhone 8 o el Xr solo llevan una cámara trasera y esto no forma ningún patrón raro.



Sin embargo, el iPhone 11 Pro y su versión Max llegan con tres cámaras que sí dibujan la inquietante estructura para quienes padecen tripofobia.



Seguramente, los diseñadores de la compañía no estaban pensando en esta rara afección cuando incorporaron más objetivos a su producto estrella.

Gracias a un segundo objetivo ultra gran angular, este nuevo iPhone permite reencuadrar y cambiar la perspectiva después de haber hecho la foto. (Foto: Getty Images) Agencias

De hecho, las cámaras son una de las mayores novedades del lanzamiento del iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, ya que pueden grabar múltiples videos a la vez.



Los modelos Pro incluyen teleobjetivo, cámaras anchas y ultra anchas y también tiene un nuevo modo nocturno que permite a las personas capturar imágenes con poca luz.

Pero son una pesadilla para quienes tienen fobia a los agujeros porque se les acelera el ritmo cardiaco y en ocasiones sienten ganas de vomitar, mareos o se les eriza la piel.



La estructura de un panal de abejas también afecta a los que tienen tripofobia. (Foto: Reuters) Agencias

Así que mucho se lo han tomado como una buena razón para no comprar el nuevo modelo.



Otros dan cuenta en las redes sociales de lo que ven ellos al mirar la parte trasera del nuevo celular.



"Es todo cámaras", dice una usuaria de Twitter en referencia a lo que se imagina su mente cuando mira las fotos del iPhone Pro.

La respuesta al ver pequeños agujeros puede ser muy extrema.



Más aún cuando la fotografía muestra varios iPhone juntos para exhibir la oferta de colores.



Para Cole, "todos la padecemos en mayor o menor medida" y por tanto, su forma de manifestarse depende del "grado en que la tenemos", le explicó a BBC.

Como con los spoilers del último capítulo de cualquier serie con miles de seguidores, en las redes sociales ahora mismo no será fácil huir de los memes o las noticias sobre la presentación de Apple.

La palabra tripofobia aparece muy mencionada en Twitter y va casi siempre acompañada de las fotografías que la provocan.



La actriz de la serie American Horror Story Sarah Paulson y la modelo Kendall Jenner están entre quienes dicen padecer tripofobia.

