La conectividad por satélite del iPhone 14 llegaría a más países a finales de 2022. Si bien está programado para ser utilizado en noviembre y, en su lanzamiento, solo para Estados Unidos y Canadá, Apple indica que se extendería a otras regiones antes del 2023.

“La nueva función Emergency SOS via satélite de Apple llegará al iPhone 14 y al iPhone 14 Pro en noviembre, pero solo en los Estados Unidos y Canadá en el momento del lanzamiento. Sin embargo, un nuevo informe de MacPrime sugiere que Apple tiene planes ambiciosos para llevar la función a otros países a finales de este año” , señala 9to5Mac.

Si bien no se indica a qué países llegará primero, Apple confirmó a un medio norteamericano que el servicio se extendería a otros en los siguientes meses al lanzamiento. “El informe no se sumerge en información específica sobre países individuales. En cambio, según lo informado, Apple le dijo a MacPrime que la función de conectividad satelital llegará a ‘otros países este año’ con países adicionales programados para algún momento en 2023″, añade.

Para ello, Apple está invirtiendo mucho dinero para impulsar la infraestructura necesaria. “Los planes de Apple para expandir la conectividad satelital a otros países podrían resultar ambiciosos. La infraestructura satelital aún se encuentra en sus inicios. Apple, sin embargo, se ha comprometido a gastar 450 millones de dólares para impulsar esa infraestructura en los próximos años”, agrega.

Sin embargo, aún no se sabe cuánto costará este servicio en el futuro. “También estamos esperando más detalles sobre los planes de monetización de Apple para Emergency SOS vía satélite; la compañía ha dicho que la función será gratuita durante dos años para los compradores de iPhone 14. La compañía podría terminar cobrando a los usuarios una vez que finalice la ventana de dos años, o podría optar por continuar ofreciendo la función de forma gratuita”, indica el portal especializado.

Esta función permite utilizar herramientas básicas de emergencia y mensajería, sin la necesidad de tener conexión a WiFi o datos móviles. Es decir, está pensando para cuando no haya cobertura. “Emergency SOS via satélite permite la mensajería con los servicios de emergencia cuando se encuentra fuera de la cobertura celular o WiFi. Una vez que su iPhone está conectado a un satélite, puede comunicarse con los servicios de emergencia independientemente de la cobertura celular y WiFi. La conectividad satelital también se puede usar para compartir su ubicación con amigos y familiares a través de Find My”, concluye.