Desde hace años, la fecha elegida por Apple para presentar sus teléfonos inteligentes es setiembre. La tradición comenzó en 2012, cuando se develó al mundo el iPhone 5, desde entonces año tras año la compañía escoge un día –preferiblemente– de la primera mitad del noveno mes para mostrar al mundo su producto estrella. Y cada vez que se acerca el momento del lanzamiento, en Internet aparecen muchas filtraciones que predicen cuáles serán las características de los nuevos teléfonos.

En pleno 2022, la tradición continúa. Ya que nos encontramos a puertas de conocer el nuevo iPhone 14, vemos cómo los sitios web de tecnología se abocan a escribir sobre los posibles cambios, novedades y características de los dispositivos de la compañía de la manzana.

Así, por ejemplo, sabemos que el iPhone que se mostrará este año usará un procesador A16 Bionic en los modelos de más alta gama (iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max), mientras que mantendrá el A15 –del año pasado– en los equipos regulares (iPhone 14 y iPhone 14 Max). Conocemos también que habrá mejoras en cuanto a la memoria RAM, tanto en la cantidad de gigabytes que traerá como en la tecnología de la arquitectura, de 6GB y LPDDR5 respectivamente. Sobre sus cámaras, se dice que seguirán el diseño del iPhone 12 –mantendrán esa protuberancia en el frente posterior– y que, por primera vez, llegarán con 48 megapíxeles, en tanto que, del lado frontal, se dejará atrás el notch y se acondicionará un agujero para su cámara delantera. Incluso tenemos el dato del precio. Hace unos días se supo que todas las versiones de la generación iPhone 14 costarán 100 $USD más, desde el modelo más básico hasta el más top.

Todos estos detalles, claro está, no han sido publicados oficialmente por la compañía, sino que han llegado a los medios gracias a rumores y filtraciones. Pero, ¿realmente debemos confiar en ellos o no son más que habladurías? ¿Y cómo es posible tener tanta información, pese al secretismo de Apple?

Así serían las cámaras del nuevo iPhone 14 Pro.

Filtraciones intencionales

Hay algo que no podemos negar. Cada vez las filtraciones resultan ser más precisas; sin embargo, hay que tener en cuenta quién las anuncia. En años anteriores, varios rumores que antecedieron a la presentación de los iPhone resultaron siendo ciertos, en cambio, otros no fueron más que suposiciones que se desvanecieron como humo.

Al respecto, Bruno Ortiz, periodista de El Comercio especializado en tecnología, nos comenta que “cada vez son más acertadas, porque son filtraciones intencionales. Es decir, por más hermetismo que un fabricante asegure tener sobre un nuevo producto, son ellos mismos los que ‘sueltan’ las filtraciones, para intentar generar el hype previo a un lanzamiento”.

Esto tiene todo el sentido del mundo, pues cada vez que sale un nuevo rumor o filtración –sobre todo de los celulares más codiciados del mercado, como los iPhone– todos los medios empiezan a hablar de ello. Esto, sin duda, es una suerte de publicidad gratuita para las compañías.

Recordemos que cuando se supo sobre el nuevo chip A16 Bionic que llevarían iPhone 14, todos los medios hablaron del tema. Se realizaron comparaciones con otros modelos de la misma firma estadounidense e incluso con celulares de otras compañías. Se habló de las bondades del nuevo chip y seguramente también hubo críticas; pero, más allá de si el veredicto fue positivo o negativo, todo el mundo tecnológico se mantuvo informando al respecto.

En la red social china de Weibo circuló una fotografía en la que se apreciaba la supuesta línea completa de dispositivos que conformarían la familia del iPhone 14.

Empresas periféricas y filtradores

Varias historias se han comentado al respecto del origen de las filtraciones. Algunas mencionan a empleados olvidadizos, proveedores que roban información para venderla al mejor postor y hay quienes consideran que son las mismas compañías las que se encargan de generar todo este ruido.

“En lo particular, esas historias de que ‘un empleado de la compañía tal estaba en un bar y dejó olvidado justo el prototipo del nuevo equipo’, me parece cada vez menos creíble. Sin dudas, reitero, todas las filtraciones son intencionales”, señala Ortiz.

Por su parte, Augusto Fimocchiaro, periodista del diario La Nación de Argentina y fundador del portal Cultura Geek, comenta a este Diario: “Por mi experiencia de seguir este tipo de noticias, las filtraciones son ciertas. Es muy difícil que una filtración de un medio o de un insider sea errónea, salvo cuando son muy lejanas; pero si es del iPhone del mismo año, siempre se puede filtrar un montón de información. Esto pasa porque las empresas periféricas que trabajan con los teléfonos, me refiero a las que hacen las carcasas, los repuestos, los vidrios y todo ello, tienen los mockups mucho tiempo antes. Por ende, en cuanto a prestaciones, características y diseño lo que se filtra es cierto”.

Tanto Ortiz como Fimocchiaro coinciden en que las filtraciones que año a año aparecen sí son ciertas. No obstante, esto no quiere decir que el 100 % de la información que circula por internet es fiable, mucho depende de la fuente. Hay ciertos filtradores que han ido ganando bastante popularidad por los resultados de sus predicciones, como por ejemplo Ming-Chi Kuo y Evan Blass. El primero de ellos predijo el desarrollo –y posterior lanzamiento– del iPhone SE en 2016, también que los modelos regulares del iPhone 11 no incluirían cargador y solo lo harían los modelos de gama más alta. El segundo, por su parte, acertó en casi todo lo referido al diseño del iPhone 8, en aquel momento llamó mucho la atención el hecho de que el celular ampliaría su pantalla más de los habitual.

