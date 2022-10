El iPhone 15 tendrá un puerto USB-C para su lanzamiento en 2023, según Mark Gurman. El insider señala que Apple, adoptará un año antes de que sea obligatoria, la medida impulsada por la Unión Europea de utilizar un conector universal.

“Creo que la compañía superará fácilmente la fecha de vencimiento con sus productos más visibles. Es esencialmente seguro que el iPhone 15 tendrá USB-C en el otoño [para el hemisferio norte] de 2023, superando el mandato por un año. El único iPad restante sin USB-C (el modelo de nivel de entrada) debería recibir el puerto a finales de este año”, indica Gurman en Bloomberg.

Apple ha señalado que no apoya esta medida debido a que evita la “innovación”. “Públicamente, Apple ha rechazado el cambio y ha dicho el año pasado que ‘una regulación estricta que obliga a un solo tipo de conector sofoca la innovación en lugar de alentarla, lo que a su vez perjudicará a los consumidores en Europa y en todo el mundo’. Sin embargo, detrás de escena, Apple se ha estado preparando para esta ley”, agrega.

La estrategia de Apple, según Gurman, es que la percepción de sus clientes no sea que las autoridades guien sus planes. “Entonces, ¿por qué Apple está rechazando públicamente la ley mientras planifica el cambio en privado de todos modos? Bueno, la medida es mejor para los consumidores y para el ecosistema de Apple en general, y la empresa lo entiende. Pero no puede estar de acuerdo públicamente con la UE porque entonces parecería que un gobierno está guiando sus planes de desarrollo de productos y eso sentaría un mal precedente: si no te gusta cómo funciona un producto de Apple, intenta cambiarlo por medio de la ley”, añade.

Pese al cambio, el uso de USB-C no es el futuro para Apple, pues el analista indica que la carga inalámbrica guiará su camino. “Aún así, creo que la era del USB-C será mucho más corta que la tenencia del conector de iPod de 30 pines o Lightning, al menos para los dispositivos móviles de Apple. El conector del iPod existió durante aproximadamente 11 años, y Lightning habrá durado aproximadamente el mismo tiempo en el iPhone. Todavía creo que el futuro de Apple es inalámbrico y que alguna versión del sueño AirPower cancelado de 2017 eventualmente se hará realidad, mucho antes de una década a partir de ahora”, señala.

La Unión Europea aprobó el uso obligatorio de un mismo cargador universal, el USB-C. Sin embargo, este tipo de cambios dan un periodo de gracia de dos años para que las compañías terminen de adoptar las medidas. Es decir, hasta fines de 2024 no será obligatorio y solo se sugiere utilizar este puerto de carga.