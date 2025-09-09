Juan Luis Del Campo
La espera terminó y hoy a las 12 p.m. (hora Perú) será revelado el nuevo , la última versión en la longeva línea de teléfonos inteligentes de . El anticipado smartphone será la estrella del evento que la compañía de la manzana ha titulado “Awe dropping” (Impresionante), promesa que espera cumplir también presentando nuevas versiones de sus productos iPad, iPod y Apple Watch.

MIRA: ¿Cómo se conocen los detalles del iPhone 17 antes de que Apple los presente?

El Comercio también estará pendiente evento, con un minuto a minuto que cubrirá los sucesos más importantes de la presentación.

09:42

Es así que la familia estará compuesta por: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. La apuesta de Apple se basa en que el iPhone Plus nunca fue tan popular entre sus clientes, mientras que la línea Air ha tenido bastante éxito en sus productos iPad y MacBook. Si la jugada les dará los resultados que esperan, solo el tiempo lo dirá.  

09:16

Pero hablemos del producto estrella de Apple, el iPhone 17. Este año se espera que se presenten cuatro modelos nuevos del teléfono de alta gama, aunque una será diferente a la que vimos en años anteriores. Y es que el iPhone Plus, la versión de mayor tamaño, dejará de producirse, reemplazada por el iPhone 17 Air.

08:55

Como ya es tradicional, el Apple Event se está celebrando en la sede de Apple en Cupertino, pero también será transmitido gratuitamente por la web. La forma más fácil de verlo es por el canal de YouTube de la compañía (también embebido abajo en esta nota), pero también puedes acudir a la página web oficial de Apple o utilizar el app Apple TV.  

08:38

La compañía también ha encontrado problemas por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump que han asfixiado sus usuales métodos de manufactura en China y que podrían causar que los costos de los dispositivos incrementen.

08:37

 Apple ha titulado el evento de hoy “Awe dropping” (Impresionante), una promesa que deberán cumplir tomando en cuenta que el iPhone 16 falló de ser aquel salto que los aficionados del teléfono inteligente esperaban, pese a sus mejoradas funciones IA.

08:31

Aquí la hora de comienzo del evento en otros países:

Estados Unidos: 10 a.m. hora del Pacífico y 1 p.m. hora del Este.

México: 11 a.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 12 p.m.

Venezuela: 1 p.m.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 2 p.m.

España: 7 p.m.

08:31

El Apple Event tendrá lugar en la sede de la compañía en Cupertino (California) a las 10 a.m. hora del Pacífico y 1 p.m. hora del Este, lo que aquí en el Perú se traduce como mediodía (12 p.m.).

08:24

Comenzamos nuestra cobertura del Apple Event 2025, una presentación donde se espera conocer todos los detalles del nuevo iPhone 17 así como otras novedades en el catálogo de Apple.  

