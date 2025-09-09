La espera terminó y hoy a las 12 p.m. (hora Perú) será revelado el nuevo iPhone 17, la última versión en la longeva línea de teléfonos inteligentes de Apple. El anticipado smartphone será la estrella del evento que la compañía de la manzana ha titulado “Awe dropping” (Impresionante), promesa que espera cumplir también presentando nuevas versiones de sus productos iPad, iPod y Apple Watch.
El Comercio también estará pendiente evento, con un minuto a minuto que cubrirá los sucesos más importantes de la presentación.
Es así que la familia estará compuesta por: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. La apuesta de Apple se basa en que el iPhone Plus nunca fue tan popular entre sus clientes, mientras que la línea Air ha tenido bastante éxito en sus productos iPad y MacBook. Si la jugada les dará los resultados que esperan, solo el tiempo lo dirá.