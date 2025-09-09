La espera terminó y hoy a las 12 p.m. (hora Perú) será revelado el nuevo iPhone 17, la última versión en la longeva línea de teléfonos inteligentes de Apple. El anticipado smartphone será la estrella del evento que la compañía de la manzana ha titulado “Awe dropping” (Impresionante), promesa que espera cumplir también presentando nuevas versiones de sus productos iPad, iPod y Apple Watch.

El Comercio también estará pendiente evento, con un minuto a minuto que cubrirá los sucesos más importantes de la presentación.