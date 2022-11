La versión 16 del sistema operativo de Apple incluyó problemas de batería en los iPhone de los usuarios y ahora se pueden solucionar con una nueva versión el iOS 16.1.1. La idea es que el nuevo parche resuelva los inconvenientes de mal funcionamiento de sus dispositivos.

Entre las mejoras que ofrece el parche de seguridad está todo lo relacionado con la batería, también usa fototecas separadas para compartir fácilmente fotos y videos con hasta cinco personas.

Con los permisos y ediciones compartidos, todos pueden agregar, editar o eliminar fotos, así como marcarlas como favoritas o agregarles un pie de foto. Las actividades en vivo de apps de terceros ahora están disponibles en la Dynamic Island y en la pantalla bloqueada del iPhone 14 Pro. Además, permite usar Apple Fitness+ en el iPhone incluso si no tienes un Apple Watch.

La recomendación por parte de la compañía es actualizar el sistema operativo, ya que el hecho de que la mayoría de usuarios no haya tenido problemas con iOS 16.1 no evita que no puedan tenerlos.

Además siempre que Apple lanza una nueva versión, ya sea para solucionar errores o para ofrecer un mejor rendimiento y nuevas funciones, lo más recomendable es actualizar, sobre todo por temas de seguridad, ya que en la gran mayoría de versiones se introducen mejoras.

¿Cómo actualizar iOS 16 en mi iPhone?

Primero debe realiza un respaldo del contenido de tu dispositivo con iCloud .

. Debe conectar el dispositivo a una fuente de alimentación y a Internet con WiFi.

Para acceder a la actualización debe ir a Configuración > General > Actualización de software .

. Si aparece más de una opción de actualización de software disponible, seleccione la que desees instalar.

Finalmente, puede seleccionar la opción de ‘Instalar ahora’, ingresar el código y, luego, esperar a la descarga y el posterior reinicio del dispositivo.

GDA / El Tiempo / Colombia