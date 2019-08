iPhone | Dos trucos para no quedarte nunca sin batería

Son muchos los atributos que han hecho del iPhone, el teléfono celular de Apple, uno de los equipos más populares en todo el mundo. De diseño elegante, es además rápido y cuenta con un sistema operativo (iOS) minimalista y exclusivo para sus usuarios; sin embargo, nunca se ha caracterizado por tener una batería que ofrezca cargas de larga duración.

Este siempre ha sido su talón de Aquiles. En 2017, la compañía admitió que ralentizaba sus modelos más antiguos para preservar la vida de las baterías. Si bien Apple corrigió esta situación en sus equipos más modernos, la duración de la carga de la batería sigue sin ser precisamente su fuerte.

Por eso, a continuación te mostramos dos trucos recopilados por el portal especializado MacWord para que nunca te quedes sin batería.

Cargas relámpago

El primer truco te va a servir cuando tu iPhone tenga poca batería, pero no tengas mucho tiempo para cargarlo.



Lo que tienes que hacer es apagar el dispositivo o, al menos, activar el "modo avión". La razón es sencilla. Esto evitará que tu móvil consuma batería con el uso de wifi, servicios de ubicación, aplicaciones que estén trabajando en segundo plano, entre otras actividades. Si así lo haces, el proceso de carga será mucho más veloz que si el equipo está encendido y sin "modo avión".

Sin funda

El segundo consejos es un poco menos evidente. Si utilizas una carcasa o funda para proteger tu iPhone, quítasela antes de iniciar la carga. Cuando los iPhone se calientan en exceso, algo relativamente común al conectarlos al cargador, la batería se consume con mayor prisa.



Retirar esta clase de accesorios ayudará a que el móvil se refresque y no aumente más su temperatura, de modo que cuando decidas finalizar la carga no estará tan caliente. Su consumo a partir de ese momento no será tan rápido.

