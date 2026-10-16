El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, se ha mostrado tremendamente popular a una semana de su salida, con las preventas del aparato en la página de la compañía y en su app, abiertas el viernes 16 de octubre a las 5 a.m. hora del Pacífico (7 a.m. en el Perú) agotándose en cuestión de minutos.

El Comercio pudo comprobar que los intentos de comprar uno de estos dispositivos dan como fecha de entrega el 22 de enero, dos meses después de su salida oficial el 23 de octubre.

Presentado en septiembre, el iPhone Duo es uno de los teléfonos más esperados de la compañía y quizás uno de los cambios más radicales que ha llevado en su conocida línea de smartphones desde su lanzamiento en 2007 con el iPhone original.

La nueva fecha de envío del iPhone Duo es el 22 de enero.

En su estado regular, el teléfono consiste de una pantalla de 5,4 pulgadas, pero como todo teléfono plegable puede ser abierto para convertirse en una pantalla de 7,6 pulgadas. Sin embargo, la compañía de la manzana entra tarde al mercado de los celulares plegables, inaugurado por la marca china Royole con el FlexPai en 2018 y dominado por el Galaxy Fold de Samsung desde su lanzamiento en 2019.

De todos modos, Apple ha hecho una gran apuesta por entrar en este nicho y no ha puesto reparos para hacer del iPhone Duo uno de sus teléfonos tecnológicamente más avanzados, algo que se ve reflejado también en su precio, que comienza en US$1.999 para su versión de 256 GB y se eleva hasta los US$3,199 para la de 2 TB.