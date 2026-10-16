El nuevo iPhone Duo plegable se exhibe durante un evento de Apple en el Teatro Steve Jobs, en Apple Park, Cupertino, California, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Karl Mondon / AFP)
El nuevo iPhone Duo plegable se exhibe durante un evento de Apple en el Teatro Steve Jobs, en Apple Park, Cupertino, California, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Karl Mondon / AFP)
/ KARL MONDON
Por Redacción EC

El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, se ha mostrado tremendamente popular a una semana de su salida, con las preventas del aparato en la página de la compañía y en su app, abiertas el viernes 16 de octubre a las 5 a.m. hora del Pacífico (7 a.m. en el Perú) agotándose en cuestión de minutos.

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