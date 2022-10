El puerto de carga de un iPhone es diferente al de otros celulares. Debido a que utiliza el Lightning como conector, debes tener especial cuidado a la hora de darle mantenimiento. Para limpiarlo, solo debes seguir unos simples pasos.

Esta entrada puede dejar de funcionar por la acumulación de polvo, hilos, vellos y más. Al introducir el conector en el puerto, se empuja más y más estos residuos hasta que llega un punto en que no hace contacto. Es decir, se crea una barrera que no deja cargar tu celular. Asimismo, prueba quitar la funda protectora, pues podría estar evitando que el conector cumpla su función.

Si bien siempre deberías tener limpio tu iPhone, también debes comprobar que no sea otro el motivo por el que estás teniendo dificultad para cargarlo. Revisar el cable y terminal del Lightning debe ser una de las primeras cosas que tenemos que hacer, pues podrían estar dañados o rotos. En caso no sea alguno de estos el motivo, procede a limpiar el puerto de carga del celular.

¿Cómo limpiar correctamente el puerto de carga de un iPhone?

Para empezar necesitarás por lo menos dos productos. El principal es una linterna, que puede ser de cualquier otro celular, o una lámpara con luz LED. Esto es importante para tener visión en este espacio pequeño que vas a limpiar.

El segundo es aire comprimido. En caso no tengas esta herramienta o no puedas costearla, utiliza un mondadientes. Sin embargo, se recomienda el primero debido a que no genera rayaduras o golpes en el celular. Si solo te queda la segunda opción, debes usarlo con mucho cuidado.

Apaga el celular y coloca la luz que estés utilizando directamente en el puerto. Revisa qué hay dentro de este y, en caso esté completamente limpio y aún no carga, tendrás que contactar con un especialista o con el soporte de Apple.

Si se encuentra sucio, coloca el puerto con dirección hacia el suelo y utiliza el aire comprimido para que los residuos caigan con la gravedad. Debes tener en cuenta que solo utilizarás unas ráfagas cortas y controladas en el puerto. Tras ello, revisa la entrada bajo la luz nuevamente y verifica que ya esté limpio. Prueba cargar el dispositivo y si aún no funciona correctamente, utiliza el mondadientes.

Con el iPhone apagado, inserta el palillo suavemente y con mucho cuidado. No apliques presión sobre la parte más cercana a la pantalla, pues hay clavijas que permiten la carga y el objetivo es no dañar nada. Intenta sacar cualquier residuo, pero trata de no golpear ninguna parte del puerto.

Tras retirar los restos, en caso lo tengas, vuelve a usar el aire comprimido para empujar lo que podría quedar. Es importante tener en cuenta que en ningún momento se le pide que sople directamente al puerto de carga, pues podría expulsar saliva. Asimismo, tampoco se indica utilizar cualquier tipo de líquido de limpieza o alcohol.

Luego limpiarlo a fondo, prueba volver a cargarlo por unos minutos. Si el problema aún persiste, no queda otra alternativa que buscar soporte, sea con Apple o algún técnico especializado.