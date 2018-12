En octubre, Apple lanzó al mercado sus nuevos celulares iPhone. En esta ocasión fueron tres los modelos por los que apostó la firma de la manzana: iPhone XS Max, iPhone XS y iPhone XR, todos ellos de gama alta.



De los tres, el iPhone XR es la versión más económica, con la que Apple ha intentado llegar a un público más amplio. Se trata de un caballo de batalla en el cual la compañía ha depositado toda su fe. Y es que este modelo ofrece la elegancia y potencia característica de los iPhone, pero a un precio más accesible (que no es poca cosa).



En realidad no son muchas las diferencias que separan a estos equipos. El iPhone XR cuenta con exactamente el mismo chip A12 Bionic –el cerebro del teléfono- que poseen los otros dos modelos superiores. Esto lo dotado de prácticamente la misma capacidad a la hora de ejecutar las diferentes tareas. Además, su batería ofrece una mayor duración que la del XS.



En tanto a las principales diferencias, aparte del tamaño, resalta el tipo de pantalla (LCD versus super AMOLED), la memoria RAM (3 GB en el XR y 4 GB en los otros dos) y la ausencia de cámara doble en la versión económica.



Tuvimos la oportunidad de probar y analizar el iPhone XR. A continuación, las especificaciones técnicas y los resultados de nuestra experiencia.

iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max Pantalla 6,1 pulgadas / IPS LCD 5,8 pulgadas / Super AMOLED resistencia al agua IP67, GLONASS, Galileo y QZSS Resolución 828 x 1.792 pixeles, ratio 19.5:9 1.125 x2.436 pixeles, ratio 19.5:9 1.242 x 2.668 pixeles, ratio 19.5:9 Batería 2.942 mAh 2.658 mAh 3.174 mAh Procesador Apple A12 Bionic Apple A12 Bionic Apple A12 Bionic Núcleos Hexa-core Hexa-core Hexa-core Gráficos Apple GPU de cuatro núcleos Apple GPU de cuatro núcleos Apple GPU de cuatro núcleos Memoria RAM 3 GB 4 GB 4 GB Memoria interna 64/128/256 GB No expansible 64/256/515 GB No expansible 64/256/515 GB No expansible Sistema operativo iOS 12 iOS 12 iOS 12 Cámara principal 12 MP gran angular f/1.8 zoom óptico, grabación 4K 12 + 12 megapíxeles gran angular y teleobjetivo (f/1.8 y f/2.4) zoom óptico, grabación 4K 12 + 12 megapíxeles gran angular y teleobjetivo (f/1.8 y f/2.4) zoom óptico, grabación 4K Cámara frontal 7 MP, f/2.2, grabación 1080p, Retina flash, vídeo 1080p 7 megapíxeles, f/2.2, grabación 1080p, Retina flash, vídeo 1080p 7 megapíxeles, f/2.2, grabación 1080p, Retina flash, vídeo 1080p Otros FaceID, resistencia al agua IP67, GLONASS, Galileo y QZSS resistencia al agua IP67, GLONASS, Galileo y QZSS FaceID, resistencia al agua IP67, GLONASS, Galileo y QZSS

--- Diseño ---

A estas alturas, poco es lo que ha quedado de aquella estética característica de los primeros iPhone. En esta nueva versión las dimensiones han aumentado considerablemente. Sus medidas actuales son: 150,9 mm de altura, 75,5 mm de anchura, 8,3 mm de grosor. Además pesa 194 gramos.

(Foto: GSM Arena)

El botón ‘Home’, asimismo, es solo un nostálgico recuerdo. Lo que sí continúa muy presente es el ‘notch’(implementado desde el iPhone X), aquella pestaña superior en donde se inserta la cámara para eliminar el marco y aprovechar al máximo toda la cara frontal del celular como pantalla, pese al poco sentido estético que agrega.



No obstante, el iPhone XR mantiene su elegancia. La base posterior está hecha de plástico recubierto de vidrio y los marcos son metálicos con bordes de aluminio. Cuenta con resistencia al agua y al polvo (IP67) y se vende en una variada gama de colores: amarillo, rojo, azul, negro, blanco y coral.

--- Pantalla ---

Apple se puso a la par de la competencia cuando implemento la tecnología AMOLED en la pantalla de su iPhone X. Esta se mantiene en los modelos XS Max y XS, pero no en el XR. Este último vuelve a tener una pantalla IPS LCD de 6,1 pulgadas que, si bien cuenta con un panel bien calibrado a nivel de saturación, para muchos podría representar un retroceso.



Las pantallas LCD utilizan una luz de fondo para iluminar los píxeles, mientras que las AMOLED producen su propia luz de manera independiente. En las pantallas LCD siempre se verá algo de iluminación, incluso en las zonas que deberían estar completamente a oscuras.

(Foto: Apple)

--- Procesador y rendimiento ---

Como ya mencionamos líneas arriba, Apple utiliza el mismo chip A12 Bionic en sus tres nuevos equipos, por lo tanto, el rendimiento y la velocidad en la que se ejecutan las aplicaciones son muy similares en todos ellos. La única diferencia, en este sentido, es que la memoria RAM que acompaña al XR es menor que la de sus hermanos: 3 GB frente a los 4 GB del XS Max y XS.



Quizás a más de uno le puede sorprender lo poca cantidad de RAM que tiene el celular, que llega a ser inclusive la más baja en toda la gama alta. Sin embargo, este asunto de la cantidad es relativo. Apple aprovecha al máximo su sistema operativo, permitiendo que las tareas se ejecuten con mucha rapidez en sus dispositivos.

(Foto: Apple)

De esa manera, en nuestra experiencia, pudimos comprobar que este teléfono inteligente trabaja de manera eficiente con cualquier tipo de aplicación, hasta con las más pesadas y complejas. No encontramos ‘lag’ (ralentización) en ninguna circunstancia, la fluidez es constante.



Ya sea al cargar juegos, en la edición de video, en la reproducción multimedia o en la prueba con una Benchmark no hay demoras de ningún tipo. Cuando probamos el videojuego PUBG, corrió normal y sin trababas en ningún momento.



Cuando lo sometimos a la prueba de rendimiento de AnTuTu obtuvimos los siguientes resultados:

Análisis con AnTuTu Benchmark

Análisis con AnTuTu Benchmark

--- Face ID ---

En cuanto al reconocimiento facial, podemos decir que en este modelo de iPhone funciona muy bien en la inmensa mayoría de las situaciones, aun en las que hay poca luz o cuando se usa lentes. Además, con solo levantar el teléfono, la pantalla se desbloquea –siempre y cuando detecte el rostro-, facilitando mucho el rápido acceso al escritorio.

--- Batería ---

Este componente nunca ha sido muy resaltante en los iPhone. Una de las mayores quejas relacionadas a los smartphones de la manzana ha sido siempre la poca duración de su batería. ¿Esta vez cómo ha tratado la compañía el asunto? A medias.



El iPhone XR es un intermedio entre el XS y el XS Max. Con 2.942 mAh, ofrece una autonomía de 18 horas, con unas 7 horas de pantalla. Cuando el uso es intenso, el equipo puede aguantar hasta 10 horas.

--- Cámara ---

Apple ha apostado en este modelo por un único lente. ¿Es eso malo? Para nada.



Si bien la mayoría de celulares de gama media y alta cuentan actualmente con cámaras dobles (si no más), dispositivos como el Pixel 3 XL de Google han demostrado que una sola cámara puede ser suficiente para tomar fotografías de muy buena calidad, y lo mismo pasa con este móvil.



El iPhone XR incorpora un lente principal de 12 megapíxeles con apertura de f/1.8, tiene Smart HDR, graba en 4k, cuenta con tres modos de iluminación e incluso hace fotografías en modo retrato. El lente frontal, por su parte, dispone de un sensor de 7 megapíxeles con apertura f/2.2, con estabilización electrónica y flash retina. También hace fotos en modo retrato, ayudado del reconocimiento facial que se emplea para el Face ID y con cinco efectos de iluminación.



La experiencia global tomando fotos con el iPhone XR es buena, tanto de noche como de día, en lugares cerrados o abiertos. El ajuste HDR funciona bien en modo manual y automático. Aunque algo que no convence del todo es el modo retrato, aquel que sirve para capturar un objetivo con el fondo desenfocado, pues solo enfoca rostros humanos. Si se quiere conseguir desenfoque de algún otro objeto, la cámara no la reconocerá.

Algunas fotos de ejemplo...

Foto de día en la Plaza de Armas de Lima.

El modo HDR ayuda a captar el atardecer en Barranco.

Foto nocturna.

En tanto a la grabación de video, tenemos una toma de colores fiel a la realidad y también muy buena captura de audio en general. Es posible realizar capturas en 4k, pudiendo elegir los fotogramas por segundo y teniendo la opción de los 60 fps para ver videos más fluidos.

--- Conclusiones ---

Lo bueno. Cuenta con el mismo chip que el iPhone XS y XS Max, lo que le otorga un gran desempeño. Viene en una amplia gama de colores y su presentación es elegante. Estos atributos hacen del iPhone XR un celular recomendable.



Lo malo. Pierde lo ya ganado con el iPhone X al usar pantalla LCD y no AMOLED. El modo retrato solo reconoce rostros humanos. Aunque posee mejor batería que el iPhone XS, aún no da la talla.

--- Precio ---

Modelo de 64 GB: 982 dólares

Modelo de 128 GB: 1051 dólares

Modelo de 256 GB: 1177 dólares

*(Precios en EE.UU.)

​

En el Perú, el iPhone XR de 64 GB se pueda adquirir a través de Claro a un precio de S/. 1.969,00, en un plan mensual de S/. 189,00.

DATO



Este Smartphone fue probado gracias a Claro Perú.

Síguenos en Twitter...