iPhone XS Max: ¿Vale la pena comprar el nuevo móvil de Apple? | ANÁLISIS

Cuando se trata de los smartphones de Apple, en los últimos años se ha vuelto más sencillo conseguirlos en el Perú poco después de sus lanzamientos en EE.UU. Diversas empresas facilitan la compra en el exterior y la importación de estos productos, mucho antes que su llegada para la venta “oficial” a través de los operadores móviles y/o tiendas autorizadas. Una de ellas es Fexpress.pe, que facilitó a El Comercio un iPhone XS Max para su análisis. Aquí hay una aclaración que hacer: tuvimos el equipo por poco más de un día y medio. Pese al breve tiempo, vamos a hacer el análisis sobre las características más saltantes del nuevo buque insignia de la empresa de Cupertino.



Una vez más, antes de continuar, vamos a repasar cuáles son las características principales del iPhone XS Max, para que tengan una idea más clara del equipo que hemos probado:



►Dimensiones: 157,5 mm x 77,4 mm x 7,7 mm

►Peso: 208 gramos

►Pantalla: Super AMOLED, 6,5”

►Resolución: 2688 x 1242 píxeles; radio: 19.5:9

►Sistema operativo: iOS 12

►Batería: 3.300 mAh

►Procesador: Apple A12 Bionic

►Memoria RAM: 4 GB

►Memoria interna: 64/256/512 GB

►Cámara principal: Dual 12 MP + 12 MP

►Cámara frontal: 7 MP

DISEÑO

¿Recuerdas el iPhone X del año pasado? Pues bien, el iPhone XS Max es muy parecido, solo que con otras dimensiones, y algunos cambios en la configuración.

A FAVOR: los materiales que usa, pues predomina el vidrio atrás y adelante, con un filo de metal que realmente lo hace muy vistoso. Yo probé el equipo color dorado y era simplemente alucinante.

EN CONTRA: mantiene la doble cámara salida del cuerpo del móvil. Esto lo expone a que se pueda golpear, le brinda cierta inestabilidad al colocarlo en una superficie lisa. Si bien es un diseño alargado y se amolda a la mano, es complicado manejarlo con una sola mano.

DESEMPEÑO

La pantalla del iPhone XS Max es una de las mejores del año. Indudablemente. Brillante, muestra los colores muy vivos, excelente para los videojuegos y para la reproducción de contenido multimedia. El radio 19,5:9 permite un espacio más alargado que aprovecha mejor el espacio, aunque hay mucho contenido disponible que aún no llega en ese formato.

Quizás puedas decir que cualquier equipo sacado recién de la caja, es obviamente muy rápido. Y sí, tienes razón. Sin embargo, –y sin entrar en detalles técnicos- sentí que el iPhone XS Max andaba mucho más rápido que cualquier otro teléfono. Incluso más rápido que el iPhone X.

A FAVOR: rápido para saltar entre aplicaciones, no hay ‘lags’ durante la multitarea, y en juegos exigentes el desempeño es fluido. En streaming, reproducción de videos y más, va muy bien. Descargué varias aplicaciones que utilizaban la realidad aumentada, que me sorprendieron y que funcionaban muy bien. Si has usado un iPhone, el XS Max mantiene esa experiencia de Apple pero mejorada. El procesador A12 Bionic es una bala.

EN CONTRA: Más que sobre el desempeño, el tema en contra es al ecosistema cerrado de la empresa. Sus dispositivos no conversan correctamente con los de otros fabricantes.

CÁMARAS

Este es un apartado muy importante, porque para muchos usuarios se trata de una característica que se puede convertir en el diferencial que define una compra. Y en el caso del iPhone XS Max no es la excepción.

A FAVOR: Las fotos son de muy buena calidad. Las mejoras (sobre todo las internas) de las cámaras son notorias. El efecto de desenfoque de fondo o bokeh ha mejorado bastante y se nota muy natural.

EN CONTRA: Lo único que pude detectar en contra en este rubro fue que el efecto Bokeh sufre bajo situaciones de luz muy específicas.

EXTRAS

¿Animojis? Vuelven en el iPhone XS Max, pero mejorados. No solo rostros de animales, sino caricaturas del usuario (al estilo de los Bitmojis) muy simpáticas. Viene con la app Clips preinstalada. Muy lúdica y entretenida. Permite hacer fotos y videos con filtros, música de fondo y animaciones buenas. El Face ID va muy rápido.

Hay un tema sensible con respecto a una información relacionada a que los equipos de la familia XS en EE.UU. no son compatibles con la banda de 700 MHz. Por el poco tiempo que tuve el iPhone XS Max no pude confirmar si es que hubo una merma en la calidad de la conectividad del equipo. En el acceso a datos vía 4G/LTE y las llamadas de voz el smartphone de Apple funcionó con normalidad utilizando SIM de Movistar y de Entel. Es probable que bajo determinadas circunstancias (ubicación) y requerimientos de conexión la cosa cambie, pero no lo pude comprobar.

CONCLUSIÓN

Si has llegado hasta este punto de la nota, te darás cuenta que mi impresión fue muy positiva con respecto al iPhone XS Max. Pero la pregunta al inicio es clara: ¿vale la pena comprar el nuevo móvil de Apple?

VALE LA PENA: si es que tienes hoy un iPhone 7 o inferior, porque notarás un gran salto tecnológico desde el software y el hardware.

NO VALE LA PENA: porque el iPhone XS Max cuesta demasiado dinero y por un monto menor podrías conseguir un equipo Android con características cercanas a la propuesta de Apple.