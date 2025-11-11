La gama media en teléfonos es un campo de batalla y Oppo ahora cuenta con ‘La máquina’ para entrar en ese espacio en el que los fabricantes demuestran toda la versatilidad: se trata del Oppo A6 Pro 5G.

Este nuevo dispositivo fue presentado en Perú y combina autonomía, resistencia y estilo. Y es que cuenta con una enorme batería de 6500 mAh y tecnología SUPERVOOC™ de 80 W, y una certificación IP69 contra el agua y el polvo, así como resistencia militar.

Parte de su secreto está en la estructura unibody reforzada y un sistema de sellado avanzado. Además, cuenta con un vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield que brinda una defensa contra rayones, mientras que la aleación de aluminio AM04 protege los componentes internos.

Para probar esta capacidad de resistencia, durante la presentación una motocicleta Honda Transalp 750 de 210 kg pasó por encima del equipo, sin que sufriera daños.

El Oppo A6Pro soportó el peso de una motocicleta. (Foto: Difusión)

Otro detalle importante es su gran batería de 6.500 mAh, basada en celdas de grafito de alta densidad, que ofrece hasta 19.1 horas de reproducción de video y 37.4 horas de llamadas con la pantalla apagada. A pesar del gran tamaño de su batería, solo tiene un grosor de 8 mm y un peso de 185 g.

Además, tiene un sistema de carga rápida SUPERVOOC™ de 80 W, con lo que alcanza una carga completa en solo 50 minutos. También mantiene el 80% de su capacidad original después de más de 1,800 ciclos de carga, equivalente a cinco años de uso típico.

Entre otros aspectos también destaca su función acuática. Es decir, puede seguir tomando fotos bajo el agua dulce, en diferentes condiciones de calor o frío.

Entre sus especificaciones se puede señalar que cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD+ y frecuencia de actualización de 120Hz, que ofrece imágenes nítidas, fluidas y brillantes, incluso bajo la luz solar directa, gracias a su brillo máximo de 1,400 nits.

Impulsado por ColorOS 15, el Trinity Engine y el Luminous Rendering Engine optimizan la fluidez, la estabilidad y los efectos visuales, brindando una experiencia comparable a la de un smartphone de gama alta. Está disponible en color Azul Estelar y Rosado Coral.