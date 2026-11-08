La autonomía continúa siendo uno de los principales desafíos de los teléfonos inteligentes, pese a los avances en capacidad y eficiencia energética. (Foto: Sandeep)
La autonomía continúa siendo uno de los principales desafíos de los teléfonos inteligentes, pese a los avances en capacidad y eficiencia energética. (Foto: Sandeep)
Por Redacción EC, Christian Mestanza Arquiñigo

Despertamos con su alarma, lo cargamos a todos lados e incluso vamos con él a la cama. El celular, en nuestros tiempos, se ha transformado en una extensión de nuestro cuerpo, querámoslo o no. Es la puerta hacia un mundo interconectado. Y cuando no lo tenemos, o se nos apaga de la nada, hasta puede provocar ansiedad.

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