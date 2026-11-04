Apple inició este miércoles un lanzamiento piloto, largamente pospuesto, de sus herramientas de inteligencia artificial desarrolladas específicamente para los usuarios chinos, en un intento por ponerse al día con los fabricantes locales de teléfonos inteligentes en un mercado clave para el gigante estadounidense.

Las funciones integradas en los dispositivos, denominadas “Apple Intelligence”, se lanzaron por primera vez en Estados Unidos y otros países en el otoño boreal de 2024, lo que marcó la primera incursión importante de la empresa en la IA generativa.

Sin embargo, los estrictos requisitos regulatorios chinos para esta tecnología en rápida evolución han frenado su lanzamiento en ese país, además del hecho de que los modelos de Google y OpenAI, que Apple ha utilizado en otros lugares para potenciar sus propias capacidades de IA, no están disponibles allí.

Apple, que en gran medida se ha mantenido al margen del frenesí global de inversiones en IA, anunció que trabajará con un socio chino —Qwen, de Alibaba— para integrar funciones de IA más potentes en los dispositivos, junto con sus propias ofertas básicas de IA.

El lanzamiento de prueba de este miércoles está restringido a los desarrolladores, pero el acceso público a los servicios de Apple Intelligence en China llegará en diciembre, indicó la empresa en un comunicado el fin de semana.

La versión inicial incluye 18 funciones de IA, desde la traducción en vivo de llamadas telefónicas hasta herramientas para resumir y corregir mensajes, pero no la última actualización de Siri, la asistente del iPhone.

Las regulaciones chinas exigen que los proveedores de servicios de IA se registren ante el organismo regulador de internet y existen requisitos para utilizar centros de datos locales y procesar los datos en el territorio nacional.

Apple no obtuvo la autorización hasta julio.