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Resumen

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Apple se ha mantenido al margen de la carrera por la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Apple se ha mantenido al margen de la carrera por la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Apple inició este miércoles un lanzamiento piloto, largamente pospuesto, de sus herramientas de inteligencia artificial desarrolladas específicamente para los usuarios chinos, en un intento por ponerse al día con los fabricantes locales de teléfonos inteligentes en un mercado clave para el gigante estadounidense.

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