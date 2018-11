Este año LG ha ido presentado una variedad de celulares para todos los gustos. Y, claro, no ha dejado olvidado los equipos con ‘stylus’, es decir, con lápiz táctil. Así, ahora tenemos el Q Stylus Plus, un modelo bastante práctico.

Este smartphone, que se enmarca en la llamada gama media, se presenta como una alternativa mucho más económica al Galaxy Note, el modelo estrella de Samsung, también con lápiz táctil. De esta manera, LG sigue apostando por un elemento que, pesa a lo que muchos creían, no pasa de moda.

Tuvimos la oportunidad de probar y analizar el Q Stylus Plus. A continuación, las especificaciones técnicas y los resultados de nuestra experiencia.

--- Especificaciones técnicas ---

Alto: 160,15mm

Ancho: 77,5 mm

Grosor: 8,4 mm

Peso: 172g

Pantalla: 6,2 pulgadas

Resolución: 2.160 x 1.080 pixeles

Procesador: MT6750S (Mediatek) de ocho núcleos de 1.5GHz

Sistema operativo: Android 8.1 Oreo

Memoria RAM: 4 GB

Memoria interna: 64 GB

Memoria externa: expandible a 2 TB)

Cámara trasera: 16MP

Cámara frontal: 5 MP

Batería: 3.300 mAh

Resistencia al agua y polvo: IP68

---Diseño---

Se trata de un modelo estilizado de regular tamaño. Posee un marco de metal complementado por un arco de vidrio que lo hace agradable a la vista y al tacto. Además, gracias a que el lector de huella se encuentra ubicado en la parte posterior, se puede realizar el desbloqueo –entre otras funciones que ofrece este lector, como captura rápida, toma de foto rápida y deslizarse por la barra de control de notificaciones- con bastante facilidad.

Puedes usar el lector de huella para cerrar y tomar captura de pantalla rápidamente y controlar las notificaciones.





Pero no solo resaltan sus atributos estéticos, también, como destaca la compañía, es un dispositivo sellado herméticamente contra los elementos (como el polvo o agua) y construido con durabilidad de grado militar.

--- Pantalla ---

LG Q Stylus Plus tiene una amplia pantalla LCD que ocupa casi todo el espacio del lado frontal del celular. Para conseguir este objetivo, ha eliminado los botones físicos y los ha insertado de manera virtual en la misma pantalla.

La calidad de imagen (Full HD) es buena, lo mismo la intensidad de colores; así que podrás disfrutar de ver tus videos con tranquilidad.

Por otro lado, la opción de brillo automático, que sirve para nivelar la intensidad del brillo dependiendo de cuánta luz haya en el ambiente, a veces presenta cierto desfase. Nada que no se pueda ajustar manualmente.

--- Stylus ---

GIF Capture te permite tomar fragmentos de videos, editarlos con el Stylus, y compartirlos con amigos.





No cabe duda que aquí el lápiz es la estrella. LG destaca la tecnología de detección de palmas de la mano para mejorar la precisión del trazo, aunque estés apoyando ligeramente la palma en el teléfono. Además, incluso cuando la pantalla está apagada, el celular reconoce su lapicero; por ende, no será necesario que tengas que prender y desbloquear el móvil para poder escribir: solo basta coger el lápiz y tomar nota como si de un papel se tratase.

Pero no solo eso, LG también resalta la posibilidad de usar el stylus para editar imágenes y videos o crear GIF animados; así como para crear arte digital.

--- Procesador y rendimiento ---

El LG Q Stylus Plus cuenta con un chip MT6750S (Mediatek) de ocho núcleos 1.5 Ghz y memoria de 4 GB. Tales características lo convierten en un teléfono suficientemente capaz de trabajar con la mayoría de aplicaciones básicas y operar sin problemas varias tareas al mismo tiempo.

Sin embargo, con aplicaciones que exigen mayores recursos puede presentar problemas. Por ejemplo, si lo que quieres es correr juegos como PUBG (de alta calidad gráfica), este no es la mejor opción. Si bien se puede instalar, al jugarlo se ralentiza y no permite una fluidez normal.

--- Cámaras y batería ---

Con una cámara principal de 16 MP y otra frontal de 5 MP, el LG Q Stylus Plus cuenta con lo necesario para que saques buenas fotos. Asimismo, el teléfono tiene varias opciones interesantes que permiten crear collages, superponer fotos e incluso crear gifs.

A esto hay que añadir un modo retrato para que tomes fotos con tu objetivo en un enfoque nítido y con un fondo artísticamente difuminado.

Por otro lado, la batería no ofrece demasiada autonomía. Usando el celular intensamente, no llega a terminar el día. No obstante, la ventaja es que, gracias a la carga rápida, el celular no necesita mucho tiempo para estar cargado y operativo nuevamente.

El equipo tiende a calentarse, especialmente cuando lo usamos de corrido y por varias horas – sobre todo si estamos viendo videos o jugando- o cuando le cae el sol directamente. La recomendación general para cualquier móvil, que casi nunca hacemos, es no utilizarlo mientras carga y dejarlo descansar apenas comience a sobrecalentarse. Lo bueno es que el mismo teléfono te avisará cuando haya que hacer una pausa.

--- DTS: X Surround Sound ---

Una de las principales virtudes del dispositivo es la calidad de sonido. Gracias a la tecnología DTS: X Surround Sound, brinda un audio más envolvente a través del puerto de audífonos.

--- Conclusiones ---

LO BUENO: El LG Q Stylus Plus tiene un diseño atractivo, un sonido resaltante, resistencia al polvo y al agua, carga rápida y entrada USB Tipo C. Pero indiscutiblemente su fuerte es la gran utilidad del lápiz tactil.

LO MALO: El equipo se sobrecalienta con facilidad, no ofrece muchas horas de autonomía y al utilizar juegos que demandan altos requisitos puede llegar a ralentizarse con facilidad.

--- Precio ---

En EE.UU., este dispositivo se vende a 353 dólares (Amazon). En el Perú, solo se puede adquirir a través de Claro a un precio de 529 soles con un plan mensual de S/. 189,90.

