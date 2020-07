Constantemente somos testigos de la aparición de nuevos celulares, unos con grandes pantallas, varias cámaras y novedades en cuanto a almacenamiento, procesador o renovado software. Los estrenos no son exclusivos de los equipos gama alta, los gama media también traen novedades y, muchas veces, estas nos sorprenden.

Hoy analizaremos los aciertos y desaciertos del Q60, el gama media estrella de LG, que cuenta con tres cámaras en la parte posterior, 3.500 mAh de batería, 6,26" pulgadas de pantalla y la opción de poder tomar fotos mediante la voz. Antes de entrar en detalles del análisis, aquí el unboxing del equipo:

► Especificaciones técnicas del LG Q60

Pantalla 6,26", IPS LCD 720 x 1520 píxeles (HD), 19:9 Dimensiones 161,3 x 77 x 8,7 mm Peso 172 g Cámara trasera 16 MP, f/2.0, 26mm 5 MP, f/2.2, 13mm (gran angular) 2 MP, f/2.4 - sensor de profundidad Cámara delantera 13 MP Grabación de video (ambas cámaras): 1080 px a 30 cuadros por segundo Procesador Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Tarjeta gráfica (GPU) PowerVR GE8320 RAM 3GB Almacenamiento 64 GB, expandible hasta 1TB con tarjeta microSD Batería 3.500 mAh. Solo carga lenta Sistema operativo Android 9.0 (Pie) con LG UX 7 Seguridad Desbloqueo mediante patrón, código, deslizamiento y huella dactilar Audio DTS: X Surround Sound y audífonos mediante jack de 3.5mm Redes Bluetooth 5,0; WiFi802.11 a/b/g/n/ac, GPS, NFC, entrada USB 2.0

► Diseño del LG Q60

A primera vista, el LG Q60 parece no tener nada que envidiarle a un gama alta; es elegante y con una pantalla amplia. Este dispositivo mide 161.3 mm (16,13 cm) y cuenta con una pantalla de 6,26" que desde que veamos al celular no le quitaremos la mirada. No obstante, obligatoriamente tendremos que utilizar las dos manos para controlarlo.

Además, por la parte posterior observaremos que el equipo es de cristal, lo cual se ha vuelto popular en los celulares en estos días y que nos obliga a utilizar una funda protectora. ¿Por qué? Por la fragilidad del equipo (que a pesar de contar con una certificación militar MIL-STD 810, es preferible no arriesgar), como también por las huellas que se impregnan con facilidad.

LG Q60 es un celular gama media de LG. (Foto: Julio Melgarejo)

Otro detalle del cuerpo del LG Q60 es la ubicación de las tres cámaras y del sensor dactilar (que sirve para desbloquear el equipo con la huella digital). Todos estos se encuentran en la parte superior de la espalda del celular. Si no estás familiarizado con esta distribución, podrías tardar un poco en acostumbrarte a la ubicación del sensor.

Acerca de los laterales, en el lado izquierdo contamos con los típicos botones para subir o bajar volumen, y con el agregado diferencial de una tecla exclusiva para asistente de voz de Google. Al presionarla podemos ejecutar una serie de comandos como "Google, toma una foto" y la cámara se abrirá automáticamente. Más abajo nos toparemos con la ranura para tarjetas SIM y microSD (hasta 2 TB, según LG).

El LG Q60 cuenta con un botón para el asistente de voz de Google. (Foto: Julio Melgarejo)

► Pantalla

A pesar de ser de 6,26" de tamaño, la pantalla del LG Q60 solo tiene una resolución de 720 x 1520 píxeles (más conocida como HD+), la cual -en pleno 2019- no es la mejor opción (en Youtube tenemos el límite en calidad de 720 píxeles a 60 FPS). Para los que estén acostumbrados a ver videos en Full HD en Internet, podría incomodarle esta situación.

Pero, si solo deseas ver videos en redes sociales, este celular responde a esas necesidades.

El LG Q60 cuenta con un notch tipo gota. (Foto: Julio Melgarejo)

Asimismo, el LG Q60 posee unos marcos notables en todo el equipo, tanto en los laterales como en parte inferior y superior. Es cierto que el móvil es un gama media, pero en el sector también hay con marcos reducidos. En total hay una relación de pantalla-cuerpo del 77%. Este punto se debería mejorar en las próximas ediciones.

En la parte frontal, un elemento que no tardaremos en identificar es el notch tipo gota (donde está la cámara frontal), este deja una sensación positiva conforme vayamos utilizando el terminal. En el caso de que no gustemos de este tipo de agregados, LG nos ofrece la opción de "camuflarlo" a través de la configuración.

LG Q60 es un celular gama media de LG. (Foto: Julio Melgarejo)

► Cámara

Este celular, como te mencionamos, cuenta con tres cámaras en la parte posterior. La principal, de 16 MP; la segunda, que es -más que nada- un sensor de profundidad de 2 MP (gracias a esta podremos tomar esos retratos con desenfoque); y la última, que es un gran angular de 5 MP que nos permite ampliar considerablemente el plano.

Foto con la cámara principal en el modo estándar:

Foto con la cámara principal de 13 MP con luz natural. (Foto: Julio Melgarejo)

Aquí cuando se utiliza el gran angular:

Foto con la cámara de 13 MP y el gran angular de 5 MP con luz natural (HDR automático). (Foto: Julio Melgarejo)

Como se observa, mientras contemos con la luz del sol (o artificial) podemos obtener resultados aceptables, acorde a las capacidades del equipo. Sin embargo, en el caso de que deseemos más calidad, el LG Q60 no nos dará abasto, pues sus cámaras en cuanto a fotografía son regulares.

Es importante recalcar que las cámaras tardan en enfocar unos instantes, eso nos podría afectar cuando quisiésemos tomar una foto rápidamente de algo.

Foto con la cámara principal de 13 MP y el gran angular de 5 MP con luz artificial. (Foto: Julio Melgarejo)

Acerca de las fotos retrato y/o selfies, la cámara de 13 MP que tiene el LG Q60 ofrece buenos resultados, aunque se siente que las fotos salen más cálidas de lo normal (tinte amarillento). Aquí una comparativa con el modo retrato y sin él. ¿Notan la diferencia?

Normal:

(Foto: Julio Melgarejo)

Retrato:

(Foto: Julio Melgarejo)

Por último, una de las características de este equipo que más se promocionó es que podemos tomarnos fotos mediante comandos de voz. Si bien esta es una tecnología ya vista en otras marcas, la hemos evaluado. A continuación, el video de nuestra experiencia:

A su vez, otro video con la prueba de la cámara posterior (grabado a 1080 p y a 30 fotogramas por segundo):

► Rendimiento

El LG Q60 posee una batería de 3.500 mAh que -luego de un uso de redes sociales, ver unos cuantos videos y revisar correos- nos dará abasto para un día completo. A pesar de que su pantalla es de 6,26" de tamaño, debemos tener en cuenta que la resolución es de 720 x 1520 píxeles (HD+), lo cual no consume demasiado (si comparamos con las pantallas Full HD o 2k).

Algo que no gustó de este equipo es su cargador y la ausencia de carga rápida. Conseguir que el LG Q60 esté a 100% de batería nos tardará cerca de 2 horas y 30 minutos, un tiempo considerable si es que estamos apurados. Asimismo, la entrada es micro USB y no tipo C, el enchufe que se está 'estandarizando' cada vez más (que también asegura una mayor velocidad en la transmisión de datos).

Para probar el rendimiento, realizamos un análisis bentchmark y estos fueron los resultados:

(Captura de pantalla)

A pesar de no ser un celular hecho para el gaming intenso, pusimos a prueba al procesador Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm), el cual, en el caso de PUBG Mobile, solo nos permitió jugar en calidades bajas / medias.

Acá nuestra experiencia:

►Conclusión

El LG Q60 es un móvil gama media que no innova en su sector, pero tampoco fracasa. Posee aciertos como las fotos de las tres cámaras (cuando las condiciones lumínicas se presentan), una pantalla de gran tamaño (6,26"), un diseño simpático y batería de buen rendimiento.

Entre los desaciertos de este equipo están: carga lenta en pleno 2019 (2 horas y 30 para cargar al 100%), la resolución de la pantalla no llega al Full HD (1920 x 1080 px) y la cámara de video no es la mejor de la gama (ni las fotos en la noche).

Lo bueno:

- Batería - Pantalla de gran tamaño (6,26") - Diseño

Lo malo:

- Carga lenta - La resolución de la pantalla no llega al Full HD - Cámara de video regular

DATO: El LG Q60 se puede adquirir en el Perú en planes de poco más de 80 soles al mes. En el extranjero, este equipo tiene un precio de casi 310 dólares.

