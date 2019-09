¿Cómo liberar espacio en el celular?

Entre las fotos, los mensajes, las aplicaciones y los mails, la memoria de los celulares pareciera rendir poco y nada. Frente a la tradicional práctica de utilizar un cable USB para pasar los archivos a la pc –que no funciona en todos los teléfonos- surgen otras alternativas que pueden terminar con el mensaje “almacenamiento casi lleno”.

Liberar espacio en Android

Para comprobar cuánto espacio queda en tu teléfono Android, puedes ingresar a "Configuración" y "Almacenamiento". Allí encontrarás todas las aplicaciones, cuánto ocupan y, también, la opción “liberar espacio”. Allí podrás eliminar las aplicaciones que quieras.

No obstante, borrar aplicaciones no es la única solución. En el caso de las fotos y los videos, se puede generar una copia de seguridad en Google Fotos (en la nube) y así poder eliminarlos del teléfono. De esta forma, no perderás los archivos, pero tampoco estarán disponibles en la galería del smartphone.

Otra de las opciones es borrar la memoria caché o los datos de las apps. Para lograrlo tienes que ingresar a “Configuración”, “Apps y notificaciones”, “Ver las COUNT apps”, “Almacenamiento” y por último presionar en “Eliminar datos” o “Borrar caché”.

Liberar espacio en sistema iOS

Los teléfonos con sistema iOS tienen dos clases de almacenamiento: en el dispositivo y en la nube (iCloud). En el primer caso, la capacidad de almacenamiento depende del teléfono que hayas comprado y no se puede aumentar el espacio de almacenamiento.

Para poder comprobar cuánto espacio te queda en el teléfono, puedes ir a “Ajustes”, “General” y “Almacenamiento del dispositivo”. En caso de que quieras liberar espacio podrás utilizar Fotos de iCloud, activar "Optimizar almacenamiento", realizar copias de seguridad en ICloud, eliminar apps y, también, borrar archivos que ya no uses, el caché y los datos.

El almacenamiento en iCloud funciona diferente al del propio teléfono. Cada nube tiene 5 GB de forma gratuita. Si no quieres borrar ningún archivo, foto o aplicación, iOS te ofrece planes desde 0,99 dólares al mes por 50 GB de espacio en iCloud.

Para poder liberar espacio en la nube la única opción es eliminar el contenido, aunque previamente puedes hacer una copia.

El País, GDA

