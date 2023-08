La situación de las líneas telefónicas sigue siendo complicada. Más de 7 mil peruanos indicaron que no conocen las líneas móviles que figuran a su nombre en los registros reportados por las empresas operadoras, durante la última campaña de verificación realizada entre el 18 al 31 de julio.

Esta campaña se realizó mediante la herramienta web Checa tus líneas del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que consistió en el envío de mensajes de texto de las operadoras a sus abonados.

Entel, Claro, Movistar, Bitel, Flash y Guinea, también, pidieron a los usuarios prepago, pospago y control que ingresen a la herramienta digital Checa tus líneas para corroborar cuántas líneas tienen a su nombre. Esta es la página: https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/

La evaluación continuó con un formulario, en caso no se esté conforme o no se reconozcan las líneas telefónicas. En total, ingresaron 12.679 consultas en este formulario, de los cuales el 58.3 % de casos (7.396) trató sobre usuarios que no reconocían la contratación de las líneas telefónicas.

Otros resultados arrojaron que un 22.8 % de los reportes (2.890) fue sobre usuarios que sí contrataron el servicio, pero quieren dar de baja al mismo. El 10 % (1.274) correspondió a personas que solicitaron la baja de las líneas, pero que aún no se habrían ejecutado. En un 3.3% de casos (415), las empresas habrían realizado malos reportes al OSIPTEL.





En caso no se reconozca la titularidad en líneas prepago, se debe presentar un cuestionamiento de titularidad en la oficina o el centro de atención de la empresa operadora. En caso se desconozca la contratación de una línea pospago, se debe presentar un reclamo por contratación no solicitada.