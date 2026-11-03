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Resumen

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La restricción del teléfono será casi total en escuelas. (Foto: generada con IA / Gemini)
La restricción del teléfono será casi total en escuelas. (Foto: generada con IA / Gemini)
Por Agencia EFE

México comenzará este martes a aplicar las nuevas reglas para el uso de dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas, con restricciones y medidas diferenciadas entre educación básica, bachilleratos y universidades, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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