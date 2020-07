En 2017, Xiaomi lanzó un Smartphone que rompió esquemas en la gama media. Se trató del Mi A1, un equipo de precio módico que ofrecía un gran rendimiento y que tranquilamente rivalizaba incluso con otros modelos de la gama alta de la competencia. Ahora, el fabricante chino ha presentado dos nuevas versiones de la misma línea: el Mi A2 y el Mi A2 Lite, siendo este último una versión aún más económica.

Con un precio aproximado de 200 dólares, el Mi A1 logró conquistar el mercado de occidente, pues reunía características que en otras marcas se valorizaban por arriba de 300 dólares. Entre sus ventajas destacó su procesador Snapdragon 625, el cual lo dotaba de una gran potencia; asimismo, una cámara que permitía hacer tomas con efecto bokhe, es decir, desenfoque de fondo.

Ahora, el nuevo Mi A2 mejora varios aspectos de su antecesor, pero a su vez incrementa considerablemente el costo, lo que lo aleja de su objetivo original: ser una alternativa barata.

No obstante, quien realmente hereda el puesto del Mi A1, tanto en prestaciones como en precio, es la versión Lite del Mi A2, que viene en dos presentaciones (de 64 GB y 32 GB). Este dispositivo guarda mucha similitud con aquel otro, pero potencia funciones como la capacidad de carga de la batería.

Tuvimos la oportunidad de probar y analizar el Xiaomi Mi A2 Lite. A continuación, las especificaciones técnicas y los resultados de nuestra experiencia.

Mi A2 Mi A2 Lite Pantalla 5,9 pulgadas / LCD 5,8 pulgadas / LCD Resolución 1.080 x 2.160 pixeles, ratio 18:9 1.080 x 2.280 pixeles, ratio 19:9 Batería 3.000 mAh 4.000 mAh Procesador Snapdragon 665 Snapdragon 625 Núcleos Octa – core Octa – core Gráficos Adreno 512 Adreno 506 Memoria 4 / 6 GB 3 / 4 GB Memoria interna 32 / 64 / 128 GB 32 / 64 GB Sistema operativo Android One Android One Cámara principal Dual 12 MP + 20 MP Dual 12 MP + 5 MP Cámara frontal 20 MP 5 MP

--- Diseño ---

El Mi A2 Lite guarda una estética elegante. Sus bordes curvos sumados a sus dimensiones (149,3 x 75,4 x 7,3 mm) hacen que quepa perfectamente en la mano, y permiten realizar el desbloqueo con lector de huellas - ubicado en la parte trasera- con facilidad. Sin embargo, pesa más que el Mi A1 (165 g) y Mi A2 (178 g), como resultado del aumento de tamaño de la batería.

--- Pantalla ---

El Mi A2 aún no da el salto a pantalla OLED, se mantiene como LCD. Esta, utiliza una luz de fondo para iluminar los píxeles, mientras que la OLED produce su propia luz de manera independiente. La tecnología LCD genera más consumo de energía, pero en este caso compensa con la potente batería del equipo. Por otro lado, el Mi A2 Lite tiene una amplia pantalla que ocupa casi todo el lado frontal del teléfono, una tendencia cada vez más notoria en la industria de celulares. Para lograr tal extensión, se ha adoptado un diseño con notch, es decir, se ha agregado una pequeña pestaña en la ranura superior, cuya función es alojar la cámara delantera.

El notch es una pestaña que sirve para alojar a la cámara del celular y de esa manera aprovechar la dimensión de la pantalla al máximo.

Además de haberse vuelto más estrecha y alargada que la de su predecesor, el móvil cuenta con 5,8 pulgadas, formato 19:9 y resolución FullHD+; especificaciones que le otorgan una respetable calidad de imagen.

--- Sistema operativo ---

Una de las novedades más notorias de los modelos Mi A es su sistema operativo. Xiaomi ofrece para la mayoría de sus equipos un sistema propio llamado MIUI, este tiene como base a Android, pero, como pasa con casi todos los demás fabricantes de celulares, se le realizan algunas variantes. En algunos casos la personalización puede no gustar a los usuarios. En contraposición, el Mi A1 y sus sucesores se ofrecen con Android One, el sistema puro de Google.

--- Procesador y rendimiento ---

El Mi A2 Lite mantiene el procesador de su antecesor, el Snapdragon 625, que si bien ya va quedando un poco desfasado, aún ofrece un buen rendimiento. Al mismo tiempo, también cuenta con memoria RAM de 3 y 4 gigabytes, cantidades suficientes para que el smartphone procese varias tareas a la vez sin ningún tipo de problemas.

En nuestro caso, pudimos comprobar que el teléfono inteligente trabaja de manera eficiente con todo tipo de aplicaciones, incluso teniendo abiertas varias de ellas en segundo plano. Asimismo, pudimos probar juegos de alto rendimiento, como PUBG, con total normalidad. En determinados momentos hubo un poco de lentitud en pleno juego, pero solo fue algo eventual. Cuando lo sometimos a la prueba de rendimiento de Geekbench obtuvimos los siguientes resultados:

--- Cámara ---

La cámara principal del Mi A2 Lite es doble. Cuenta con un sensor principal de 12 megapíxeles y uno secundario de 5 megapíxeles, el cual permite conseguir profundidad en la foto para lograr el famoso efecto desenfoque o bokhe. En líneas generales, las imágenes que se obtienen son de calidad, con un adecuado ajuste de colores y un buen nivel de detalle tanto para tomas cercanas como para panorámicas. Sobre la cámara frontal, sus 5 megapixeles hacen que las capturas sean buenas cuando la luz acompaña, aunque presentan limitaciones cuando las condiciones se complican.

►Aquí, algunos ejemplos de fotos tomadas con el Mi A2 Lite:

Toma de día

Toma nocturna

Modo retrato

Cámara frontal para selfie

--- Batería ---

He aquí la característica más destacada del Mi A2 Lite. Con 4.000 mAh, la batería de este celular se equipara a la del Galaxy Note 9 de Samsung o el P20 Pro de Huawei, ambos caballos de batalla de sus respectivos fabricantes. Utilizando el dispositivo de forma intensa, la carga puede durar más de 24 horas. Lo malo es que la carga rápida en realidad no es tan veloz, en media hora solo se consigue llenar un 26% de su capacidad, es decir, menos de 1% por minuto.

--- La apuesta de Xiaomi ---

Xiaomi ha sido la revelación de los últimos tiempos en la competitiva industria móvil. Su estrategia se basa en ofrecer equipos que utilizan la última tecnología disponible en el mercado pero a un costo muy por debajo del estándar, lo que logran ajustando al máximo los precios (aseguran nunca sobrepasar el 5% de beneficios en los productos), evitando la publicidad pagada y apostando por la recomendación boca a boca.

Además, según Donovan Sung, portavoz oficial de la compañía, "la mayoría de nuestros beneficios los obtenemos por la venta de software (programas), no de hardware (equipos)". Sin embargo, la compañía ya es la cuarta con mayores venta de celulares a nivel mundial, solo detrás de Samsung, Huawei y Apple. El gran reto del fabricante ha sido superar la barrera mental de occidente por los productos ‘Made in China’.

--- Conclusiones ---

Lo bueno. El Mi A2 Lite tiene un diseño atractivo, un buen desempeño y una gran batería, cualidades que lo convierten en un celular recomendable, sobre todo teniendo en cuenta su precio. Lo malo. Este equipo cuenta con una carga rápida mediocre, no es resistente al agua y no tiene entrada USB tipo C.

--- Precio ---

El Mi A2 Lite se vende a S/. 799. Soporta 4G a nivel nacional con operadores Bitel, Entel y Movistar. Con Claro, solo soporta 4G en Lima y algunas ciudades del Perú.

DATO

Este smartphone fue probado gracias a Xiaomi Perú, empresa que importa estos equipos en nuestro país.