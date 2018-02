Faltan pocos días para que inicie el Mobile Word Congress (MWC), uno de los congresos de tecnología móvil más importantes del mundo. El evento, que tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de marzo, en Barcelona, será un espacio para que las principales compañías de la industria muestren sus nuevas creaciones.



La mayoría de las marcas más grandes tendrán presencia de alguna u otra manera en el congreso, asimismo, se presentarán las últimas tendencias en el sector como la inteligencia artificial, realidad virtual y el 5G, esta última ya ha venido siendo comentada desde hace un buen tiempo. A continuación, el calendario de presentaciones de las principales firmas.



►Samsung

Fecha: 25 de febrero



Tras su ausencia el año pasado, Samsung vuelve al MWC para presentar su nuevo caballo de batalla. Como ya es costumbre, la firma surcoreana organiza un evento antes de la presentación oficial del congreso. Este año todas las miradas están puestas sobre el El Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus.



De ambos dispositivos se conoce bastante gracias a las constantes filtraciones a las que se ha podido tener acceso desde las semanas pasadas, las cuales van desde sus características principales hasta su precio de venta, pasando por los accesorios que traerá.



Lo que más destaca de estos modelos es la cámara. Samsung prometió "reinventar la cámara" y allí es donde la empresa ha hecho más hincapié. Mejoras con la apertura de la cámara, que optimizarían considerablemente la calidad de las fotos tomadas en condiciones de baja luminosidad, y un nuevo sistema de emojis 3D, al estilo del iPhone X. Su precio bordeará los 1.000 dólares (S9) y 1.200 dólares (S9 Plus)

► Motorola​

Fecha: aún sin confirmar



Motorola estará presente en Barcelona y según todo lo filtrado hasta ahora lo que se verá del fabricante chino será la sexta generación de su producto bandera: el Moto G, que llegará en tres presentaciones.



El Moto G6 tendrá hasta tres modelos este año: el Moto G6, el Moto G6 Play y el Moto G6 Plus. Todos con potencia media, pantallas 18:9 y, al parecer, precios atractivos.



► Sony

Fecha: 26 de febrero



Si bien no ha habido tantas filtraciones con respecto al Galaxy de Samsung, todo parece indicar que el fabricante japonés mostrará el Sony Xperia XZ2 Pro o Xperia XZ Pro. Los modelos tendrán pantallas OLED y llegarán con un renovado diseño que eliminará los marcos.



►ASUS

Fecha: 27 de febrero



Asus confirmó que lanzará una nueva versión de su teléfono inteligente ZenFone durante el MWC: el ZenFone 5. Todavía no hay detalles sobre las especificaciones o características, así que solo queda esperar a su presentación.

►Nokia

Fecha: 25 de Febrero



Nokia aún no ha confirmado con qué Smartphone sorprenderá en el MWC, pero hay muchas expectativas, sobre todo por el Nokia 6 2018 y el Nokia 9. También hubo rumores de un misterioso Nokia 10 que tendría cinco cámaras, al final, todo quedará aclarado el domingo.

El Galaxy S9 y S9 Plus son algunos de los equipos más esperados del congreso. (Foto: AFP) (Foto: AFP) AFP

► LG

Fecha: aún sin confirmar



Se esperaba que la compañía norcoreana presente este año el LG G7, pero finalmente no se lanzará en Barcelona. Sin embargo, eso no significa que no se verá ningún modelo de la empresa.



LG dará a conocer sus modelos K8 y K10 que traen, entre otras cosas, avances en la cámara, como enfoque automático de alta velocidad y reducción de ruido para una mejor fotografía con poca luz.

►Huawei

Aunque se esperaba que Huawei, el tercer mayor fabricante del mundo, prestará su nuevo P20, la compañía ha preferido postergar el estreno para marzo, en la ciudad de París.

