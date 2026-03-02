Resumen

Una foto tomada el 2 de marzo de 2026 en Barcelona muestra el logotipo del MWC26 en el Mobile World Congress (MWC), la mayor feria y escaparate mundial de tecnología móvil. (Foto: Josep LAGO / AFP)
La vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona comienza este lunes con la expectativa de que más de 100.000 visitantes pasen por el congreso, el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, en el que se congregan más de 2.900 expositores.

