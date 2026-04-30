Resumen

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La combinación de diseño de lujo y potencia tecnológica. Esta es la visión de lo nuevo de Motorola. (Foto: Difusión)
La combinación de diseño de lujo y potencia tecnológica. Esta es la visión de lo nuevo de Motorola. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La firma Motorola acaba de ampliar su oferta de teléfonos con una propuesta que combina ingeniería, diseño y experiencia para los nuevos Motorola Signature, Razr, Edge y Moto G.