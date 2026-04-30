La firma Motorola acaba de ampliar su oferta de teléfonos con una propuesta que combina ingeniería, diseño y experiencia para los nuevos Motorola Signature, Razr, Edge y Moto G.

Además. incluye dos nuevas funciones en Google Fotos: Wardrobe, capaz de identificar prendas y accesorios desde la biblioteca de los usuarios y probar automáticamente cómo les quedan esos outfit; y la integración de Recuerdos en Daily Drops, facilitando revivir momentos importantes a diario.

La nueva línea de teléfonos llega encabzada por el Motorola Signature, un teléfono de gama ultra premium, con lo último en tecnología como el procesador Snapdragon 8 Gen 5, acompañado por los Moto Buds 2 plus Collection con cristales Swarovski.

Por otro lado se tiene el Motorola Razr 70 Ultra y el Razr 70, la gama de plegables de la firma de teléfonos.

Motorola sigue sorprendiendo en diseño. (Foto: Difusión)

Destacan por ofrecer experiencias más inteligentes y personalizadas en un formato elegante y portátil, apostando por la inteligencia artificial para satisfacer las necesidades de los usuarios, desde la flexibilidad en el día a día hasta la innovación de primer nivel propia de los modelos insignia.

La otra propuesta es el Motorola Edge 70 pro, el primer dispositivo que encarna el nuevo enfoque de diseño de Motorola, Collections by Motorola, que transforma cada dispositivo en un accesorio personal pero potente mediante el uso de texturas sensoriales, materiales refinados y colores seleccionados.

La gama Moto G llega con el nuevo Moto G Max que incorpora la mejor cámara de la serie Moto G hasta la fecha, con un sensor de ultra alta resolución de 200 MP. Por su lado, el Moto G 47 está diseñado para ofrecer rendimiento potente, cámaras destacadas y autonomía para todo el día.