Hablar de Motorola es hablar de telefonía. No en vano tiene la distinción de haber lanzado el primer teléfono celular hace unos 40 años, y sigue siendo un actor importante en los actuales smartphones o teléfonos inteligentes. Este año ha llegado con una nueva serie de dispositivos entre los que figura el Motorola Edge 50 Fusion.

El nuevo teléfono fue lanzado en abril de este año. Desde hace unos meses se encuentra disponible en nuestro país y hemos podido probarlo.

Respecto a las ediciones del año pasado, este equipo presenta algunas diferencias, en especial en la cámara. Pero comencemos repasando las especificaciones.

Especificaciones Dimensiones 73.06mm x 161.91 mm x 7.79 mm Peso 174.89 gr. Pantalla 6.7 pulgadas Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Sistema operativo Android 14.0 Memoria RAM 8 GB + 8GB RAM BOOST Almacenamiento 256 GB Cámara trasera 50 MP + 13MP Cámara frontal 32 MP Batería 5000 mAh Conectividad WiFi 2.4G, Wifi 5G / NFC / Bluetooth 5.2

El Motorola Edge 50 Fusion viene a cubrir un lugar importante en la gama media, con un precio que ronda los S/1.399, según la página oficial de la empresa. Y es que por este costo se puede conseguir un dispositivo que mantiene un equilibrio entre la tecnología y la estética.

En este último aspecto, el color es lo primero que llama la atención. Y es que Motorola no decepciona al elegir sus colores, a veces muy llamativos y otras veces de un estilo sobrio y sofisticado, para todos los gustos. Este equipo viene en tres colores: rosa fragola, verde azulado y azul ártico. Este último modelo es el que se ha probado.

Otro detalle que despierta la curiosidad es el borde curvo. A diferencia de otros dispositivos de la misma marca, este Edge 50 Fusion tiene una curva menos pronunciada, lo que da la impresión de se aprovecha más la pantalla o se gana algo más de espacio. Pero hay que tener cuidado con los toques fantasma (toques accidentales en la pantalla), en especial cuando se toma el dispostivo de forma horizontal, ya sea para jugar o ver videos.

Así es el borde curvo del Motorola Edge 50 Fusion, en la zona lateral. Los extremos superior e inferior se mantienen rectos.

Este equipo viene con un sensor de huella digital que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y el reconocimiento facial. Por otro lado, los botones de encendido y de volumen se encuentran en un costado, mientras que el otro lado está libre. Esto facilita ver series, películas o algún video. Solo hay que inclinar el smartphone.

Siguiendo con el diseño, también es importante destacar las texturas. Y es que no se trata solo de una: para cada versión Motorola ha pensado una textura diferente. En el caso del verde azulado el cuerpo del equipo es de cristal acrílico; el rosa fragola es de gamuza vegana; y el azul ártico consta de una textura llamada cuero vegano.

En este caso, el equipo que se probó muestra una textura que se siente en toda la parte posterior, favoreciendo también el agarre ya que se trata de un equipo bastante ligero. Esto último puede generar un poco de temor al usarlo, pero también da la sensación de estar con un dispositivo de gama alta.

En la parte superior se encuentra un micrófono y un segundo altavoz que también sirve para la llamada. Además, lleva el sello Dolby Atmos.

En la parte inferior está el principal micrófono y altavoz, la bandeja SIM y el puerto USB-C. / Daniel Bedoya Ramos

No está demás también mencionar que este dispositivo llega con un plus: los motobuds, que son los audífonos inalámbricos de la marca. Estos completan la experiencia ya que el Motorola Edge 50 Fusion no cuenta con un jack de 3.5 mm. La conexión se hace mediante bluetooth, y lo mejor es que estos moto buds tiene un buen aislamiento de sonido, que mejora más con la función Dolby Atmos, la tecnología de sonido envolvente. Además, los moto buds combinan con el color del dispositivo.

Tecnología equilibrada, pero...

Veamos el interior del dispositivo. Primero, y quizá lo más importante en un celular es el procesador. Si bien el dispositivo cuenta con el procesaodor de Qualcomm, el Snapdragon 6 Gen 1, se trata de un chip con dos años de antigüedad para este 2024, pero que se acomoda también al precio del equipo.

Hubiera sido preferible contar con el Snapdragon 7 Gen 2, tal como sucede en la versión del Motorola Edge 50 Fusion que fue lanzada en países como España. Se trata de un procesador que está disponible desde setiembre del año pasado, lo que da mayor vigencia al equipo.

Aun así, el Snapdragon 6 Gen 1 se comporta bastante bien, tanto para reproducir videos, navegar por Internet, usar aplicaciones de edición de foto y video, o jugar videojuegos (no muy pesados). Es decir, se comporta como un gama media, pero pudo ser mejor.

El punto a favor son los 5000 mAh de la batería. Es una medida bastante amplia para tratarse de un dispositivo tan delgado. Y es que ya se ha visto en otros equipos de la misma gama que apenas si sobrepasan los 4000 mAh. A esos 5000 mAh hay que sumarle una carga rápida de 68W , lo que garantiza tener batería para buen rato y una recuperación eficiente.

El Motorola Edge 50 Fusion tiene dos cámaras en la parte posterior. La principal es de 50 MP y la ptra alcanza los 13 MP. / Daniel Bedoya Ramos

Sensor de Sony, un zoom de 10X y más

Las cámaras son el otro factor clave en un dispositivo móvil. Motorola apuesta por el minimalismo, tal es así que no ve necesario contar con muchas cámaras, a diferencia de otros fabricantes. En la parte posterior tiene una cámara principal de 50MP y una cámara ultra gran angular de 13 MP, que también funciona como cámara macro. Las cámaras están acompañadas por un flash. En tanto, adelante se tiene una cámara selfie de 32 MP.

La novedad está en el sensor de la cámara principal. Este equipo trabaja con el sensor Sony LYTIA, el modelo LYT-700C y tiene una apertura de f/1.88, lo que asegura contar con una buena iluminación para las fotos, en especial durante la noche. Por otro lado, la cámara frontal tiene la tecnología Quad Pixel que combina cuatro píxeles en uno. Esto permite capturar la imagen en poca luz, aunque la apertura sea de f/2.45.

Los videos que produce el Motorola Edge 50 Fusion son de buena calidad, aunque hay detalles que no se comportan muy bien como el cambio de cámara.

Durante las pruebas en fotografía se pudo notar que algunas imágenes resultan un poco saturadas. Los colores se notan intensos frente a lo que se ve en la realidad, y eso que Motorola trabaja con Pantone tanto para su cámara como para la pantalla. Además, se cuenta con funciones de inteligencia artificial, como se anunció este año, que mejoran fotografía.

Aun así estamos frente a fotos bastante aceptables, mucho mejor de lo que se espera en un dispositivo de gama media. Todo bien hasta el uso del acercamiento 2X. Después de eso la calidad de imagen se hace muy cuestionable, y lo peor de todo es el zoom 10X, algo que no estaba en modelos anteriores. Motorola señala que trabaja con software potenciado por IA, pero al momento de hacer zoom es inevitable tener malos resultados. Por lo demás, funciona muy bien.

En lo que se refiere a video, la posibilidad de grabar en 4K a 30fps le da una mejor categoría a este equipo. Además cuenta con estabilizador. Pero, como sucede en los dispositivos de gama media, donde se aprovecha más el estabilizador es en la opción FHD que permite grabar videos de hasta 60fps. Lo que sí se puede puede custionar es el cambio de cámara. Es decir, mientras se graba se puede pasar a una toma 1X o 2X a 0.5X, pero en esta cámara gran angular cae mucho la calidad de la imagen y se genera una especie de salto durante la grabación. Lo mejor es mantener el video entre 1X y 2X.

Se trata de un equipo equilibrado, que cumple muy bien lo que tiene que hacer. Es decir, si creas contenido, seguramente tendrás imágenes con buena calidad, buen sonido, incluso si lo usas para videojuegos, pero no se le puede exigir ni más ni menos. El punto medio en la gama media.

Así funciona la función gran angular de 0.5X, la imagen de 1X y el zoom 2X.

El Edge 50 Fusion permite acercamiento de hasta 10X, pero no es muy recomendable hacer ese corte.





Las cámaras ofrecen colores intesos y claros. Este es el resultado en un día nublado.

La gran apertura de las cámaras permiten captar buenas fotos incluso de noche.

La cámara gran angular, en el modo nocturno, tiende a iluminar un poco más de lo que se ve en la realidad.

Esta es una fotografía tomada con el gran angular de la cámara.

El dispositivo permite funciones como cambiar o seleccionar colores mientras se toma una fotografía.