Motorola ha presentado su nuevo ‘smartphone’ edge 70 max, que llega con una pantalla Quad HD+ (2K) de hasta 7.000 nits, autonomía de hasta 74 horas y sistema de cámaras profesionales con sensor Sony LYTIA 710 de 50MP, todo ello impulsado por la potencia del procesador Snapdragon 8 Gen 5.

El nuevo dispositivo de la familia edge se ha diseñado con capacidades pensadas para “seguir el ritmo de los usuarios” independientemente de si juegan, hacen ‘streaming’ o escuchan música “allá donde vayan”.

Esto se debe a que el edge 70 max alcanza un alto rendimiento al integrar el procesador Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, con lo que asegura imágenes fluidas para juegos y contenido multimedia, así como experiencias de inteligencia artificial (IA) en el propio dispositivo, sin tener que renunciar a la eficiencia energética.

Concretamente, esto se debe que alcanza velocidades máximas de 3,8 GHz y un rendimiento de CPU un 36 por ciento superior al de la generación anterior. Igualmente, también mejora un 11 por ciento el rendimiento de la GPU y, gracias al Qualcomm AI Engine, ofrece un rendimiento de la NPU un 46 por ciento mejorado. Además, se acompaña de una configuración de hasta 8 GB de memoria LPDDR5X7 y hasta 256 GB de almacenamiento.

El motorola edge 70 max trabaja con el procesador Snapdragon 8 Gen 5.. (Imagen: motorola.com)

A este procesador se le une un nuevo sistema de refrigeración por cámara de vapor de 5.500 mm con metal líquido, con el que Motorola asegura que disipa el calor “más rápido que la tecnología de refrigeración estándar”, manteniendo el rendimiento mientras se realizan varias tareas a la vez o se ejecutan juegos intensos.

La pantalla más brillante con alta nitidez

Motorola ha subrayado su pantalla Quad HD+ (2K) de 6,82 pulgadas, que es “la más brillante de su categoría” al alcanzar los 7.000 nits de brillo máximo. Además, cuenta con un 77 por ciento más de píxeles que el Full HD para unas imágenes “más refinadas y realistas” y alcanza los 144 Hz de tasa de refresco.

También incluye la tecnología Extreme AMOLED, que ofrece un contraste mejorado para garantizar que los negros “sean realmente negros” y, por tanto, los colores destaquen “con intensidad y profundidad”, como ha explicado la tecnológica. Además, permite visualizar más de mil millones de colores gracias a la compatibilidad con 10 bits y DCI-P3, todo ello con calibración de pantalla Pantone Validated.

Junto a esta calidad de imagen en pantalla, el motorola edge 70 completa la experiencia con audio de calidad, gracias a sus altavoces estéreo duales y a integrar un sistema de sonido con certificación Hi-Res, con lo que ofrece un rango dinámico más amplio. También es compatible con Dolby Atmos y Snapdragon Sound.

Estética que unifica funcionalidad con resistencia y elegancia

En la parte trasera, la estética del nuevo edge 70 max sigue las líneas habituales en Motorola, unificando funcionalidad con diseño resistente y elegante. Así, incluye un marco de aluminio de calidad aeronáutica en los bordes y la parte trasera cuenta con un acabado de cristal mate que ofrece líneas modernas y “pulidas”, sin dejar las huellas dactilares marcadas.

En este caso, el nuevo ‘smartphone’ se ha lanzado, como es habitual, en colaboración con el Pantone Color Institute, en los tonos gris Pantone Aqua Gray, negro Pantone Dar Shadow y azul pálido Pantone Ice Melt.

El nuevo teléfono de Motorola apunta una fotografía profesional. (Foto: motorola.com)

En lo relativo a su resistencia, mantiene estándares militares de durabilidad y asegura protección frente a temperaturas extremas, humedad intensa y gran altitud, como ha indicado la firma. También es dos veces más resistente a caídas de hasta 1,8 metros y a arañazos gracias al Corning Gorilla Glass 7i. Dispone de certificaciones IP68 e IP69.

Cámaras profesionales

Continuando con la parte trasera del edge 70 max, resaltan las cámaras recogidas en un módulo cuadrado, que ofrecen fotografía profesional gracias a su sistema versátil pensado tanto para apuntar y disparar sobre la marcha como para ajustar los parámetros según sus preferencias personales.

Concretamente, la cámara se compone de un sensor principal Sony LYTIA 710 de 50 MP potenciado por IA para fotos y vídeos “ricos en colores, contrastes y texturas”, además de disponer de estabilización OIS. Este sensor incluye validación Pantone SkinTone Validated, para garantizar que la cámara captura resultados que " representen el amplio espectro de tonos de piel humanos".

Siguiendo esta línea, la cámara se completa con un objetivo ultra gran angular de 8MP + Macro, que “capta los detalles más diminutos para lograr tomas más creativas”. Por su parte, la cámara frontal es de 32 MP y también está impulsada por IA para la captura de ‘selfies’ con gran detalle. Esta última también tiene una opción de modo grupo y puede grabar vídeo en 4K.

Motorola ha indicado que las funciones de la cámara impulsadas por IA, como Photo Enhancement Engine, permiten captar detalles más finos y ofrecer mejor calidad en el resultado final, sin tener que tocar ajustes. Igualmente, la función Signature Style utiliza la IA para aprender las referencias de los usuarios a partir de imágenes y, después, ajustar las fotos automáticamente a su estética personal.

Con todo, las características que destacan en el nuevo motorola edge 70 max se completan con su batería, que cuenta con una capacidad de 7.100 mAh y un diseño fino pero manteniendo su potencia. Esto se traduce en una duración de más de 74 horas de autonomía.

Además, incluye el sistema de carga rápida TurboPower de 90 W, con lo que puede obtener energía para todo el día con solo 6 minutos de carga. Igualmente, la carga inalámbrica es magnética Qi2 de 25 W.

Motorola ha subrayado igualmente que el nuevo edge 70 max está enfocado en la sostenibilidad, con un embalaje sin plástico y reciclable. Incluso, el propio dispositivo está construido con metales y plásticos reciclados.

Los usuarios ya pueden adquirir el motorola edge 70 max en España por 699 euros.