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Resumen

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El nuevo motorola edge 70 max.
El nuevo motorola edge 70 max.
/ MOTOROLA
Por Agencia Europa Press

Motorola ha presentado su nuevo ‘smartphone’ edge 70 max, que llega con una pantalla Quad HD+ (2K) de hasta 7.000 nits, autonomía de hasta 74 horas y sistema de cámaras profesionales con sensor Sony LYTIA 710 de 50MP, todo ello impulsado por la potencia del procesador Snapdragon 8 Gen 5.

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