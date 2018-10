Moto E5 Plus, el smartphone de gama baja más potente de Motorola | ANÁLISIS

El año pasado, Motorola sorprendió con su Moto E4 Plus; un dispositivo que replanteaba cómo deben ser los smartphones de entrada: diseño, materiales y especificaciones de una gama superior y una gran autonomía. Este año, la apuesta se ha elevado y el Moto E5 Plus busca ser el nuevo preferido para quienes quieren tener su primera experiencia con un teléfono inteligente. ¿Lo logrará?



Antes de continuar, revisemos cuál es la configuración que nos trae el nuevo smartphone de entrada de Motorola, el Moto E5 Plus.



Dimensiones: 160,9 mm x 75,3 mm x 9,4 mm

Peso: 196,6 gramos

Pantalla: 6 pulgadas, IPS LCD capacitiva, 720 x 1440 píxels, ratio 18:9

Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo)

Procesador: Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425; Quad-core 1,4 GHz Cortex-A53

RAM: 2 GB

Memoria interna: 16 GB

Cámara principal: 12 MP, apertura focal 2.0, 1.25µm, PDAF y autoenfoque láser, flash LED, Panorama. Video 1080p a 30fps

Cámara frontal: 5 MP, apertura focal 2.0; flash LED.

Adicionales: WLAN, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, radio FM, microUSB 2.0.

Batería: Li-Ion 5.000 mAh

DISEÑO

En este aspecto, Motorola tuvo un cambio radical desde el año pasado, donde se unificó la propuesta en todas sus gamas. En particular, el Moto E5 Plus demuestra que ese camino se ha asentado y es ya la base hacia el futuro. Lo interesante es que aparenta ser un dispositivo Premium: la parte frontal parece de vidrio, pero en realidad es de policarbonato.

Una de las novedades del Moto E5 Plus es la inclusión de un sensor lector de huellas dactilares en la zona del logo, en la parte trasera, debajo de las cámaras. Para tratarse de un dispositivo de gama de entrada, el sensor de este Motorola funciona bien.

DESEMPEÑO

El Moto E5 Plus tiene una pantalla de 6” con un funcionamiento correcto. No es Full HD, solo ofrece 720p y sufre bajo luz natural. No obstante, en interiores va sin problemas. En este mismo aspecto, Motorola ha incluido algo a lo que llama Max Vision: una orientación un poco más alargada de la pantalla, que le da un aire moderno, como en los dispositivos más avanzados. Además, invita al consumo de contenido de entretenimiento.

Otra característica muy importante, que se mantiene en este equpo de Motorola desde el año pasado, es su gran batería. El Moto E5 Plus trae una batería de 5.000 mAh. Y como todo en la vida, esto tiene sus puntos a favor y en contra.

A favor es que, incluso con un uso intensivo puedes tener autonomía casi por dos días. En contra está que el dispositivo se hace un poco más grueso y pesado (casi 200 gramos). Sin dudas, es una batería que no se puede matar de manera rápida.

Una cosa que me olvidé de comentar sobre el #MotoE5Plus. Pese a todo, se puede llegar a llenar y poner lento como cualquier otro. pic.twitter.com/4DDhtq15ix — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 22 de agosto de 2018

El Moto E5 Plus utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 425, solo 2GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno (que se puede extender con micro SD). Esta combinación era interesante hace unos años atrás, pero hoy queda desfasada y se convierte en uno de los puntos bajos de este dispositivo. Aunque es evidente que se toma su tiempo, está dentro de lo esperado para un teléfono inteligente de su gama. Poniéndolo en simple: este dispositivo de Motorola no se despunta en este aspecto.



En cuanto a las cámaras, Motorola viene mejorando año a año en todas las gamas que maneja. Sin embargo, en el caso del Moto E5 Plus solo se alcanza la calificación de correctas: se pueden tomar sin muchas dificultades tanto fotos como videos, siempre y cuando las condiciones de luz sean las mejores. Cuando hay poca iluminación sufre y mucho. Eso sí, mejora en el uso del flash frontal para los selfies. Puedes ver AQUÍ LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS.