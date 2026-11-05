Motorola ha presentado su nuevo reloj moto watch 2 fit, diseñado para ayudar a los usuarios a cuidar su salud y bienestar con altgoritmos y análisis deportivos avanzados con tecnología de Polar y hasta 12 horas de autonomía, además de lanzar sus auriculares moto buds 2 ultra con tecnología Sound by Bose.

Además de presentar su nuevo ‘smartphone’ buque insignia motorola signature 27, que es el más avanzado de la compañía hasta la fecha, la compañía también ha dado a conocer las nuevas incorporaciones a su familia de ‘wearables’ en el ecosistema moto things.

En este sentido, una de las incorporaciones es el moto watch 2 fit, que ofrece una visión completa del bienestar de los usuarios ya sea a la hora de preparar una maratón, como para controlar la calidad del sueño o adquirir hábitos más saludables.

Este reloj cuenta con un diseño ligero y de formato cuadrado, fabricado con un marco de aluminio que se acompaña con una correa de silicona transpirable. Su pantalla es gOLED de 1,85 pulgadas y cuenta con biseles ultrafinos de 2 milímetros para una visión más amplia, alcanzando un brillo máximo de 1.500 nits. Además, está protegido por Corning Gorilla Glass 3.

En cuanto a sus funciones, este reloj está pensado para ayudar tanto a principiantes como a deportistas experimentados a seguir y optimizar su evolución. Para ello, emplea algoritmos deportivos avanzados Powered by Polar, que están enfocados en la medición de esfuerzo, rendimiento y progreso.

Asimismo, estrena una función de ‘Running Index’, que se basa en una puntuación basada en la forma aeróbica y la eficiencia de carrera, para que los corredores puedan seguir su progreso. Igualmente, con las herramientas ‘Daily Activity Goal’ y ‘Daily Activity Score’, ofrece objetivos y datos personalizados según el nivel de actividad de cada persona.

También cuenta con las funciones de rendimiento ‘Active Intensity Zones’, que divide la actividad física en niveles de intensidad ligera, moderada e intensa, y ‘Energy Sources’, que muestra cómo utiliza el cuerpo las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas durante el ejercicio, como ha explicado la compañía. Todo ello se acompaña de más de 100 tipos de entrenamiento y GPS de doble frecuencia para seguir los entrenamientos.

En cuanto a las funciones de bienestar, moto watch fit 2 cuenta con herramientas como ‘Nightly Recharge’ de Polar, que combina la calidad del sueño y la medición de la recuperación del sistema nervioso autónomo (SNA) para evaluar cómo se ha recuperado el usuario del día anterior. También cuenta con Sleep Plus Stages, que analiza la calidad del sueño y ofrece puntuaciones específicas.

Motorola también presentó sus nuevos moto buds 2 ultra. (Foto: europapress)

El dispositivo dispone igualmente de opciones para momentos de relax, como la función ‘Seene’, que cuenta con modos de ejercicios de respiración. De la misma forma, cuenta con herramientas para contar calorías como ‘Smart Calories’ o ‘Inactivity Alert’, para asegurar que el usuario se mueve con regularidad.

Junto a ello, cuenta con métricas de medición de frecuencia cardiaca y monitorización del SpO2, además de análisis del estrés y, por primera vez, incluye monitorización del ciclo menstrual.

Una de las características que más ha subrayado Motorola es su autonomía, que alcanza hasta doce días de uso con una sola carga. También cuenta con protección IP68 y resistencia al agua de 5 ATM.

Con todo, el moto watch 2 fit estará disponible en tres colores PANTONE Stratified Sea, PANTONE Pigeon y PANTONE Ballerina, por un precio de 99 euros.

Auriculares Moto Buds 2 Ultra

Motorola también ha presentado los nuevos moto buds 2 ultra, que llegan pensados para los amantes del audio con tecnología Bose SoundDesign y Bose QuietControl ANC, para ofrecer una experiencia de audio inmersiva.

Estos auriculares cuentan con un sistema de doble altavoz que combina un ‘driver’ dinámico más grande, de 11 mm, con un ‘driver’ de armadura balanceada más pequeño y dedicado. Asimismo, para una escucha más refinada, son compatibles con Hi-Res Audio.

Al utilizarlos con un ‘smartphone’ Motorola, compatible con Dolby Atmos y Dolby Head Tracking, la experiencia se vuelve aún más inmersiva, ya que puede reproducir contenido con estas tecnologías.

También cuentan con Bose QuietControl ANC para la cancelación de ruido, con capacidad para adaptarse al entorno del usuario. Esto se debe a que detecta el ruido ambiente y responde para reducir las distracciones, ya sea en un entorno de trabajo con mucho movimiento o en la calle. Igualmente, cuenta con el modo Transparency Mode, para que el sonido ambiente se mezcle con el audio y los usuarios sean conscientes del entorno.

Para llamadas, los nuevos auriculares cuentan con tres micrófonos de alta SNR y una unidad de captación de voz (VPU) dedicada. De esta forma aseguran una grabación de audio nítida y clara en todo tipo de situaciones.

La batería, por su parte, ofrece hasta ocho horas de reproducción continua con una sola carga y alcanza las 37 horas con el estuche de carga. Además, admiten carga inalámbrica y son compatibles con el cargador inalámbrico moto snap.

Los moto buds 2 ultra estrenan igualmente funciones inteligentes. Es el caso de AI Live Translate, que permite escuchar traducciones de conversaciones en tiempo real directamente en los auriculares, siempre que se utilicen con un dispositivo Motorola compatible.

Igualmente, cuentan con acceso a Motorola Qira en dispositivos compatibles, para poder recibir ayuda del asistente sin necesidad del teléfono. Este asistente se activa al pulsar durante un tiempo prolongado el auricular izquierdo.

Además de todo ello, cuentan con Head Gestures, una función que permite contestar o rechazar llamadas con un simple gesto de asentir o negar con la cabeza. Por su parte, con Dual Connection, pueden conectarse a dos dispositivos a la vez y, con Audio Share, amplía aún más la experiencia de escucha, permitiendo conectar dos pares de auriculares a un mismo dispositivo.

Todas estas opciones se pueden configurar desde la aplicación moto buds disponible para Google Play y App Store. Con todo, estos auriculares moto buds 2 ultra se pondrán a disposición por 199 euros en color azul y blanco.