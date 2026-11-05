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El nuevo mo watch 2 fit acompaña el entrenamiento. (Foto: europapress)
El nuevo mo watch 2 fit acompaña el entrenamiento. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

Motorola ha presentado su nuevo reloj moto watch 2 fit, diseñado para ayudar a los usuarios a cuidar su salud y bienestar con altgoritmos y análisis deportivos avanzados con tecnología de Polar y hasta 12 horas de autonomía, además de lanzar sus auriculares moto buds 2 ultra con tecnología Sound by Bose.

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