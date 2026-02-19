Probamos el nuevo Motorola Signature en los paisajes de Bariloche y así fue nuestra experiencia | FOTOS

Es verano en Bariloche. El lago Nahuel Huapi extiende sus aguas rodeado de grandes extensiones de árboles. Es la época verde y soleada de la ciudad argentina famosa por sus artísticos paisajes; sin embargo, por momentos llueve y corre un viento muy frío. Es un clima un tanto atípico para esta temporada nos comentan, al punto de que los organizadores del más reciente lanzamiento de Motorola han tenido que cambiar algunas actividades del itinerario. A pocos kilómetros, en cerro Catedral, ha nevado como no ocurría hace varios años en verano.

Con ese clima, por momentos sorpresivo, subimos a la embarcación que nos llevaría a la isla Victoria, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La consigna: poner a prueba, sobre todo, las cuatro cámaras de 50MP del Signature, el equipamiento más potente que haya tenido antes un modelo de Motorola, y que cuenta además con el reconocimiento de DXOMARK como la mejor cámara de un teléfono ultradelgado. Con esa expectativa, ingresamos a la isla.

Su cámara gran angular favorece las tomas de paisajes y espacios abiertos.

Nos acompañan Javier y Cruz, nuestros guías por los senderos de este bosque que cuenta con diversas especies de árboles nativos y foráneos, y donde alguna vez habitaron comunidades puelches y tehuelches. Fue Félix Aarón de Anchorena, porteño que a inicios del 1900 logró una concesión de por vida de la isla, quien tuvo la cuestionada idea de introducir las especies extranjeras a la isla. No solo trajo árboles de varias partes del mundo, también animales: faisanes, caballos, ovejas británicas y hasta ciervos axis. Quiso apoderarse de la isla, indica Javier. No pudo, pero ahí quedó su casa, como vestigio de su paso.

Los senderos de la isla Victoria están rodeados de la presencia del Nahuel Huapi.

Volvamos al Signature. Bajo una lluvia por momentos intensa, pusimos a prueba en isla Victoria las cualidades del nuevo Motorola. La cámara principal y el gran angular destacaron gracias a los imponentes paisajes que nos mostraba la isla a cada paso. Por otro lado, utilizamos el teleobjetivo para captar detalles en árboles, hojas, y pinturas rupestres, que con ayuda de la IA se redibujaban con mayor claridad que las que podíamos apreciar con nuestros ojos.

Detalle de las hojas mojadas de un árbol. La IA le aporta nitidez y a las tomas.

El zoom de 100x fue uno de los aspectos más comentados por los compañeros de excursión: durante un momento todos estábamos haciendo fotos a muchísima distancia, era toda una sorpresa ver cómo las imágenes alcanzaban mayor nitidez tras el procesamiento de la IA. Aunque en algunos casos, hay que decirlo, el resultado en 100x era un tanto engañoso; en distancias menores los resultados eran muy satisfactorios.

El zoom del equipo es capaz de llegar a los 100x con resultados muy interesantes.

Probando el zoom del Signature. Se aprecia el trabajo de la IA aportando nitidez a las fotos.

En medio de toda esa vegetación, como un refugio de ensueño, apareció ante nosotros la Hostería Isla Victoria, donde hicimos una parada para recuperar energía y calor, y tener una de las más hermosas vistas que nos regaló el Nahuel Huapi. Los huéspedes tienen opción de navegar en botes, manejar bicicleta, entre otras actividades dentro de la isla.

En cuanto al video, lo más llamativo fue su sistema de estabilización, que nos permitió registrar mientras caminábamos sin saltos notorios. Cabe destacar también su grabación hasta en 8K y en cámara lenta.

Sobre el cuerpo del dispositivo, en la mano se siente compacto y fácil de maniobrar. Su cuerpo ultradelgado, además, complementa una experiencia de comodidad sin ser frágil. Aunque no tuvimos la oportunidad de probar su resistencia de “grado militar”, sí podemos dar fe de su pantalla resistente a rayones.

El recorrido por isla Victoria tomó alrededor de una hora y media.

Mención aparte merece su batería, que no tuvimos que recargarla sino hasta el tercer día de excursión, haciendo un uso constante de registro en video y fotografía.

Después de casi hora y media de caminata, de ver diferentes árboles y aves, de conocer el vivero de especies nativas, la escuela de la isla y la casa del señor Anchorena, volvimos a la embarcación mojados, cansados, pero llenos de postales en la memoria.

Otros datos del Signature: