ANÁLISIS | Evaluamos el smartphone ZTE Blade V9 Vita [VIDEOS]

Una de las quejas más comunes por muchos usuarios conocedores de ZTE es que esta marca china no trae al mercado local sus equipos más modernos -y que, normalmente, suelen dar que hablar en el mundo de los smartphones- y tiene reservados para los peruanos solo sus modelos más básicos y simples.



Y aunque tienen razón, hay algo que sale de la vista de los aficionados a la marca: que siempre existen modelos que pueden sorprender. Este es el caso del Blade V9 Vita de ZTE que me ha tocado probar por varias semanas. Se trata de un equipo de gama de entrada (o de gama media baja, si quieres llamarlo así), que es muy accesible en cuanto al precio, que tiene un buen desempeño para los smartphones de su categoría, pero que además cuenta con varias particularidades que lo hacen más interesante.

Pero antes de continuar con esta reseña, es necesario que conozcas el detalle de la configuración de este smartphone Blade V9 Vita de ZTE.



Dimensiones: 146,8 mm x 68,7 mm x 7,6 mm.

Materiales: Vidrio y marcos de aluminio.

Pantalla: 5,45”, resolución 1080 x 2160 píxeles, ratio 18:9.

Sistema operativo: Android 8.1 (Oreo)

Procesador: Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435, ocho núcleos 1.4 GHz, Adreno 505.

Memoria RAM: 2GB

Almacenamiento: 16 GB, expandible con microSD hasta 256 GB.

Cámara principal: Dual, 13 MP con enfoque por detección de fase (PDAF) y de 2MP, con sensor de profundidad. Dual LED, flash de tono dual, modo panorama, HDR. Raba video 1080 p a 30 fps.

Cámara frontal: 5MP. Grabación de video a 1080p a 30 fps.

Otros: WiFi 802.11 b/g/n/, WiFi Direct, Bluetooth 4.1, GPS, Radio FM, conector tipo microUSB 2.0. Sensor lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula.

Batería: 3.200 mAh de Li-Ion.



El término Vita hace referencia a que es una versión reducida del smartphone V9 que también tiene en el mercado ZTE, pero que no he tenido la oportunidad de probar. Sin embargo, vamos a repasar cuáles son los pro y contras de este dispositivo móvil.

DISEÑO



Pros: El tamaño hace que este ZTE Blade V9 Vita sea un smartphone muy ergonómico. Tiene un diseño rectangular, alargado, con las esquinas redondeadas, el frente de vidrio y la carcasa trasera plástica. Sin embargo, a primera vista se le ve muy bonito, con un aspecto sport que llega a ser atractivo. El botón de encendido y apagado es texturizado. El sensor de huellas digitales está delicadamente agregado a la parte posterior del equipo. Esto es una apreciación personal, pero considero que la ausencia de notch o cerquillo es un punto a favor.

Contras: Como la mayoría de smartphones, este Blade V9 Vita de ZTE es un imán para las huellas, tanto en la parte frontal como en la posterior. Aunque en la parte inferior se muestran dos espacios con ranuras a manera de altavoces, solo uno funciona como tal. Los dos lentes de las cámaras traseras sobresalen del cuerpo del móvil. Si bien no causa que el equipo quede desbalanceado, expone los lentes a cualquier lesión. Aún utiliza conector micro USB, aunque es comprensible por la gama en la que se encuentra.

PANTALLA



Pros: Aunque este ZTE Blade V9 Vita mantiene algo de bordes visibles, tiene un formato todo pantalla con un ratio de 18:9. Su resolución es solo de 720 (HD) pero permite apreciar bien los colores, con un nivel de brillo interesante.

Contras: La principal debilidad del smartphone en este apartado es el ángulo de visión. Si vemos la pantalla de lado vas a empezar a notar la pérdida de los colores.

DESEMPEÑO



Pros: Empezamos por el sistema operativo. El Blade V9 Vita de ZTE es un smartphone que trae Android 8.0 (Oreo) en una experiencia de Android casi pura, con muy pocos elementos propios de la marca. Aunque solo tiene 2 GB de RAM puede saltar entre aplicaciones sin problemas y hasta para brindar una buena experiencia tanto en juegos simples como en otros más complejos (aunque en estos últimos el problema será la calidad de los gráficos y la limitación de almacenamiento que no dejará tener juegos muy pesados).

Otro de los aspectos interesantes que tiene este smartphone de ZTE son las múltiples funciones que incluye y que, fácilmente, pueden mejorar la experiencia del usuario: la opción para ocultar la barra de navegación; el encendido y apagado automático del equipo; diversos gestos que permiten desde activar la linterna hasta contestar una llamada cuando se detecte que el móvil está cerca del oído.



Contras: Los 16GB de almacenamiento que trae este Blade V9 Vita de ZTE hoy son muy pocos. De por sí el firmware y aplicaciones básicas del sistema ocupan unos 5GB lo que deja muy poco espacio para las necesidades de un usuario actual. Lo ideal sería que cuente con la versión Go de Android.

CÁMARAS



Pros: La doble cámara en un smartphone de esta gama siempre se agradece. Pero no solo eso, sino que los 13 megapíxeles se comportan muy bien en este ZTE Blade V9 Vita, aprovechando (y respondiendo) muy bien en excelentes condiciones de luz natural. Muestra bien los colores, sobre todo con mucho brillo. Los objetos cercanos los enfoca muy bien y el efecto bokeh (para lo que usa la otra lente de 2MP) es bastante bueno para un móvil de su segmento: detecta los bordes de manera muy eficiente, el desenfoque se siente natural. El HDR automático ayuda mucho en el resultado final. El Modo Retrato es bueno para este tipo de móviles.



En el caso de este smartphone, quizás lo más destacable sea la función de Selfie Grupal, que permite al usuario del ZTE Blade V9 Vite tener a más personas en las fotografías con la cámara delantera.



En cuanto al video, el ZTE Blade V9 Vita también tiene un desempeño bueno, que se potencia si las condiciones de luz son las mejores. Otro plus: la cámara de este smartphone tiene la opción de bloqueo del autoenfoque, para que no pierdas al objetivo.

Aquí les dejo algunas fotos y videos captadas con el #ZTEV9Vita #ZETADelBarrio (es por eso que aún no saco la reseña) pic.twitter.com/U4p4GaPmrH — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 7 de febrero de 2019

Contras: Como se esperaba, las cámaras de este smartphone sufren ante la falta de luz (pero siendo sinceros no siempre los resultados fueron desastrosos en estas condiciones de iluminación). La cámara delantera es la que sufre más.

En el apartado del video, el principal punto en contra de este ZTE Blade V9 Vita es que no cuenta con estabilizador. Pero es comprensible por el segmento al que pertenece este smartphone. AQUÍ PUEDES VER LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS.

SEGURIDAD



Pros: Es importante saber que el ZTE Blade V9 Vita cuenta con varias capas de seguridad. El sensor de huellas digitales funciona muy bien. Es lo suficientemente rápido y, además, permite usarlo para controlar el smartphone.



Contras: Sorprende saber que en un smartphone del segmento del Blade V9 Vita de ZTE tiene la función de reconocimiento facial. Sin embargo, esta no es tan eficiente como debería.

BATERÍA Y OTROS ASPECTOS



El ZTE Blade V9 Vita viene con una batería de 3.200 mAh, que incluye hasta dos modos de ahorro de energía: uno normal y otro ultra. En un uso intensivo la autonomía del smartphone puede superar una jornada laboral. Lo ideal sería que pueda aprovecharse mejor esa batería.



Hay que recordar que este smartphone no tiene resistencia al agua ni al polvo. Pese a contar con un solo parlante, ofrece un desempeño eficiente. Permite la programación de gestos como usar los golpes en la pantalla, agitar el equipo para activar la linterna, etc. Ah, y tiene radio FM.