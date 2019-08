ANÁLISIS | Evaluamos el Mate 20 Lite de Huawei [FOTOS Y VIDEOS]

Ya está disponible en el mercado local el nuevo Mate 20 Lite. Es un smartphone que lleva el nombre de la línea superior de los móviles de Huawei pero ¿dará la talla?



Una cosa es clara: este móvil de la línea Mate solo lleva el nombre. No me mal interpreten. Me refiero a que si esperas encontrar una versión reducida del Mate 20 Pro (un smartphone sobresaliente), no lo encontrarás. Lo que sí verás es un móvil de gama media, con cámaras que sobresalen ante la competencia y con un desempeño en general muy bueno.

Pero, como siempre, repasemos primeros las principales características del Mate 20 Lite, el nuevo smartphone de Huawei.



Modelo: SNE-LX3

Nombre comercial: Huawei Mate 20 Lite

Dual SIM: Sí

Tamaño de la pantalla: 6.3"

Tipo de pantalla: LCD

Resolución de pantalla: FHD+ 1080 x 2340

Sistema operativo: Android 8 (aunque actualiza a Oreo 9)

Capa de personalización: EMUI 9.0.1

Cámara posterior: 20M + 2M

Cámara frontal: 24M + 2M

Flash frontal: No

Cámara frontal secundaria: 2MP

Cámara posterior secundaria: 2MP

Memoria interna: 64GB

Memoria RAM: 4GB

Memoria expandible: Hasta 256GB

Núcleos del procesador: Octa Core

Marca y modelo del procesador: Kirin 710

Velocidad del procesador: 4xCortex-A73 2.2GHz + 4xCortex-A53 1.7GHz

Capacidad de la batería (mAh): 3.750 mAh

Carga rápida: Sí

Conectividad: Wi Fi / Bluetooth

Alto: 158,3 mm

Ancho: 75,3 mm

Profundidad: 76mm

Peso: 172 gramos

Lector de huella: Sí

GPS integrado: Sí

Resistente al agua: No

Otros: incluye accesorios, guía de inicio, cargador, tarjeta de garantía, audífonos, cable USB, herramienta de extracción, carcasa de silicona de protección, lámina protectora de pantalla.

A FAVOR

​

El Mate 20 Lite no es un smartphone grande. Pese a tener una pantalla de 6,3” permite manejarlo sin problemas con una sola mano. El tamaño de la pantalla está muy bien aprovechado. Y sobre ese tema, la pantalla ofrece muy buen desempeño: imágenes muy nítidas y claras. Pese a ser solo LCD Full HD+, va muy bien y sobre todo en la experiencia con los juegos.

En cuanto al diseño, el Mate 20 Lite no es tan innovador. Esquinas curveadas, marcos un tanto anchos y notch (que puede desaparecer). Nada nuevo en este smartphone, aunque todo muy elegante: bordes de metal y vidrio por delante y por detrás.

Sin embargo, lo más interesante de este smartphone está en la parte posterior: la zona posterior (de vidrio) tiene un acabado brilloso, pero la zona central superior vertical (en donde están las dos cámaras y el sensor de huellas digitales) tiene una trama diferente, que le da un toque interesante. Todos los botones (controles de volumen y de encendido) están sobre la derecha (se sienten bien al tacto), a la izquierda está la bandeja para la SIM y la memoria SD. Abajo está el jack 3,5mm, el conector de USB tipo C y el parlante (en la parte frontal superior hay otro parlante, pero solo sirve para las llamadas telefónicas).

En cuanto al desempeño, el smartphone usa el Kirin 710 y va muy bien. No sentí ningún problema de ‘lag’ pese a ser un dispositivo de gama media. En temas de calentamiento, el dispositivo lo gestiona bien. Aquí una noticia importante para muchos usuarios: incluye RADIO FM.

Tal como otros smartphones de gamas más altas, este Mate 20 Lite ofrece un modo nocturno con resultados nada despreciables. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Las cámaras de este smartphone ofrecen un desempeño muy interesante, que quizás sea superior al de otros dispositivos de una gama similar. Adelante y atrás tienen cámaras secundarias de 2MP que tienen como principal función darle profundidad a las tomas. Hay varias cosas interesantes en los resultados finales: los tonos de piel son un poco más reales y, como siempre, aprovecha al máximo la iluminación natural.

La cámara trasera del Huawei Mate 20 Lite hace un buen trabajo con el desenfoque de fondo, sobre todo en ambientes bien iluminados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En condiciones de poca iluminación, las fotos y videos con este smartphone cambian. Sin embargo, el Mate 20 Lite cuenta con un modo nocturno (al mejor estilo de su hermano mayor Mate 20 Pro) que ofrece resultados bastante buenos.

En cuanto a la cámara frontal, también ha mejorado bastante –sobre todo con el modo HDR- y maneja bastante bien los selfies a contraluz. Los resultados con ambas cámaras son muy buenos, aunque no espectaculares. AQUÍ UNAS HISTORIAS DESTACADAS DE ESTE EQUIPO.

El resultado del selfie es destacable. El Mate 20 Lite toma buenas fotos con la cámara frontal, aunque le falta mejorar un poco en la definición de los bordes cuando se aplica el desenfoque. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En video reacciona muy bien, con acabado de imagen suave aunque denota falta de nitidez. No muestra ruido en las grabaciones. Este smartphone cuenta con estabilización electrónica. Una cosa interesante, es que la aplicación de cámara cuenta con inteligencia artificial que reconoce elementos y ambientes. MIRA LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOS Y VIDEOS

Fachada de la sede central del diario @elcomercio_peru iluminada con los colores de la bandera peruana. Foto con el #MATE20LITE de @HuaweiMobilePe en Modo Nocturno. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/Aa04mokNoR — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) July 30, 2019

El Mate 20 Lite cuenta con carga rápida, aunque no es la tecnología Super Charge de otros modelos de Huawei pero va a la par del desempeño de otros cargadores de gama Premium de años anteriores. Su batería de 3.700 mAh permite una autonomía suficiente para un día completo. Si el usuario se mide en su uso, puede llegar hasta hasta un día y medio de batería.

EN CONTRA



Pese a ser un buen equipo, tiene varias características que se extrañan. Quizás significarían que el smartphone suba de categoría, pero igual las mencionaremos. No tiene conectividad de NFC, no cuenta con carga inalámbrica, ni es resistente al agua o al polvo.

En el tema del audio su desempeño es solo regular. Tiene dos parlantes (uno en la parte superior frontal y otro en la parte inferior), pero solo el de abajo funciona para reproducir sonidos, en mono. El superior solo es para las llamadas.

En cuanto a las capas de seguridad, el desbloqueo por reconocimiento facial demora un poco. Sin embargo, el sensor de huellas funciona más rápido en este smartphone. Cuenta con LED de indicación frontal. Sí noté que pueden presentarse problemas con algunas notificaciones, que se pueden corregir manualmente.